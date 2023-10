Pronostici F1 GP Stati Uniti 2023. Max Verstappen ha vinto le ultime 2 edizioni qui ad Austin, e ha già vinto portato a casa il titolo del mondiali piloti, un GP dopo la vittoria del titolo costruttori da parte di Red Bull. Si corre però ancora per il 2° posto con la sfida tra Marcedes e Ferrari, ma anche con la McLaren che continua a crescere e a convincere.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2023:i protagonisti ad Austin

Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 torna in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà sul circuito di Austin, in Texas dove torna anche la Sprint Race.

Con il titolo costruttori assegnato alla Red Bull e il titolo piloti assegnato a Max Verstappen, la lotta ora è per il secondo posto conteso da Mercedes e Ferrari. La scuderia tedesca poterà un ultimo aggiornamento stagionale per cercare di dare lo strappo finale, ma attenzione anche alla McLaren che potrà dire la sua con un Lando Norris a caccia di riscatto ed un Oscar Piastri che sta crescendo GP dopo GP e per molti è già un top driver.

Per la Mercedes invece Lewis Hampton cercherà di riscattare il ritiro alla prima curva in Qatar, per un contatto col compagno di squadra George Russell. In Ferrari nuovo serbatoio per Carlos Sainz, dopo i problemi che non lo hanno fatto nemmeno partire a Losail, dove invece Charles Leclerc ha fatto il suo con una macchina comunque meno competitiva rispetto alle prime della classe.

Si rivedrà negli USA Daniel Ricciardo, pilota dell’Alpha Tauri che ha smaltito la rottura del metacarpo della mano sinistra rimediata a Zandvoort circa due mesi fa.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Ecco il programma del fine settimana ad Austin, con la guida tv per vedere tutti gli appuntanti

Venerdì 20 ottobre

Ore 19.30 Prove libere a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Qualifiche a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 21 ottobre

Ore 19.30 Sprint Shootout a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 22 ottobre

Ore 0.00 Sprint a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Gara a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Circuito. Il Circuit of The Americas situato a Wandering Ceek, Austin, Texas, ospita il GP degli Stati Uniti che dal 2007 non si è più corso, ma è tornato dal 2012 in questa nuova struttura progettata appositamente per il Circus. La pista ha tante curve, ben 20, molte delle quali sembrano ricalcare alcuni dei migliori tratti dei circuiti più belli del Mondiale di F1. Il rettilineo principale di questo circuito ha la caratteristica di avere un dislivello di ben 22 metri nel punto della prima curva. Questa pista richiede, nonostante due lunghi rettilinei, un alto carico aerodinamico; l’uso dell’ala mobile risulta quindi determinante in fase di sorpasso

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,513km. Numero di curve: 20, 9 a destra, 11 a sinistra. Carico aerodinamico: Medio/alto. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 3 su 6 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: secondo. Categoria di circuito Freni: Medio. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la settima staccata alla curva 12.

Pneumatici. Le mescole scelte per il weekend degli USA sono: C2, C3, C4

Meteo. Non pioverà nel prossimo weekend ad Austin (il tempo peggiorerà proprio da lunedì quando sono attesi anche dei rovesci), dove ci saranno 34° gradi di media. Per la gara di domenica ci sarà un umidità vicina al 50% e venti a 14 km/h.

Quote GP Stati Uniti 2023

FREE PICK GP Stati Uniti 2023

Purtroppo dopo 11 free pick esatte consecutive ci siamo fermati alla prima curva in Qatar dove avevamo puntato su Hamilton da sfavorito nel testa a testa con Leclerc, una quota presa @2.15 che era calata dopo le qualifiche, ma purtroppo l’inglese della Mercedes è uscito subito di scena.

Cerchiamo di rimetterci subito in pista con la free pick che questa settimana si concentra ancora su Hamilton che qui è sempre andato forte. Anche questa volta lo giochiamo in Testa a Testa con un ferrarista, ma ci concentriamo sulle qualifiche del sabato prendendolo da sfavorito: TaT Hamilton v Sainz: HAMILTON @2.10 anche se in teoria la monoposto di Maranello sul layout di Phillip Island dovrebbe andare meglio rispetto agli ultimi 2 GP. Mercedes però porta aggiornamenti e la motivazione per Hamilton non manca.

