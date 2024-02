Pronostici Formula 1 Ferrari 2024. Presentata a Maranello la nuova monoposto che correrà la stagione 2024 di F1, l’ultima con Charles Leclerc e Carlos Sainz, visto che nel 2025 allo spagnolo subentrerà Lewis Hamilton, e i bookmakers si scatenano non solo con le quote per la prossima stagione, ma anche per il 2025.

Pronostici Formula 1 Ferrari 2024: presentata la SF-24

In attesa di un bel video di anteprima su F1 e MotoGP in compagnia dei nostri esperti Guru e Panda, andiamo a vedere come gli analisti e i bookmakers hanno risposto alla presentazione della nuova Ferrari SF-24.

A Maranello una presentazione che allude alla volontà di cambiare rotta. Sono molti infatti i segnali di discontinuità rispetto al passato, visto che si tratta del primo progetto realizzato interamente sotto la guida del team principal Frederic Vasseur. Il 55enne francese aveva preannunciato aria di grande cambiamento dal punto di vista tecnico e così potrebbe apparire già da un primo sguardo, con la vettura rastremata sulle fiancate e nel retrotreno; inoltre, come fatto notare da Sky Sport, il muso è più corto e le sospensioni sono push-rod anziché pull-rod.

Ferrari SF-24 subito in moto nel circuito di Fiorano e primi giri per la coppia di piloti Leclerc-Sainz a favore di fotografi e telecamere. Il giorno successivo filming day per iniziare a prendere confidenza con la nuova rossa (200 km in totale), poi si comincerà a fare sul serio circa una settimana dopo in occasione dei test in Bahrain, che precedono il Gran Premio inaugurale sul circuito di Sakhir dal 29 febbraio al 2 marzo.

Ecco il video del Car Launch caricato direttamente la profilo Ferrari:

Pronostici Formula 1 Ferrari 2024: le quote antepost e per il GP Bahrain

Per gli esperti la possibilità di riportare la Ferrari sul tetto del mondo rimane però un impresa ardua: si gioca infatti @17 il primo storico titolo di Leclerc, mentre il colpo di Sainz oscilla fino a @34 volte la posta su Lottomatica.

A comandare il solito Max Verstappen, campione iridato da tre stagioni consecutive, il cui poker si gioca con una micro quota antepost quasi ridicola @1,20, davanti a Lando Norris offerto @8, che si candida come primo avversario dell’olandese con una McLaren apparsa in grande crescita nel 2023, poi arriva proprio Lewis Hamilton @10,50.

Titolo complesso anche per quanto riguarda la classifica costruttori, dove la Ferrari occupa il terzo posto in lavagna @8, dietro ovviamente alla favoritissima Red Bull @1,25 ma pure qui la Rossa è dietro alla McLaren proposta a quota @6. Vediamo anche tutte le quote di Snai:

Su Snai sono già disponibili anche le quote per la vittoria del primo GP della stagione, il Gran Premio del Bahrain che dal 29 febbraio aprirà la stagione di Motor-sport. Chiaramente domina Verstappen @1.50 anche qui, con Leclerc @7.50 primo antagonista, ma sempre parecchio staccato. In “2° fila” Hamilton e Perez entrambi @10 volte la posta, mentre Norris, il principale avversario in antepost, qui è abbastanza indietro @15 volte la posta per il successo al primo GP dell’anno, così come la 2° guida Ferrari, Sainz, su cui i dubbi rispetto a motivazione e rendimento sono tanti, all’ultimo anno con la rossa.

Si pensa già al 2025 con l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello

La notizia delle ultime settimane è però l’arrivo a Maranello (nel 2025 a 40 anni suonati) di Lewis Hamilton, uno dei più grandi campioni della storia del Motor sport che finisce la sua carriera nella scuderia più blasonata.

L’inglese non arriverà certamente a Maranello per svernare visto che non è un segreto che il pilota più vincente della storia insegua l’ottavo titolo iridato che gli permetterebbe di staccare la leggenda ferrarista Michael Schumacher. Hamilton ha sottoscritto con Maranello un contratto di 2 anni con opzione per il terzo quindi, sicuramente nel 2025 e nel 2026 il suo numero 44 sarà visibile sulla Ferrari e proprio con lei, Hammer andrà a caccia della leggenda. Gli esperti Sisal ritengono l’impresa possibile, sua maestà Verstappen permettendo, tanto che Lewis che vince un mondiale tra il 2025 e il 2026 è offerto @5,00.

Sarà una grande stagione di pronostici F1, dopo che nel 2023 il nostro Panda ci ha fatto chiudere un annata di grandi profitti (un pò meno con una complessa MotoGP). Nei prossimi giorni uscirà un video anteprima di Panda e Guru da non perdere, dove parleremo delle prime impressioni sulla prossima stagione F1, sull’arrivo di Hamilton in Ferrari, ma anche sul Motomondiale dove abbiamo anche li una bella novità, Marc Marquez in Ducati che cercherà di interrompere il dominio di Pecco Bagnaia. Insomma, gli argomenti da discutere sono tanti, anche se mancano più di due settimane all’inizio della stagione di Motori. Se vuoi di più entra nei nostri Canali Telegram, trovi tutti i riferimenti qui sotto.

