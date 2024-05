Risultati GP Miami 2024. Dopo 110 Gran Premi finalmente arriva la prima gioia in carriera per Lando Norris che, con una McLaren competitiva con i nuovi aggiornamenti, ha messo dietro Max Verstappen (che aveva vinto la Sprint e fatto l’ennesima pole) nell’ultimo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1 che ora tornerà col GP Emilia Romagna, ad Imola, la corsa di casa per la Ferrari che porterà anche lei i primi aggiornamenti.

Risultati GP Miami 2024: la prima volta di Lando Norris (finalmente)

Dopo 110 gran premi disputati in Formula 1, finalmente Lando Norris riporta la McLaren alla vittoria due anni e otto mesi dopo la doppietta (Gran Premio d’Italia del 2021 a Monza), quando Daniel Ricciardo aveva preceduto lo stesso Lando che nel fine settimana del GP Miami 2024 vince la sua prima gara in F1 (era quotato intorno @20 volte la posta).

Alle sue spalle la RedBull di Max Verstappen, che aveva fatto la pole e vinto la gara sprint, ma non riesce a completare l’opera alla domenica. La Ferrari completa il podio con Charles Leclerc. Quinta posizione al traguardo per l’altro ferrarista Carlos Sainz, che aveva terminato in quarta posizione ma nella notte italiana è stato penalizzato di cinque secondi per un contatto con Oscar Piastri ed è scalato di una posizione alle spalle di Sergio Perez.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI 2024

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull) +7.612

Charles Leclerc (Ferrari) +9.920

Sergio Perez (Red Bull) +14.650

Carlos Sainz (Ferrari) +16.407

Lewis Hamilton (Mercedes) +16.585

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +26.185

George Russell (Mercedes) +34.789

Fernando Alonso (Aston Martin) +37.107

Esteban Ocon (Alpine) +39.746

Nico Hulkenberg (Haas) +40.789

Pierre Gasly (Alpine) +44.958

Oscar Piastri (McLaren) +49.756

Guanyu Zhou (Sauber) +49.979

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +50.956

Valtteri Bottas (Sauber) +52.356

Lance Stroll (Aston Martin) +55.173

Kevin Magnussen (Haas) +64.683

Alexander Albon (Williams) +76.091

Logan SARGEANT (Williams) ritirato

Nelle nostre free pick eravamo andati su George Russell, onestamente sbagliando con una Mercedes in affanno e una McLaren super competitiva dopo gli ultimi aggiornamenti, ma questa volta siamo fortunati e ringraziamo Sainz, nel prendere il testa a testa dell’inglese della Mercedes su Oscar Piastri @2.35 che ci basta per fare un piccolo profitto, comprendo la top-6, sempre di Russell, che non è arrivata.

Risultati GP Miami 2024: classifiche

F1, CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 136

Sergio Perez (Red Bull) 101

Charles Leclerc (Ferrari) 98

Carlos Sainz (Ferrari) 85

Lando Norris (McLaren) 83

Oscar Piastri (McLaren) 41

George Russell (Mercedes) 37

Fernando Alonso (Aston Martin) 33

Lewis Hamilton (Mercedes) 27

Yuki Tsunoda (RB) 14

Lance Stroll (Aston Martin) 9

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Daniel Ricciardo (RB) 5

Esteban Ocon (Alpine) 1

Kevin Magnussen (Haas) 1

F1, CLASSIFICA COSTRUTTORI

1. Red Bull 237

2. Ferrari 189

3. McLaren 124

4. Mercedes 64

5. Aston Martin 42

6. Racing Bulls 19

7. Haas 7

8. Alpine 1

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote antepost e prossimo GP ad Imola

Verstappen non ha vinto in Florida, ma pensare un altro pilota capace di vincere il titolo mondiale è impossibile secondo i bookmakers che nelle quote antepost danno l’olandese con una quota davvero simbolica, così come per il campionato costruttori. Molto più interessanti le quote Senza Verstappen (dove comunque l’altro pilota RedBull, Sergio Perez, domina la lavagna su Lando Norris e Charles Leclerc) e Senza RedBull (qui invece la Ferrari continua a rimanere nettamente la seconda forza, tenendosi lontana la McLaren).

Ora un weekend di pausa e si torna in pista il 16-17 maggio per una gara molto importante per gli appassionati italiani visto che si correrà ad Imola il Gran Premio Emilia Romagna 2024, lo scorso anno saltato per l’alluvione. Questa è la gara di casa per la Ferrari che porterà anche i primi aggiornamenti importanti sulla monoposto, ma le forze in pista non cambiano, con Verstappen che domina con una micro quota @1.16 e Lando Norris che si conferma primo antagonista dell’olandese, in quota @9 volte la posta, e davanti alle Ferrari di Charles Leclerc (lontano @15, come Sergio Perez) e di Carlos Sainz @34. Da non sottovalutare anche Oscar Piastri @41 con l’altra McLaren mentre la crisi Mercedes è certificata anche dalle quote di George Russell e Lewis Hamilton, entrambi @81.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.