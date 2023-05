Golden Knights-Panthers Stanley Cup 2023. Siamo arrivati al gran finale della stagione 2022-23 di Hockey su Ghiaccio NHL. Da sabato 3 giugno inizia la serie finale di Stanley Cup tra Vegas-Florida. Andiamo a vedere programma, statistiche, quote antepost e tutto quello che c’è da sapere su questa sfida.

Golden Knights-Panthers Stanley Cup 2023: le protagoniste della finale

Occasione per i Vegas Golden Knights, favoriti nella finale di Stanley Cup 2023 sui Florida Panthers che sono stati la sorpresa di questa post-season di Hockey NHL visto che hanno raggiunto questo traguardo da testa di serie #8, anche se il potenziale su questa squadra c’era, e lo avevamo segnalato anche nell’articolo di anteprima pre-stagionale con Guru, mentre Morfeo credeva più in Vegas. Entrambe le franchigie sono arrivate in finale, tra l’altro Vegas è una franchigia nuova, con pochi anni di vita sulle spalle, e ha la possibilità di portare a casa già una Stanley Cup con meno di 10 anni di vita, sarebbe un record.

Vegas Golden Knights. La squadra guidata offensivamente da Jack Eichel, Jonathan Marchessault e Mark Stone, ha dominato 6-0 nella decisiva gara 6 a Dallas per la finale di Western Conference. La vera differenza in questi playoffs NHL per Vegas l’ha però fatta la difesa, e in particolare un Adam Hill esploso positivamente tra i pali.

Florida Panthers. La squadra della Florida sembrava già spacciata al primo turno, quando si trovava sotto 1-3 nella serie contro i Bruins, ovvero contro i dominatori della regular season NHL, che aprivano i playoffs come grandi favoriti. Da quella rimonta i Panthers hanno trovato forze mentali e consapevolezza che gli ha permesso di mettere a segno un altro upset non semplice, con i Panthers da sfavoriti contro Toronto, ma anche in questo caso vincenti. Stessa cosa per la finale a Est contro Carolina e ora i Panthers si giocano la loro possibile prima Stanley Cup della storia di questa franchigia.

Golden Knights-Panthers Stanley Cup 2023: Programma completo e top trend

STANLEY CUP 2023 SCHEDULE

Game 1: Panthers at Golden Knights – Saturday, June 3 (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 2: Panthers at Golden Knights – Monday, June 5 (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 3: Golden Knights at Panthers – Thursday, June 8 (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 4: Golden Knights at Panthers – Saturday, June 10 (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 5: Panthers at Golden Knights – Tuesday, June 13 – If Necessary (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 6: Golden Knights at Panthers – Friday, June 16 – If Necessary (8:00 p.m. ET, TNT)

Game 7: Panthers at Golden Knights – Monday, June 19 – If Necessary (8:00 p.m. ET, TNT)

Vegas Golden Knights-Florida Panthers (GARA 1, Serie 0-0)

-Golden Knights Over 12-5 in casa (Ober 3-1-1 dopo 3+ giorni di riposo) e Over 5-2 contro squadre di Eastern Conference.

-Panthers Over 19-8-3 contro squadre di Western Conference.

-Panthers Over 4-1 negli ultimi viaggi a Vegas.

TIPS: OVER 5.5

Quote Antepost, Vegas favorita

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale della stagione di Hockey NHL. Chi alzerà la Stanley Cup? Book ed analisti dicono Vegas. A seguire altre quote antepost più dettagliate, tra cui il Conn Smythe Trophy che ha quote interessanti visto che Vegas come abbiamo detto è favorita per la vittoria della Stanley Cup, ma in cima alle lavagne del Mvp ci sono due giocatori di Florida, il portiere Sergei Bobrovsky e l’attaccante Matthew Tkachuk mentre il primo che arriva per i Golden Knights è il centro Jack Eichel che stacca il compagno di squadra e di ruolo, William Karlsson, oltre agli attaccanti Jonathan Marchessault e Mark Stone.

