Risultati GP Brasile 2023. Max Verstappen vince ancora, e sono 17° in stagione, inoltre l’olandese fa doppietta ad Interlagos con la vittoria della Sprint Race. Ora una settimana di pausa poi la Formula 1 torna in pista con la novità del GP Las Vegas, e con Verstappen sempre nettamente favorito.

Risultati GP Brasile 2023: vince ancora Max

Altra doppietta in questo weekend brasiliano per Max Verstappen. Dopo la Sprint Race del sabato, il campione del mondo ha conquistato il Gran Premio del Brasile di Formula 1 dominando dal primo all’ultimo giro.

Sul podio anche Lando Norris (secondo) con la McLaren e Fernando Alonso (terzo) autore di una volata finale con Sergio Perez per il 3° posto con sorpasso del messicano e controsorpasso dell’asturiano al penultimo giro.

Altra delusione per la Ferrari. Ritiro per Charles Leclerc che sarebbe dovuto partire dalla prima fila ma è andato a muro nel giro di formazione per un problema all’idraulica della sua SF23. Carlos Sainz invece ha chiuso anonimamente al 6° posto dietro anche l’Aston Martin di Lance Stroll. Unica consolazione aver recuperato 4 punti alla Mercedes (ora a -18 nei costruttori) che ha sofferto ad Interlagos: 8° Lewis Hamilton dietro a Pierre Gasly e ritiro per George Russell. Chiudono la top ten un ottimo Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri ed Esteban Ocon su Alpine.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultati GP Brasile 2023: ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP Brasile: ordine d’arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +8.277

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 34.155

4. Sergio Perez (Red Bull) 34.208

5. Lance Stroll (Aston Martin) 40.845

6. Carlos Sainz (Ferrari) +50.188

7. Pierre Gasly (Alpine) +56.093

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +62.808

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +69.855

10. Esteban Ocon (Alpine) 1 giro

11. Logan Sargeant (Williams) 1 giro

12. Nico Hulkenberg (Haas) 1 giro

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 1 giro

14. Oscar Piastri (McLaren) 2 giri

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Alexander Albon (Williams)

F1 Classifica Piloti

Max Verstappen (Red Bull) 524

Sergio Perez (Red Bull) 258

Lewis Hamilton (Mercedes) 226

Fernando Alonso (Aston Martin) 198

Lando Norris )McLaren) 195

Carlos Sainz (Ferrari) 192

Charles Leclerc (Ferrari) 170

George Russell (Mercedes) 156

Oscar Piastri (McLaren) 87

Lance Stroll (Aston Martin) 63

Pierre Gasly (Alpine) 62

Esteban Ocon (Alpine) 46

Alexander Albon (Williams) 27

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 13

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10

Nico Hulkenberg (Haas) 9

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6

Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

Kevin Magnussen (Haas) 3

Liam Lawson (AlphaTauri) 2

Logan Sargeant (Williams) 1

Nyck De Vries (AlphaTauri) 0

F1, Classifica Costruttori

Red Bull 782 punti

Mercedes 382

Ferrari 362

McLaren 282

Aston Martin 261

Alpine 108

Williams 28

AlphaTauri 21

Alfa Romeo 16

Haas 12

Quote antepost e prossimo GP: si torna il pista il 19 a Las Vegas

Ora una settimana di pausa meritata per la F1 che continua lo swing americano, e torna a nord per una prima assoluta, il GP Las Vegas 2023. Non è una novità invece il favorito dalle prime quote, ovviamente Max Verstappen che domina @1.28, staccando Lando Norris @11 e Lewis Hamilton @13. Molto indietro le Ferrari, entrambe @21.

Per quanto riguarda le quote antepost, nella corsa al 2° posto la Ferrari recupera qualcosa, ma non convince analisti e bookmakers che mantengono la Mercedes nettamente favorita. Interlagos probabilmente fatale anche a Lewis Hamilton nel testa a testa con Sergio Perez. Il messicano continua a deludere con la Red Bull, ma l’inglese ha perso troppo terreno dopo il Brasile.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.