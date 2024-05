Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2024. La Formula 1 è pronta per il sesto appuntamento stagionale, il primo nel Vecchio Continente. Si torna ad Imola dopo che lo scorso anno non si è corso per l’alluvione. Gara di casa per la Ferrari che porta diversi aggiornamenti, ma Verstappen rimane favorito e le McLaren ora fanno paura dopo la vittoria di Norris che si è sbloccato a Miami.

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2024: i protagonisti ad Imola

Tra venerdì 17 e domenica 19 maggio si correrà il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, col Circus che sbarca per la prima volta nel 2024 nel Vecchio Continente, dopo l’appuntamento di Miami dove è arrivata la prima vittoria in carriera di Lando Norris con una McLaren in grande spolvero, e questa settimana anche la MCL38 di Oscar Piastri avrà il pacchetto di aggiornamenti completo.

Questa però è una gara speciale per la Ferrari, e la scuderia di Maranello porta tantissime novità in pista, per ridare slancio a Charles Leclerc e Carlos Sainz che sperano nel successo e nella festa alla gara di casa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Vedremo una SF-24 profondamente riveduta e corretta. Una sorta di versione 2.0, per andare a rispondere alle novità già portate in scena da Red Bull, Mercedes e, soprattutto, McLaren. Nei giorni scorsi, per avere ulteriori conferme, le due vetture hanno macinato chilometri in un filming day a Fiorano. Le novità saranno 8, la principale riguarda il disegno delle pance. La SF-24 vede il by-pass duct. La presa d’aria verticale è rimasta, ma è cambiato il suo utilizzo: il condotto è stato convertito come sulla RB20 a una funzione di raffreddamento. Ai lati dell’Halo è scomparso lo sfogo d’aria dell’S-duct quindi anche il fondo è stato completamente ridisegnato. A metà fiancata è cambiato l’orientamento dei deviatori di flusso. Riapparso un soffiaggio, così come più in coda è comparsa una doppia apertura. Anche il cofano motore ha avuto dei cambi e ora spicca un vistoso sfogo d’aria calda. L’incremento della downforce, abbinato alla riduzione di drag, dovrebbe consentire alla Ferrari di correggere i difetti nelle curve più veloci.

Chiaramente la macchina da battere, e il pilota da battere, sarà sempre la Red Bull con Max Verstappen, ma anche Sergio Perez si presenta battagliero e ha dichiarato di voler recuperare il podio perso in Florida. Max invece ha vinto le ultime 2 edizioni del GP dell’Emilia Romagna dove lo scorso anno non si è corso per l’alluvione che ha colpito queste zone.

Da valutare invece le Mercedes in affanno, e sempre difficili da prevedere con George Russell e con Lewis Hamilton alla sua prima Imola da “ferrarista”, anche se ancora corre per le frecce d’argento. Anche i tedeschi si muovono per migliorare la monoposto. Tramite la stampa inglese, Andrew Shovlin ha ufficializzato una serie di aggiornamenti sulle W15, precisando come quest’ultimi siano solo la prima “tranche” di un grande pacchetto che verrà diviso tra il “Santerno”, appunto, Monaco e Canada.

Questa è una gara speciale anche per Racing Bulls per cui Imola è la gara di casa, e attenzione in particolare a Yuki Tsunoda che ha ormai una grande esperienza sul circuito del Santerno, dopo tante ore al simulatore e diversi test negli anni e anchde a Daniel Ricciardo non manca l’esperienza, oltre al grande exploit del sabato a Miami.

Tra le altre scuderie minori la Sauber poterà alcune novità per provare a smuoversi dall’ultimo posto nella classifica costruttori e dare una macchina migliore a Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Piccoli segnali di ripresa da Alpine, anche se Imola potrebbe essere una pista severa per Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2024: programma completo e guida TV F1

Il weekend del GP dell’Emilia-Romagna sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno, mentre in streaming l’appuntamento è live sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (in streaming sul sito Tv8.it) si potranno seguire in diretta solo qualifiche e gara. Di seguito il programma completo del weekend di Formula 1.

Venerdì 17 maggio

Prove libere 1: 13:30 – 14:30

Prove libere 2: 17:00 – 18:00

Sabato 18 maggio

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 19 maggio

Gara: ore 15:00

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2024: Circuito, Meteo, Pneumatici

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato inaugurato nel lontano 1953. Cadendo a poche settimane dal 30° anniversario della morte di Ayrton Senna, sono previste nel weekend diverse attività commemorative dello storico pilota brasiliano.

Caratteristiche del circuito. Lunghezza: 4,909 km. Distanza di gara: 309,049 km. Giri totali: 63

Record. La prima edizione del GP dell’Emilia-Romagna del 2020 è stata appannaggio di Lewis Hamilton, che su Mercedes ha anche fatto registrare il record della pista in gara fermando il cronometro in 1’15″484. Le due successive edizioni – 2021 e 2022 – invece, se le è assicurate il campione del mondo Max Verstappen, che ha però ottenuto solo una pole su questo tracciato (come Hamilton e Valtteri Bottas). L’ultima vittoria del Cavallino Rampante sul tracciato Enzo e Dino Ferrari risale al 2006, quando si tenne l’ultima edizione del GP di San Marino: allora a trionfare fu Michael Schumacher, al suo sesto successo sulla pista.

Meteo. Previsioni sulle condizioni meteo molto difficile. Al momento per venerdì non è prevista pioggia, con più di 24°, stessa cosa al sabato mentre i problemi potrebbero riguardare la gara di domenica visto che dalle opre 14:00 sono previste precipitazioni (modeste).

Quote Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024

Vediamo le principali quote F1 sul prossimo Gran Premio ad Imola.

FREE PICK GP Emilia Romagna 2024

Ad Imola sorpassare non è semplice, per questo saranno importanti le qualifiche, così come tutti i riflettori sono puntati sulla gara di casa della Ferrari e i suoi tanti aggiornamenti per Imola, ma noi ci concentriamo sulla gara e consigliamo YUKI TSUNODA TOP 10 @2.37. Gara di casa per il giapponese che come già detto ha esperienza da simulatore e test al Santerno e ama correre la gara di casa di Racing Bulls, ma anche sua visto che vive a 15 km da casa e lo scorso anno è stato anche tra gli “spalatori” che hanno dato una mano dopo l’alluvione. Nell’ultima edizione del 2022 Yuki chiuse con un ottimo 7° posto e potrà centrare la zona punti anche questa volta, visto che si presenta anche in un buon momento di forma e in una stagione iniziata bene. Tsunoda ha chiuso 7° anche nell’ultimo GP del 2024 a Miami. Ancora fiducia nel giapponese d’Emilia!

