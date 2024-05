Pronostici F1 GP Miami 2024. Il circus della Formula 1 si sposta dalla Cina agli States, col Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento della stagione. Qui ha sempre vinto la Red Bull di Max Verstappen che domina le lavagne delle quote anche per questa edizione.

Pronostici F1 GP Miami 2024: i protagonisti in Florida

Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 passa dall’Asia all’America per il Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento della stagione di F1, ultima tappa prima del ritorno in Europa con il GP di Imola presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari in programma tra due settimane.

Le Red Bull si presentano in Florida ovviamente da favorite e la domanda che ci si pone è ovviamente una sola: ci sarà qualcuno in grado di impensierire il campione del mondo Max Verstappen? Nella tappa cinese gran parte delle speranze erano riposte nelle Ferrari, che però sono rimaste a debita distanza. Frédéric Vasseur e tutto il team stanno facendo fatica a trovare la quadra, tanto da finire anche dietro le McLaren, a podio per la prima volta in stagione.

Lo stesso Vasseur ha però ammesso che rispetto alla Cina la Ferrari si aspetta dei miglioramenti a Miami. Intanto tiene banco il caso Adrian Newey; l’addio alla RedBull è ora ufficiale, e dopo il no ad Aston Martin sembra proprio Maranello la prossima destinazione di Newey che ha fatto grande la Red Bull col suo lavoro. Una Red Bull che ha sempre vinto qui a Miami con Max Verstappen che domina anche nelle lavagne delle scommesse. L’olandese si gioca @1.14 per la gara di domenica, nettamente in vantaggio sul compagno di team, Sergio Perez, offerto @13. Verstappen, nelle prime 5 uscite stagionali, ha messo insieme 4 vittorie, 5 pole e 2 giri veloci

Chiude il podio virtuale Lando Norris, offerto @17 leggermente avanti alle due Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz dati entrambi @19 volte la posta. Molto lontani i due veterani, Lewis Hamilton (a secco di vittorie dal 2021) visto @51, con Fernando Alonso, sul podio nel 2023, alto @67. Citiamo anche Oscar Piastri e George Russell tra i possibili protagonisti, entrambi offerti @33 volte la posta.

Senza storia anche la Sprint Race di sabato, che torna dopo la Cina, dove troviamo sempre MadMax strafavorito @1,20, su Sergio Perez proposto @11, con in questo caso Charles Leclerc @17, avanti su Carlos Sainz @21. Max Verstappen, mai in pole position a Miami, vede una doppietta qualifica+gara @1,28 volte la posta. La Sprint toglierà un turno di libere e sarà un azzardo per le scuderie che hanno deciso di portare un pacchetto di aggiornamenti proprio nell’appuntamento della Florida, come McLaren che dovrebbe presentare il pacchetto più corposo, ma anche Mercedes dovrebbe portare novità a Miami mentre Ferrari ha deciso di attendere Imola.

Pronostici F1 GP Miami 2024: programma completo e guida TV Formula 1

Il weekend americano della Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport F1, mentre in streaming l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) si potrà seguire in diretta la Sprint Race del sabato, mentre qualifiche e gara domenicale saranno trasmesse in chiaro solo in differita.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 3 maggio

Prove Libere 1: ore 18:30 – 19:30

Sprint Qualifying: ore 22:30 – 23:14

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 18:00 – 19:00

Qualifiche: 22:00 – 23.00

Domenica 5 maggio

Gara: ore 22:00

PALINSESTO TV8

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 18:00 – 19:00 (Diretta)

Qualifiche: ore 23:30 (Differita)

Domenica 5 maggio

Gara: ore 23:30 (Differita)

Pronostici F1 GP Miami 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici

Tracciato. Il Gran Premio di Miami si svolge in Formula 1 dal 2022 presso il Miami International Autodrome, situato a Miami Gardens, in Florida. Alcuni ritardi nei lavori per la realizzazione del circuito hanno spostato l’inaugurazione prevista nel 2019 al 2021 con la prima gara di Formula 1 disputata appunto solo l’anno successivo. Nella configurazione attuale, il circuito è lungo 5.412 metri e per completare la gara domenicale di 308,326 chilometri serviranno dunque 57 giri. La pista è composta da 19 curve con al centro l’Hard Rock Stadium, una velocità media di circa 223 km/h e la massima di 320 km/h.

Precedenti e Record. Entrambe le precedenti due edizioni del GP di Miami sono state appannaggio della Red Bull con Max Verstappen, che però non è mai partito dalla prima posizione in griglia. Le due pole position, infatti, sono state conquistate rispettivamente da Charles Leclerc su Ferrari e da Sergio Perez, con l’altra Red Bull. La scorsa edizione è stata vinta da Max Verstappen con Sergio Perez e Fernando Alonso a completare il podio. Il record della pista lo detiene attualmente Max Verstappen, che lo ha ottenuto proprio nel 2023 fermando il cronometro in 1’29″708.

Quote Gran Premio di Miami 2024

Vediamo le principali quote per il Gran Premio di Miami, dal sabato di qualifiche e sprint, fino alla gara principale di domenica, è sempre un dominio Orange con Verstappen.

FREE PICK Gp Miami 2024

In Cina non abbiamo dato giocate, troppa incertezza col ritorno dopo ben 5 anni e la Sprint, una Sprint che ci troviamo in mezzo alle scatole anche a Miami (si capisce che non amiamo la Sprint?). Noi comunque ci concentriamo sulla gara lunga di domenica e diamo fiducia a George Russell che lo scorso anno a Miami ha chiuso al 4° posto, e potrà fare top-6 anche questa volta. Abbiamo detto dei tanti aggiornamenti di McLaren che potrebbe avere poco tempo per testarli in pista vista la Sprint, inoltre lo scorso anno sia Norris (17°) che Piastri (19°) hanno faticato sulla pista della Florida. Questo ci aiuta sia per RUSSELL TOP 6 GARA @2.25 che per il Testa a Testa Gara Russell v Piastri: RUSSELL @2.35. Sono due giocate da 50-50 ma le prendiamo per valore di quota sopra @2. Dividiamo la puntata su queste due giocate.

