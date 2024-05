Risultati GP Monaco 2024. Finalmente Charles Leclerc sfata il tabù della gara di casa e porta la Ferrari alla vittoria del Gran Premio di Montecarlo. La Ferrari ci crede per riaprire il campionato, con una Red Bull mai così in affanno, anche con Max. Che beffa nelle scommesse del sabato con Ricciardo.

Risultati GP Monaco 2024: finalmente Leclerc vince a Montecarlo

Il mondiale di Formula 1 si sta davvero riaprendo? A vedere le quote antepost (come noteremo dopo in questo articolo) sembra proprio di no, ma la pista ci da un altro risultato. Charles Leclerc scrive finalmente il suo nome nell’albo d’oro di Monte Carlo, tagliando per primo il traguardo del Gran Premio di Monaco 2024 davanti alla McLaren di Oscar Piastri (che lo affiancava sulla griglia) e la SF-24 gemella del compagno di squadra Carlos Sainz, al quale la bandiera rossa del primo via permette di tornare in gara dopo la foratura causa contatto con Piastri pochi secondi dopo il semaforo.

Quarta piazza finale per Lando Norris con l’altra McLaren. Seguono George Russell, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Top ten e punti iridati anche per Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Pierre Gasly.

Noi siamo molto arrabbiati nelle scommesse visto che avevamo puntato su Daniel Ricciardo meglio di Nico Hulkenberg in qualifica. In pista Hulkenberg chiude 12°, appena 42 millesimi avanti all’australiano della Racing Bulls, ma è un altra la cosa che ci fa arrabbiare, ovvero il fatto che l’organizzazione di gara abbia poi tolto i tempi delle Haas, retrocesse alle ultime posizioni, per un irregolarità al DRS. Nonostante questo le giocate sono state segnalate perdenti.

F1, GP Monaco 2024: ordine di arrivo

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes), giro veloce

8. Yuki Tsunoda (RB)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (RB)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16. Logan Sargeant (Williams)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Sergio Perez (Red Bull)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)

Risultati GP Monaco 2024: classifiche

La sesta vittoria della carriera (la prima dopo Austria 202) permette a Leclerc di rafforzare il suo secondo posto della classifica piloti con 138 punti contro i 169 di Verstappen. Norris e Sainz scavalcano in classifica Perez: 113 punti per Lando, 108 per Carlos, uno solo in più del messicano. Il secondo posto dietro al vincitore consente invece a Piastri di puntellare la sesta posizione (a quota 71 punti) nei confronti di Russell (54) e Hamilton (42), magari puntando a sua volta i fari su Perez.

Formula 1, classifica piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 169

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108

5. Sergio Perez (Red Bull) 107

6. Oscar Piastri (McLaren) 71

7. George Russell (Mercedes) 54

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 42

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

10. Yuki Tsunoda (RB) 19

11. Lance Stroll (Aston Martin) 11

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6

13. Nico Hulkenberg (Haas) 6

14. Daniel Ricciardo (RB) 5

15. Alexander Albon (Williams) 2

16. Esteban Ocon (Alpine) 1

16. Kevin Magnussen (Haas) 1

16. Pierre Gasly (Alpine) 1

Nel Mondiale Costruttori la Red Bull mantiene la vetta con 276 punti e un vantaggio di ventiquattro lunghezze sulla Ferrari (252) che lascia il Principato di Monaco con un parziale di +10 su McLaren (40 punti a 30) che occupa il terzo posto in graduatoria con 184 punti.

Formula 1, classifica costruttori

1. Red Bull 276

2. Ferrari 252

3. McLaren 184

4. Mercedes 96

5. Aston Martin 44

6. RB 24

7. Haas 7

8. Williams 2

9. Alpine 2

Quote Antepost e prossimo GP Canada 2024

Max Verstappen continua a dominare @1.03 per la vittoria di un altro titolo piloti. I book non credono quindi alla rimonta della Ferrari, ma anche la McLaren ha dimostrato di stare meglio della Red Bull. Stessa cosa per il mondiale costruttori, con la Ferrari che col doppio podio del Principato si torna ad avvicinare alla Red Bull, e si torna a giocare @5.50 di quota, la stessa a cui l’avevamo proposta noi nel pre stagione.

Ora una settimana di pausa poi il Circus della F1 si sposta oltre oceano per il Gran Premio del Canada 2024 da Montreal. Si pensa al ritorno di Max Verstappen vincente @1.40 mentre un altro successo di Leclerc si gioca @6 volte la posta, con Norris molto vicino @7. Tutti gli altri sono ampiamente in doppia cifra, con Piastri @19 e Sainz @26 come Perez. Più staccate le Mercedes di Russell ed Hamilton @81 che pagano una monoposto al momento abbastanza inferiore rispetto alle principali rivali.

