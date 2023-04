Quote Hockey NHL Stanley Cup 2023. Siamo all’inizio dei playoffs di Hockey su Ghiaccio negli Stati Uniti. I Boston Bruins sono i grandi favoriti al via, vediamo trend, statistiche, quote aggiornate e i consigli per le scommesse.

Boston Bruins grandi favoriti per la Stanley Cup 2023

Iniziamo vedendo il resoconto finale dei rendimenti di regular season con i Boston Bruins che si sono confermati i migliori anche per gli scommettitori, davanti a Buffalo Sabres e Vegas Golden Knights a completare questo podio. Al contrario i San Jose Sharks sono stati nettamente i peggiori nelle scommesse, staccando anche gli Anaheim Ducks, poi arriva un trio di grandi deluse che non hanno nemmeno raggiunto i playoffs: Calgary Flames, Washington Capitals e Pittsburgh Penguins.

Tornando all’attualità, i Boston Bruins sono la squadra da battere come vediamo anche dalla comparazione delle migliori quote sul mercato italiano dove la franchigia del Massachusetts si mette alle spalle Colorado Avalanche ed Edmonton Oilers.

2023 STANLEY CUP

Boston Bruins @4.70

Colorado Avalanche @8

Toronto Maple Leafs @10

Edmonton Oilers @11

New Jersey Devils @12

Carolina Hurricanes @13

New York Rangers @13

Vegas Golden Knights @13

Dallas Stars @16

Tampa Bay Lightning @18

Minnesota Wild @21

Florida Panthers @22

Los Angeles Kings @25

Winnipeg Jets @31

Seattle Kraken @41

New York Islanders @51

CONN SMYTHE TROPHY

David Pastrnak (Boston) @12

Connor McDavid (Edmonton) @13

Linus Ullmark (Boston) @17

Nathan MacKinnon (Colorado) @21

Mikko Rantanen (Colorado) @26

Cale Makar (Colorado) @26

Auston Matthews (Toronto) @26

Brad Marchand (Boston) @31

Patrice Bergeron (Boston) @31

Mitch Marner (Toronto) @31

Quote Hockey NHL Stanley Cup 2023: le prime sfide di Eastern Conference

Vediamo le sfide dei primi turni a Est con le quote per la vittoria della serie, e tra parentesi la nostra previsione.

Bruins @1.36 vs. Panthers @3.20 (Bruins in 5 @4.30)

Hurricanes @1.52 vs. Islanders @2.58 (Hurricanes in 6 @5.40)

Maple Leafs @1.66 vs. Lightning @2.25 (Lightning in 7 @6.70)

Devils @1.80 vs. Rangers @2.05 (Rangers in 6 @5.70)

Quote Hockey NHL Stanley Cup 2023: le prime sfide di Western Conference

Ecco anche le sfide dei primi turni a Ovest, con le nostre previsioni.

Golden Knights @1.55 vs. Jets @2.50 (Golden Knight in 5 @5.20)

Avalanche @1.42 vs. Kraken @2.90 (Avalanche in 6 @5.10)

Oilers @1.46 vs. Kings @2.76 (Oilers in 5 @4.70)

Stars @1.76 vs. Wild @2.08 (Wild in 7 @6.70)

Trend e favoriti per la Stanley Cup

I Boston Bruins hanno giocato una stagione clamorosa da 65-12-5 di record, con 15-1 nelle ultime partite, con 135 punti, superando così il record di punti di Montreal (132) che resisteva dalla stagione 1976-77. David Pastrnak leader dell’attacco mentre in porta Linus Ullmark è favorito per il titolo del Vezina Trophy.

Da Ovest le due migliori squadre sono state Vegas Golden Knights (51-22-9, 111 punti) ed Edmonton Oilers (50-23-9, 109), con questi ultimi che si presentano ai playoffs con 14-0-1 nelle ultime partite (9 vittorie di fila), con 3 giocatori sopra ai 100 punti, guidati dal migliore dell’intera lega, Connor McDavid (153 punti). Nelle quote i campioni in carica, i Colorado Avalanche, rimangono davanti a tutti, dopo aver vinto la Central nonostante l’assenza del capitano Gabriel Landeskog, ma ci sono Nathan MacKinnon e Mikko Rantanen entrambi sopra i 100 punti personali e un Alexander Georgiev che ha giocato meglio del previsto al posto di Darcy Kuemper.

I Boston Bruins hanno raccolto il 26.5% di scommesse su un noto bookmakers americano, dominando anche qui visto che al 2° posto ci sono staccati i Colorado Avalanche al 12.8%, e poi arriva la sorpresa rappresentata dai NY Rangers ed appoggiata dal 10.5% delle giocate.

In Eastern Conference i numeri delle giocate sui Bruins salgono ancora vertiginosamente con quasi il 50% delle giocate (49.9%) e il 66.1% dei soldi totali. In Western Conference gli Avalanche raccolgono il 29.4% delle scommesse per la vittoria della conference, ma nel complesso i soldi sono andati maggiormente sui Golden Knights (30.3%).

STATISTICHE

-Dal 2010 solo Penguins e Lightning sono riusciti a difendere il titolo.

-I top team di solito non sbagliano. Dal 2010 solo 4 squadre con quote sopra @10 hanno vinto la Stanley Cup.

-Negli ultimi 10 anni le squadre di Eastern e Western Conference si sono divise la posta in palio con 5 vittorie a testa della Stanley Cup.

-La vincitrice del President’s Trophy ha poi vinto la Stanley Cup solo 8 volte nelle ultime 35 edizioni.