Risultati GP Australia 2024. Tutto perfetto, la Ferrari trionfa a Melbourne con una doppietta al Gran Premio d’Australia. Vince Carlos Sainz su Charles Leclerc davanti alle McLaren, con Oscar Piastri che ci manda in cassa col 4° posto finale. Ritiro per Max Verstappen, non accadeva da 2 anni! Tutti gli aggiornamenti sulla stagione Formula 1.

Risultati GP Australia 2024: doppietta Ferrari e ancora cassa per noi con McLaren

Carlos Sainz trionfa nel GP d’Australia, terza tappa stagionale del mondiale di Formula 1 ad Albert Park, Melbourne. Max Verstappen subisce un ritiro, una vera rarità visto che era dal 2022 che non succedeva, proprio ad Albert Park, ma questa volta l’olandese deve alzare bandiera bianca a causa di problemi ai freni alla sua Red Bull; lo spagnolo invece, a due sole settimane dall’intervento di appendicite porta a casa una grande vittoria, completata dalla doppietta Ferrari (che mancava da Bahrain 2022) visto che sul secondo gradino del podio va Charles Leclerc.

Terzo Lando Norris, seguito dal compagno di box McLaren Oscar Piastri e da Sergio Perez. A punti anche Fernando Alonso, che con la sua Aston Martin precede Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Niko Hulkenberg e Kevin Magnussen, prima di essere penalizzato per venti secondi per via dell’incidente con George Russell nel finale, col britannico che perde la sua W15 andando a muro in curva 8, ma per la giuria lo spagnolo ha frenato con 100 metri di anticipo nella curva 6-7-8. Alonso retrocede così in ottava posizione.

Da segnalare anche il ko di Lewis Hamilton, fuori con la una Mercedes in affanno a metà gara, dopo che in qualifica non era riuscito ad arrivare nemmeno in Q3, un dato che evidenzia bene i problemi del Re Nero che qui ha il record di pole.

Una doppietta la facciamo anche noi con Panda che centra anche la 2° free pick stagionale su 2 proposte. Dopo aver preso Lando Norris la settimana scorsa, questo weekend ci concentriamo sull’altra McLaren del padrone di casa Oscar Piastri che chiude al 4° posto centrando la top-6 per un raddoppio abbondante in quota.

Risultati GP Australia 2024: Ordine d’arrivo e aggiornamento classifiche F1

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA 2024

Carlos Sainz (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) +2.366

Lando Norris (McLaren) +5.904

Oscar Piastri (McLaren) +35.770

Sergio Perez (Red Bull) +56.309

Lance Stroll (Aston Martin) +93.222

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +95.601

Fernando Alonso (Aston Martin) +100.992*

Nico Hulkenberg (Haas) +104.553

Kevin Magnussen (Haas) 1L

Alexander Albon (Williams) 1L

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 1L

Pierre Gasly (Alpine) 1L

Valtteri Bottas (Sauber) 1L

Guanyu Zhou (Sauber) 1L

Esteban Ocon (Alpine) 1L

George Russell (Mercedes) ritirato

Lewis Hamilton (Mercedes) ritirato

Max Verstappen (Red Bull) ritirato

*+20 secondi di penalità

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti

Charles Leclerc (Ferrari) 47

Sergio Perez (Red Bull) 46

Carlos Sainz (Ferrari) 40

Oscar Piastri (McLaren) 28

Lando Norris (McLaren) 27

George Russell (Mercedes) 18

Fernando Alonso (Aston Martin) 16

Lance Stroll (Aston Martin) 9

Lewis Hamilton (Mercedes) 8

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 6

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 2

Kevin Magnussen (Haas) 1

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0

Alexander Albon (Williams) 0

Esteban Ocon (Alpine) 0

Pierre Gasly (Alpine) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

Red Bull 97 punti

Ferrari 93

McLaren 55

Aston Martin 25

Mercedes 26

Haas 4

Racing Bulls 6

Sauber 0

Alpine 0

Williams 0

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost Formula 1 e prossimo Gran Premio in Giappone

Charles Leclerc ha un ritardo di appena 4 punti sul campione del mondo in carica, Max Verstappen, e in generale tra l’olandese e Carlos Sainz, quarto, ci sono solo 11 punti. La battuta d’arresto del team austriaco ha un peso anche sulla classifica costruttori e anche in questo caso sono solo 4 i punti di distacco tra la Red Bull e la Ferrari. La strada è ancora lunga e i pronostici danno sempre Verstappen favorito, ma a Maranello sono pronti a sfidare le quote antepost.

Sulla lavagna scommesse l’olandese è proposto campione del mondo @1.10, con Charles Leclerc e Sergio Perez @18.00 e Carlos Sainz che dopo il successo in Australia è @20.00. Per quanto riguarda il Mondiale costruttori la forza della Red Bull ancora non è in discussione e si gioca vincente @1.05, mentre la rimonta della Ferrari è @10.00 volte la posta. Resta distante la McLaren @25.00.

Ora una settimana di pausa e poi si tornerà a Suzuka per un appuntamento iconico dal 3 al 5 aprile col Gran Premio del Giappone 2024.

Max Verstappen @1.20 avrà voglia di riscatto, e la quota è davvero minima. Dietro c’è staccatissimo il compagno di scuderia Sergio Perez @13 come primo avversario mentre Charles Leclerc @15 è ancora più attardato ed è quotato alla pari col compagno di scuderia Carlos Sainz, che sogna il bis.

La McLaren rimane un pò snobbata con Lando Norris @26 ed Oscar Piastri @29. Le difficoltà della Mercedes si evidenziano anche nelle quote con George Russell e Lewis Hamilton @41 volte la posta, poi arriva Fernando Alonso @67, con quota alta, ma che è comunque la metà rispetto a quella del compagno Lance Stroll @126 che apre la serie di piloti in tripla cifra.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB