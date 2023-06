Vegas vince la Stanley Cup 2023 di Hockey NHL. I Golden Knights non lasciano scampo ai Florida Panthers che eliminano in 5 partite. La franchigia di Vegas, nata nel 2017 con l’ampiamento delle squadre, ha già portato a casa il titolo. Per il prossimo anno tornano favoriti gli Avalanche.

Vegas vince la Stanley Cup 2023: Golden Knights sul tetto del mondo

I Vegas Golden Knights sono campioni di Hockey NHL. La franchigia nata nel 2017 porta già a casa la sua prima Stanley Cup, dominando Florida in 5 partite, tra cui la netta affermazione di gara 5 in casa, con i Golden Knights che hanno dominato 9-3 i Panthers, laurendosi così campioni del mondo grazie ai vari Mark Stone, Reilly Smith e Jonathan Marchessault (tra l’altro preso proprio nel 2017 dai Panthers), con quest’ultimo che ha vinto anche il Con Smythe Trophy (era quotato @36 volte la posta).

Ma Vegas la differenza, a sorpresa, l’ha fatta soprattutto grazie al portiere Adam Hill, davvero straordinario e sopra le attese, tanto da aver stabilito un record, quello della miglior percentuale di parate ai playoffs (minimo 15 partite), ovvero .934%.

Vegas vince la Stanley Cup 2023: qualcuno di credeva

E che Vegas potesse vincere la Stanley Cup qualcuno ci ha creduto, e ha fatto una bella cassa in quota @19.00 volte la posta. Si tratta di Morfeo, e ne avevamo parlato anche nel video di presentazione della stagione, con i consigli antepost di NHL (dal minuto 10:00):

Ecco l’andamento stagionale delle quote antepost di Vegas:

Quote Antepost 2023-24: Colorado torna in cima alle lavagne

Dopo aver vinto la Stanley Cup del 2022, i Colorado Avalanche aprivano favoriti anche per questa stagione che non è andata come atteso. Anche per la prossima stagione Colorado apre in testa alle lavagne, ed è quindi il 2° anno di fila che gli analisti danno gli Avalanche favoriti al via.

Gli avversari principali saranno Toronto Maple Leafs ed Edmonton Oilers mentre sono solo in seconda fascia i campioni in carica, i Vegas Golden Knights, che sono alla pari con la rivelazione dell’ultima stagione, i New Jersey Devils, e con i Boston Bruins passati dalle stelle alle stalle, ovvero da una regular season da record, ad uscire al primo turno di playoffs contro Florida (da avanti 3-1).

In terza fascia troviamo NY Rangers, Carolina Hurricanes e gli immancabili Tampa Bay Lightning, ma attenzione anche a Dallas Stars e ai finalisti di quest’anno i Florida Panthers, oltre agli LA Kings cresciuti molto in questa stagione. Più staccati i Minnesota Wild, al pari dei Calgary Flames, due franchigie da cui ci si aspettava molto di più in questo 2023.

