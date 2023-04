Pronostici NHL Playoffs 24/04/2023. Facciamo il punto della situazione dopo le prime sfide della post-season di Hockey su Ghiaccio NHL, le quote antepost aggiornate, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostici NHL Playoffs 24/04/2023: il punto della situazione e le prossime partite

Iniziamo dalle statistiche generali dei playoffs. Finora Favoriti avanti con 16 vittorie e 12 sconfitte, ma è interessante il dato sulle squadre in trasferta, avanti 17-11. Predominanti anche gli Over, usciti in 18 partite su 28.

NHL PLAYOFFS STATS

Favorites-Underdogs (SU): 16-12

Home-Away (H-A): 11-17

Over-Under: 18-10

NY Rangers-New Jersey Devils

Dopo aver perso le prime 2 partite in casa, i Devils sono riusciti a riprendersi col 2-1 OT al Madison Square Garden, in gara 3, che è stata anche l’unica gara della serie ad essersi chiusa con Under. I Devils sono comunque Over 10-3-1 negli ultimi viaggi a NYR.

Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs

La serie più in bilico e difficile da prevedere, dopo il pesante 3-7 interno in gara 1, i Maple Leafs hanno cambiato passo col 7-2 di gara 2, e anche il 4-3 OT nella prima a Tampa. In tutte queste partite abbiamo sempre visto tanti gol per Over 3-0. I Maple Leafs sono Over 13-3 negli ultimi precedenti contro i Lightning (Over 9-0 negli ultimi viaggi a Tampa).

Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights

Serie sul 2-1 per i Golden Knights che hanno vinto 5-4 OT una gara 3 determinante a Winnipeg, dove da avanti 4-1 a inizio ultimo periodo, si sono fatti recuperare e hanno rischiato anche di perdere. Ora gara 4, sempre sul ghiaccio dei Jets che hanno perso 5 degli ultimi 6 precedenti contro Vegas.

Seattle Kraken-Colorado Avalanche

Dopo 2 partite a basso punteggio, primo Over nella serie tra Seattle e Colorado, il 6-3 degli Avalanche nella prima partita giocata sul ghiaccio dei Kraken. Gli Avalanche avevano perso gara 1, ma si sono ripresi e ora sono avanti 2-1 nella serie. I Kraken sono 1-8 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Carolina Hurricanes-NY Islanders

Qui siamo già a gara 5, con gli Hurricanes che rientrano in Carolina dove potranno chiudere i giochi, dopo il 5-2 di gara 4 a NYI. Dopo l’Under di gara 1 sono arrivati 3 Over consecutivi. Gli Islanders sono 2-8 negli ultimi viaggi in Carolina.

Dallas Stars-Minnesota Wild

Anche qui siamo a gara 5, e anche sui gli Stars possono chiudere i giochi in casa, dopo il 3-2 di gara 4 in Minnesota. In equilibrio le scommesse sui gol (O/U 2-2). I Wild sono 12-32 negli ultimi viaggi a Dallas.

Edmonton Oilers-LA Kings

Qui la serie è sul 2-2 dopo le prime 4 sfide. Gli Oilers, che avevano perso gara 1 a Edmonton, si sono ripresi il fattore campo in gara 4, vincendo 5-4 OT a LAK. Gli Oilers sono 10-2 nelle ultime partite in casa.

Boston Bruins-Florida Panthers

I Bruins, dominatori della regular season, erano stati spaventati dal 3-6 di gara 2 a Boston contro i Panthers, ma hanno poi vinto le successive 3 sfide in Florida, dominante 6-2 e 4-2, e mercoledì potranno chiudere la serie che torna al TD Garden. Finora la serie è O/U 2-2.

Quote Antepost Stanley Cup 2023

Comparazione quote antepost per le top-3 favorite per la Stanley Cup 2023.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC