Pronostici F1 GP Messico 2023. Nessuna sosta per la stagione di Formula 1 che si sposta di poco, dal Texas in terra messicana col Gran Premio del Messico, il GP di casa di Sergio Perez chiamato al riscatto almeno qui mentre continua la sfida per il 2° posto tra Mercedes e Ferrari. Verstappen corre contro se stesso e i record.

Pronostici F1 GP Messico 2023: gara di casa per Perez

A pochi giorni dalla vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio degli Stati Uniti, il circus della Formula 1 si sposta verso l’Autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico 2023, gara di casa di Sergio Perez che arriva da una stagione tremenda e ha bisogno di dimostrare tanto se vorrà tenersi il sedile della miglior monoposto in griglia, la Red Bull da tempo vincitrice del mondiale costruttori, e anche di quello piloti col fenomenale olandese che sta lasciando le briciole a tutti gli altri.

Dopo due Sprint consecutive, torna il format standard con le qualifiche al sabato e la sola gara domenicale. Ad Austin è arrivata anche la doccia fredda per Lewis Hamilton, veloce come sempre sulla pista americana, anche se la Mercedes sbaglia strategia (e prova a riparare a differenza della Ferrari) e a fine gara viene squalificato per un consumo troppo elevato del fondo. Stessa cosa per Charles Leclerc, ma in questo modo almeno la Ferrari va sul podio con Carlos Sainz e rosicchia punti importanti nella sfida per il secondo posto con Mercedes che si riaccenderà anche questo fine settimana, con la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri pronte ad inserirsi.

Le cose ad Austin non sono andate bene per l’Aston Martin, nonostante alcune novità introdotte, ma che non hanno saputo mettere a punto al meglio vista la singola prova libera per dare spazio alla sprint. Le cose potrebbero migliorare per Fernando Alonso (ritirato ad Austin) e Lance Stroll che è stato comunque veloce in gara con la nuova configurazione e ha rimontato (partiva dalla pit lane). La sensazione è che Aston Martin dovrebbe migliorare e la stessa situazione l’ha vissuta una deludente Haas, anche lei con molte novità aerodinamiche che vedremo se permetteranno a Nico Hulkenberg e a Kevin Magnussen di fare passi in avanti questa settimana.

Va capito come andrà l’Alfa Romeo, quasi invisibile sia con Valtteri Bottas che con Zhou ad Austin dove sono stati pcoo più che spettatori non paganti. A due velocità l’Alpha Tauri con un arrembante Yuki Tsunoda a punti, ma un pessimo rientro per Daniel Ricciardo. Si dice che la monoposto dell’australiano avesse problemi, ma davvero non era meglio continuare a vedere il progresso del giovane Lawson entrato benissimo nel circus della F1?

Pronostici F1 GP Messico 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Tutte le sessioni del weekend di Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche e gara in diretta e in chiaro su TV8.

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.30 prove libere 1 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Sabato 28 ottobre

Ore 0.00 prove libere 2 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.30 prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 23.00 qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 29 ottobre

Ore 21.00 gara a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Pronostici F1 GP Messico 2023: Circuito, pneumatici, meteo

Circuito. L’Autodromo Hermanos Rodriguez situato a Città del Messico venne costruito agli inizi degli anni Sessanta. Su questa pista si sono disputate sedici edizioni di un gran premio di Formula 1: dal 1963 al 1970 e dal 1986 al 1992, per poi ritornare in calendario nel 2015. In questa occasione il tracciato ha subito delle sostanziose modifiche, specialmente all’ultima curva, che è stata accorciata per favorire una sezione del circuito interamente all’interno di uno stadio, dove si trova anche il podio. Il tracciato si trova a ben 2000 metri sul livello del mare, e questo porta a problematiche ed accorgimenti. Il raffreddamento è molto difficoltoso specialmente in una giornata molto limpida, e richiede speciali dispositivi studiati apposta per questo tracciato. Anche la rarefazione dell’aria è un fattore importante di cui tenere conto per l’assetto aerodinamico: infatti qui si vedono ali con incidenza molto più alta, per compensare la bassa densità dell’aria.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,304 km. Numero di curve: 17, dieci a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 95%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 9 su 18 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: tredicesimo (Prost 1990). Freni: Hard. Numero di frenate: 16. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva uno.

Pneumatici. Questi sono i set di pneumatici scelti da Pirelli per il Gran Premio del Messico: C3, C4 e C5. Il graining è fenomeno abbastanza frequente su questa pista, anche perché i pneumatici sono soggetti ad uno scivolamento maggiore dovuto all’aerodinamica scarica e alle elevate altezze.

FREE PICK GP Messico

Dopo esserci fermati a 11 free pick consecutive con Hamilton in Qatar, lo stesso Re Nero ci riporta in cassa nelle qualifiche del sabato ad Austin (anche se la gara per lui andrà diversamente, fino alla squalifica finale come abbiamo visto), e Panda ci ha mandato in cassa anche con la MotoGP, che torna a sua volta questo fine settimana.

