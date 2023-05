Pronostici Playoffs Hockey NHL Finali Conference. A est si sfidano Carolina Hurricanes-Florida Panthers, serie al via da giovedì 18 maggio mentre nella notte di venerdì andranno sul ghiaccio Vegas Golden Knights-Dallas Stars per capire chi vincerà la Western Conference e quali saranno le franchigie che si daranno battaglia nella finalissima per la Stanley Cup.

Pronostici Playoffs Hockey NHL Finali Conference: Carolina Hurricanes-Florida Panthers a Est

PROGRAMMA

Game 1: Panthers at Hurricanes (18 maggio)

Game 2: Panthers at Hurricanes (20 maggio)

Game 3: Hurricanes at Panthers (22 maggio)

Game 4: Hurricanes at Panthers (24 maggio)

Game 5: Panthers at Hurricanes (26 maggio, se necessaria)

Game 6: Hurricanes at Panthers (28 maggio, se necessaria)

Game 7: Panthers at Hurricanes (30 maggio, se necessaria)

QUOTE ANTEPOST

Hurricanes @1.68

Panthers @2.20

Hurricanes 4-0 @11

Hurricanes 4-1 @5.60

Hurricanes 4-2 @5.60

Hurricanes 4-3 @5

Panthers 4-0 @17

Panthers 4-1 @9

Panthers 4-2 @6

Panthers 4-3 @6.50

4 Games @7

5 Games @3.60

6 Games @2.95

7 Games @2.95

STATISTICHE

-Hurricanes 0-8 negli ultimi Conference Finals games.

-Panthers 10-1 in trasferta.

-Panthers 5-2 negli ultimi precedenti contro gli Hurricanes.

-Carolina Under 11-5 dopo 3+ giorni di pausa.

-Florida Under 5-0 nelle ultime partite.

-Florida Under 18-6-4 negli ultimi viaggi in Carolina.

Pronostici Playoffs Hockey NHL Finali Conference: Vegas Golden Knights-Dallas Stars a Ovest

PROGRAMMA

Game 1: Stars at Golden Knights (19 maggio)

Game 2: Stars at Golden Knights (21 maggio)

Game 3: Golden Knights at Stars (23 maggio)

Game 4: Golden Knights at Stars (25 maggio)

Game 5: Stars at Golden Knights (27 maggio, se necessaria)

Game 6: Golden Knights at Stars (29 maggio, se necessaria)

Game 7: Stars at Golden Knights (31 maggio, se necessaria)

QUOTE ANTEPOST

Golden Knights @1.68

Stars @2.20

Golden Knights 4-0 @11

Golden Knights 4-1 @5.70

Golden Knights 4-2 @5.60

Golden Knights 4-3 @5.00

Stars 4-0 @¬17

Stars 4-1 @9

Stars 4-2 @6

Stars 4-3 @6.50

4 Games @7

5 Games @3.60

6 Games @2.95

7 Games @2.95

STATISTICHE

-Golden Knights 1-4 negli ultimi Conference Finals games.

-Stars 13-6 in trasferta, 7-1 dopo aver segnato 2- gol la partita precedente e 4-1 negli ultimi Conference Finals games.

-Stars 4-0 nei precedenti contro i Golden Knights,

-Vegas Under 6-0-1 negli ultimi Conference Finals games (Under 8-3-1 dopo 3+ giorni di riposo).

-Dallas Under 7-1-3 negli ultimi Conference Finals games (Under 6-2 dopo 3+ giorni di riposo).

-Dallas Under 12-3-2 nei precedenti contro i Golden Knights (Under 4-1-1 negli ultimi viaggi a Vegas).

Quote antepost Stanley Cup

Il nostro tifo va tutto per i Carolina Hurricanes @3.30 che sono i grandi favoriti per la vittoria finale di Stanley Cup, e noi ce lo auguriamo visto che li avevamo scommessi nel pre-stagione @12.00 volte la posta. Sarebbe l’ennesimo grande colpo antepost di Guru in questo 2023. Carolina dovrà fare attenzione a Ovest ai Vegas Golden Knights @3.50 mentre in terza fascia abbiamo i Dallas Stars @3.80 e più staccati i Florida Panthers @4.25.

