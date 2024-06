Pronostici F1 GP Spagna 2024. Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista al Montmelò dove la Ferrari porta tanti aggiornamenti per riscattare la delusione del Canada. Attenzione anche a McLaren mentre Red Bull potrebbe riprendere un buon vantaggio in Spagna, gara di casa per Sainz ed Alonso, ma attenzione anche ad Hamilton che qui ha numeri storici al pari di Schumacher, ma è scoppiato un caso interno alla Mercedes.

Pronostici F1 GP Spagna 2024: i protagonisti al Montmelò

Domenica 23 giugno si corre il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Appuntamento sul circuito catalano del Montmelò, a Barcellona, una pista che per la sua conformazione metterà a dura prova le vetture e anche le capacità dei piloti. Il tracciato spagnolo ha un valore particolare per l’olandese della Red Bull visto che qui, otto anni fa, centrò il primo successo nel Circus. Max Verstappen, per gli esperti Sisal, è favoritissimo per calare il poker a Barcellona visto che, dopo quello del 2016, sono arrivati altri due successi nel 2022 e 2023. L’Olandese Volante in pole è dato a 1,44 che scende addirittura a 1,35 per issarsi sul gradino più alto del podio.Alle spalle di Verstappen, c’è Lando Norris che vuole riportare la McLaren a tagliare per prima il traguardo al Montmelò dopo 19 anni. Il successo del britannico, in quota a 6,00, è leggermente più alto rispetto a una partenza al palo, data a 5,00.

Lewis Hamilton, che a Barcellona detiene tutti i record, metà dei quali centrati proprio da Schumi, vuole cancellare velocemente il Canada e ritornare a performance modello Montecarlo. Un successo della Ferrari si gioca a 5,00, stessa quota per una pole della Rossa. Analizzando i singoli piloti, Charles Leclerc che parte dalla prima casella è dato a 7,50 mentre la vittoria del monegasco pagherebbe 9 volte la posta. Al contrario Carlos Sainz ha le stesse chance, entrambe offerte a 16, per pole e trionfo finale nella gara di casa.

Gara di casa anche per Fernando Alonso che però è quotato altissimo @66 volte la posta per tornare alla vittoria 13 anni dopo il successo con Ferrari. Oscar Piastri, sulla seconda McLaren, che centra la prima vittoria in carriera è in quota a 16 mentre si sale fino a 20 per Sergio Perez. Lontani al momento i due piloti della Mercedes, George Russell a 25 e il già citato Lewis Hamilton a 33.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici F1 GP Spagna 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e in streaming live su SKY Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it), invece, si potranno seguire in chiaro, ma in differita, solo qualifiche e gara.

DIRETTA TV SKY SPORT

Giovedì 20 giugno

ore 14.30: conferenza stampa piloti

Venerdì 21 giugno

ore 13.30: Prove libere 1

ore 17.00: Prove libere 2

Sabato 22 giugno

ore 12.30: Prove Libere 3

ore 15.15: Warm Up

ore 16.00: Qualifiche

Domenica 23 giugno

ore 15.00: F1 – Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 22 giugno

ore 18.30: Qualifiche

Domenica 23 giugno

ore 18.00: Gara

Pronostici F1 GP Spagna 2024: circuito, meteo, pneumatici

Il Circuito del Montmelò venne realizzato nel 1991, in occasione dei Giochi olimpici del 1992 che si sarebbero disputati in Spagna. Dal 1991 ospita permanentemente il Gran Premio di Spagna del Campionato di Formula 1. Nel 1995 venne modificata la chicane Nissan sostituendola con un tratto di rettilineo. Questo tracciato è molto amato dai piloti per il mix di curve lente e veloci, un po’ meno amato dagli appassionati per le scarsissime possibilità di sorpasso. Non aspettiamoci grande spettacolo qui.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,655km. Numero di curve: 16, nove a destra, sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 25%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 20 su 27 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: quinto (Alonso 2013). Freni: Medio. Numero di frenate: 8. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Record. Hamilton in Spagna può vantare ben sei successi alla stregua del mostro sacro Michael Schumacher (che domina con 7 pole position). La Ferrari è la scuderia più vincente da queste parti con 12 successi totali, contro gli 8 della McLaren e i 7 di Williams e Mercedes. La Scuderia di Maranello è davanti a tutti anche per partenze dalla prima casella (14), contro le 9 della Mercedes e le 8 della McLaren. Come anticipato sopra, Max Verstappen (3 vittorie totali in Catalogna comprese le ultime due e quella del 2016) detiene anche il giro veloce in gara avendo fermato il cronometro in 1’16″330 il 4 giugno 2023.

Quote Gran Premio di Spagna 2024

Ecco le principali quote per il Montmelò.

FREE PICK GP Spagna 2024

La pista del Montmelò è una gara importante che ci farà capire il potenziale anche per il proseguo della stagione. Sulla carta la Red Bull dovrebbe tornare a fare la differenza. Qui Pirelli porta le mescole più dure per l’alto degrado, ma occhio al meteo perchè dovrebbe fare meno caldo del previsto, e anzi, minaccia pioggia e la Ferrari solitamente con temperature basse va in crisi, ma bisognerà vedere come andranno le tante novità e aggiornamenti importanti sulla SF-24 portati dalla Ferrari. Si parla di un nuovo fondo, modifiche alla parte posteriore, interventi nella zona del vassoio e del diffusore e altre migliorie affinché la macchina possa comportarsi meglio nelle curve a bassa velocità di percorrenza. Secondo le ultime notizie anche Mercedes doveva portare un nuovo fondo che sembra non essere arrivato.

Per certi aspetti questa pista è simile a Suzuka, e qui in passato Hamilton ha avuto grandi risultati, entrando anche nei libri dei record insieme a Schumi come abbiamo visto. Proprio Suzuka quest’anno è stata una delle poche piste in cui il Re Nero è stato davanti al compagno di scuderia, George Russell. Qui le qualifiche sono importanti vista la difficoltà nel superare.

Si parla anche di una sorta di “boicottaggio” o comunque di favoreggiamento di Russell rispetto ad Hamilton. Avremmo puntato sull’orgoglio del campione su una pista tra le sue preferite, e il tat in qualifica (molto importante qui) con Russell da sfavorito @2.25 è goloso, ma prima l’atteggiamento quasi svogliato nella conferenza stampa, e le notizie di un e-mail anonima che confermerebbe un sabotaggio interno da parte di Mercedes verso Hamilton ci fa mettere in stand by questa giocata, anche se lo scorso anno Hamilton chiuse al 2° posto in gara qui, partendo dalla 5° casella, meglio di Russell 12°. Il Daily Mail parla di un messaggio di posta elettronica inviato da un dipendente (anonimo) in cui sono state mosse accuse molto gravi riguardo atti di vero e proprio sabotaggio ai danni di Hamilton, che alla fine del 2024 lascerà la scuderia anglo-tedesca per accasarsi in Ferrari. Un’e-mail datata 10 giugno.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB