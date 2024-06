Pronostici F1 GP Austria 2024. Weekend di fuoco per i motori visto che oltre al ritorno della Motogp ad Assen, è nuovamente in pista anche la Formula 1, a Spielberg, gara di casa per la Red Bull, ma dove la Ferrari spera di tornare competitiva, poi c’è sempre il terzo incomodo McLaren.

Pronostici F1 GP Austria 2024: i protagonisti a Spielberg

Domenica 30 giugno torna in pista la Formula 1, con l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 e dopo il GP di Spagna le monoposto si spostano sul Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria. Esattamente come nel 2022 e nel 2023, anche in questo weekend il format vedrà in scena anche la gara Sprint, per la terza volta in stagione. Max Verstappen, che arriva all’appuntamento con 219 punti e la vetta della classifica piloti, è il favorito assoluto sul circuito di casa della sua Red Bull (330 punti in classifica costruttori, davanti alle Ferrari, che ne ha 270). A livello quote è il padrone di casa Max Verstappen, già vincitore qui 5 volte, a dominare @1,57.

C’è attesa sulle monoposto di Maranello che, dopo la delusione della Catalogna e la diatriba interna tra i due piloti, vogliono tornare protagoniste su un tracciato sul quale Charles Leclerc ha vinto nel 2022 e si è ben comportato anche l’anno scorso. Un bis del monegasco si gioca @17 mentre con Carlos Sainz (mai sul podio in questa pista) si sale @29 volte la posta. I due piloti, dopo gli screzi di Barcellona, hanno dichiarato che è tutto chiarito, inoltre entrambi si sono dichiarati ottimisti in vista di Spielberg dove si aspettano una monoposto competitiva con un tracciato più nelle corde per la SF-24 e qui il team di Maranello conta finalmente di estrarre l’intero potenziale della macchina dopo gli sviluppi portati a Imola e poi proprio in Spagna.

Il Cavallino Rampante, però, dovrà guardarsi soprattutto dalle McLaren e da un Lando Norris che cresce gara dopo gara (attualmente nella classifica piloti è secondo con due punti di vantaggio su Leclerc). Lando, secondo domenica a Montmelò, è a caccia della prima vittoria in Austria che è offerta @3,25. Anche qui il secondo pilota, Oscar Piastri (molto deludente la settimana scorsa) sale moltissimo in quota @21.

Si tratta della stessa quota offerta per George Russell con una Mercedes in netta crescita e si è ritrovato anche Lewis Hamilton (a podio domenica scorsa) e offerto @19 per la vittoria.

Gli altri sono tutti indietro ma va segnalata una netta crescita di Alpine che cerca conferme in pista, dopo aver confermato alla guida Pierre Gasly per il 2025. Conferma, questa volta scontata, anche per Lance Stroll, ma la Aston Martin continua a faticare quest’anno.

Qualifiche e Sprint Race. Dovrebbero tingersi di “Orange” anche le qualifiche: l’ottava pole position stagionale di Verstappen è infatti proposta a 1,85. Più indietro Norris a 4 e Leclerc a 6. Torna in calendario anche la Sprint Race, con lo stesso terzetto al comando: avanti Verstappen, sempre a 1,57, sale a 3,50 Norris, con Leclerc dato a 13. Anche la lotta per la pole position ha gli stessi protagonisti, con Max Verstappen a 1,90 in vantaggio su Lando Norris primo inseguitore a 3,50, ancora terzo in lavagna Charles Leclerc, sempre in doppia cifra ma a quota 10 su William Hill. Si gioca sempre a 1,90 la doppietta pole+vittoria in gara per MadMax, fatto già verificatosi tre volte a Spielberg.

Pronostici F1 GP Austria 2024: programma completo e guida TV

Questo weekend ritorna la Sprint Race e quindi cambia il format. Si parte giovedì con la consueta conferenza stampa che si disputerà alle 14:30. Venerdì alle 12:30 si scende in pista per la prima sessione di libere, seguita poi dalle Qualifiche Sprint alle 16:30. Sabato alle 12:00 la Sprint Race mentre le Qualifiche della gara si disputeranno alle 16:00. Domenica alle 15:00 si spengono i semafori per dare il via al Gran Premio d’Austria. La diretta TV esclusiva è di Sky Sport F1 al canale 207 ma questo weekend sarà live anche su TV8.

Venerdì 28 giugno

12:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

16:30 Sprint Qualifying (Sky Sport F1 e TV8)

Sabato 29 giugno

12:00 Sprint Race (24 giri, Sky Sport F1 e TV8)

16:00 Qualifiche (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 30 giugno

15:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:00)

Pronostici F1 GP Austria 2024: circuito, meteo, pneumatici

Circuito. Il Red Bull Ring di Spielberg, Stiria (Austria), è stato costruito negli anni 50, e nel corso degli anni la pista subì qualche modifica, ma le più importanti avvennero nel 1988. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista.

Dati Tecnici. Distanza a giro: 4,318km. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 328 km/h. Possibilità di safety car: 65%. Possibilità di sorpasso: Medio. Freni: Hard. Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2

Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario di F1, in quanto vi sono solo nove curve. Richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta. Per quanto riguarda le zone DRS, ve ne sono ben 3 (rettilineo, curve 1 e 2 e curve 2 e 3). I sorpassi qui sono possibili in quanto, oltre alle zone appena citate, la pista è piuttosto larga.

Record. Max Verstappen è il recordman attuale della corsa con 4 vittorie, mentre nella classifica delle pole position è a quota 3 in compagnia di mostri sacri come Lauda, Arnaux e Piquet. La McLaren è assieme alla Ferrari la scuderia che ha vinto più volte il GP d’Austria (6), mentre le Rosse di Maranello hanno il primato per quel che riguarda le partenze dalla prima piazza (8), davanti alle Mercedes (5). Il record della pista, invece, resiste dal 1987, quando Nelson Piquet fermò il tempo in 1’23″357, anche se su una versione ridotta del tracciato rispetto a quella attuale.

Quote Gran Premio d’Austria 2024

Ecco le quote principali per il weekend di Formula 1 in Austria, a casa della Red Bull che ovviamente domina in ogni salsa e in ogni lavagna.

FREE PICK GP Austria 2024

Lo scorso anno fu pessimo per Yuki TSUNODA al Red Bull Ring (19°), e la settimana scorsa il giapponese non ha brillato, ma non lo ha fatto nemmeno il suo compagno, Daniel Ricciardo. Inoltre nelle settimane scorse è arrivata la conferma anche nel 2025 per Tsunoda, mentre negli ultimi giorni nel paddock si mormora di un Ricciardo silurato per il 2025, con Lawson promosso nella scuderia satellite di Red Bull, che ci terrà a fare bene in Stiria, specialmente il confermato Tsunoda che prendiamo meglio dell’australiano in gara, in una scontro sulla carta e in quota, alla pari, ma in cui noi vediamo leggermente meglio Yuki che in questa stagione ci ha già mandato in cassa ad Imola. Non dimentichiamo che qui Ricciardo corre il 250° GP in carriera, ma questo è un posto speciale anche per il giapponese che al Red Bull Ring andò a punti nel primo anno in Formula 1.

TaT Gara Ricciardo v Tsunoda: TSUNODA @1.83

