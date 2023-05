Pronostici NHL Playoffs semifinali conference. Dal 2 maggio iniziano le semifinali di Conference. A Est si sfidano Maple Leafs-Panthers ed Hurricanes-Devils. A Ovest si sfidano invece Stars-Kraken e Golden Knights-Oilers.

Pronostici NHL Playoffs semifinali conference: le sfide a Est

Toronto Maple Leafs vs. Florida Panthers

PROGRAMMA

Game 1: Panthers at Maple Leafs – Tuesday, May 2

Game 2: Panthers at Maple Leafs – Thursday, May 4

Game 3: Maple Leafs at Panthers

Game 4: Maple Leafs at Panthers

Game 5: Panthers at Maple Leafs

Game 6: Maple Leafs at Panthers

Game 7: Panthers at Maple Leafs

QUOTE

Maple Leafs @1.56

Panthers @2.42

Maple Leafs 4-0 @10.20

Maple Leafs 4-1 @5.30

Maple Leafs 4-2 @5.40

Maple Leafs 4-3 @5.10

Panthers 4-0 @16

Panthers 4-1 @10.20

Panthers 4-2 @6.40

Panthers 4-3 @6.90

STATISTICHE

-Maple Leafs Over 4-1 dopo aver concesso 2- gol nella partita precedente.

-Panthers Over 4-0 nelle ultime partite (Over 12-5-3 in trasferta).

-Panthers Over 10-4-1 negli ultimi precedenti contro i Maple Leafs (Over 5-1-1 negli ultimi viaggi a Toronto).

Carolina Hurricanes vs New Jersey Devils

PROGRAMMA

Game 1: Devils at Hurricanes – Wednesday, May 3

Game 2: Devils at Hurricanes – Thursday, May 4

Game 3: Hurricanes at Devils

Game 4: Hurricanes at Devils

Game 5: Devils at Hurricanes

Game 6: Hurricanes at Devils

Game 7: Devils at Hurricanes

QUOTE

Non disponibili…

STATISTICHE

-Hurricanes Under 5-1-1 in casa (Under 11-4 dopo 3+ giorni di riposo).

-Devils Under 4-1 nelle ultime partite.

-Devils Under 19-9-4 nei precedenti contro igli Hurricanes (Under 11-5-2 negli ultimi viaggi in Carolina).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici NHL Playoffs semifinali conference: le sfide a Ovest

Dallas Stars vs. Seattle Kraken

PROGRAMMA

Game 1: Kraken at Stars – Tuesday, May 2

Game 2: Kraken at Stars – Thursday, May 4

Game 3: Stars at Kraken

Game 4: Stars at Kraken

Game 5: Kraken at Stars

Game 6: Stars at Kraken

Game 7: Kraken at Stars

QUOTE ANTEPOST

Stars @1.53

Kraken @2.52

Stars 4-0 @9

Stars 4-1 @5.10

Stars 4-2 @5.20

Stars 4-3 @5.10

Kraken 4-0 @16

Kraken 4-1 @10.80

Kraken 4-2 @6.70

Kraken 4-3 @7.30

STATISTICHE

-Stars 20-8 nelle ultime partite (6-1 in casa).

-Kraken 7-19 contro squadre con record vincente.

-Stars 4-2 nei precedenti contro i Kraken.

Vegas Golden Knights vs Edmonton Oilers

PROGRAMMA

Game 1: Oilers at Golden Knights – Wednesday, May 3

Game 2: Oilers at Golden Knights – Friday, May 5

Game 3: Golden Knights at Oilers

Game 4: Golden Knights at Oilers

Game 5: Oilers at Golden Knights

Game 6: Golden Knights at Oilers

Game 7: Oilers at Golden Knights

QUOTE ANTEPOST

Oilers @1.62

Golden Knights @2.24

Golden Knights 4-0 @15.00

Golden Knights 4-1 @8.30

Golden Knights 4-2 @7.30

Golden Knights 4-3 @5.90

Oilers 4-0 @10.20

Oilers 4-1 @6.20

Oilers 4-2 @4.70

Oilers 4-3 @5.90

STATISTICHE

-Golden Knights Over 4-1 nelle ultime partite (Over 8-3 in casa).

-Oilers Over 25-10 in trasferta (Over 8-2 negli ultimi Conference Semifinals games.

-Oilers Over 4-0 negli ultimi viaggi a Vegas.

Quote antepost Stanley Cup

Non solo in NBA si sono viste tante sorprese nei primi turni, anche in NHL, anzi, l’inizio della post-season di Hockey ha regalato anche più upset inattesi, ad iniziare da Florida che batte Boston, con i Bruins che venivano da una regular season da record ed erano i grandi favoriti per la vittoria finale della Stanley Cup. Va però segnalata anche la vittoria di Seattle che ha eliminato Colorado.

Il successo dei Toronto Maple Leafs nella tirata serie al primo turno contro Tampa Bay, lancia i canadesi come favoriti per la vittoria finale, sugli Edmonton Oilers e i New Jersey Devils. In seconda fila attenzione ai Vegas Golden Knights, i Dallas Stars e i Carolina Hurricanes che ora si giocano @7.50 e noi avevamo consigliato nel pre-season come vincitori @12 volte la posta.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC