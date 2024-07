Risultati GP Gran Bretagna 2024. Lewis Hamilton si sblocca e torna a vincere dopo 2 anni e 7 mesi. Il fatto che sia tornato alla vittoria in casa sua a Silverstone (per la 9° volta) gli fa rompere un altro record di Formula 1 che ora va in pausa per una settimana, e tornerà il 19 luglio per il Gran Premio d’Ungheria di F1.

Risultati GP Gran Bretagna 2024: Hamilton vince per la 9° volta a Silverstone

Lewis Hamilton torna a vincere dopo 2 anni e 7 mesi e lo fa in casa sua, a Silverstone, nel GP Gran Bretagna 2024, ricco di colpi di scena e condizioni meteo in continua evoluzione che l’anno resa una delle gare più interessanti degli ultimi anni. Nel finale, sir Lewis resiste al ritorno di Max Verstappen che a quattro giri dalla fine strappa la seconda posizione a Lando Norris che chiude davanti al compagno di squadra Oscar Piastri che a sua volta la spunta su Carlos Sainz.

Gara sfortunata e deludente per l’altro ferrarista Charles Leclerc che chiude quattordicesimo e per George Russell, partito dalle retrovie e costretto al ritiro per un problema meccanico. Per Hamilton si tratta della nona vittoria nel GP d’Inghilterra e della prima dal GP dell’Arabia Saudita del 2021, un risultato straordinario e da record visto che nessuno aveva mai vinto 9 GP nella stessa location, e ci manda anche in cassa con la quota di valore nel confronto interno in Mercedes con George Russell.

F1, GP Gran Bretagna: ordine di arrivo

Lewis HAMILTON Mercedes

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +1.465

Lando NORRIS McLaren +7.547

Oscar PIASTRI McLaren +12.429

Carlos SAINZ Ferrari +47.318

Nico HULKENBERG Haas F1 Team +55.722

Lance STROLL Aston Martin +56.569

Fernando ALONSO Aston Martin +63.577

Alexander ALBON Williams +68.387

Yuki TSUNODA RB +79.303

Logan SARGEANT Williams +88.960

Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +90.153

Daniel RICCIARDO RB 1Lù

Charles LECLERC Ferrari 1L

Valtteri BOTTAS Kick Sauber 1L

Esteban OCON Alpine 2L

Sergio PEREZ Red Bull Racing 2L

Guanyu ZHOU Kick Sauber 2L

George RUSSELL Mercedes ritirato

Pierre GASLY Alpine ritirato

Risultati GP Gran Bretagna 2024: classifiche aggiornate

Max Verstappen mantiene un comodo vantaggio nella classifica piloti F1 su Lando Norris mentre Charles Leclerc vede insidiato il proprio 3° posto dal compagno Carlos Sainz, ma attenzione anche alle Mercedes in ripresa dopo le vittorie degli ultimi 2 GP. Nel mondiale costruttori la Red Bull continua a dominare nonostante i problemi di un sempre più deludente Sergio Perez e una McLaren arrembate, ma sta crescendo anche la Mercedes che ha vinto gli ultimi 2 GP. Dispersa la Ferrari che dopo gli aggiornamenti ha fatto un passo indietro invece che uno in avanti.

Formula 1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 255 punti

Lando Norris (McLaren) 171

Charles Leclerc (Ferrari) 150

Carlos Sainz (Ferrari) 146

Sergio Perez (Red Bull) 118

Oscar Piastri (McLaren) 112

George Russell (Mercedes) 111

Lewis Hamilton (Mercedes) 110

Fernando Alonso (Aston Martin) 45

Lance Stroll (Aston Martin) 23

Nico Hulkenberg (Haas) 22

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 20

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Pierre Gasly (Alpine) 6

Kevin Magnussen (Haas) 5

Alexander Albon (Williams) 4

Esteban Ocon (Alpine) 3

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Formula 1, la classifica costruttori

Red Bull 373 punti

Ferrari 301

McLaren 296

Mercedes 221

Aston Martin 68

Racing Bulls 31

Haas 27

Alpine 9

Williams 4

Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP Ungheria

Nelle quote antepost continuano a dominare Max Verstappen per il mondiale piloti, e la Red Bull tra i costruttori dove crolla la Ferrari mentre si avvicina la McLaren.

Dopo 3 GP consecutivi senza pausa ora la F1 si ferma per un weekend, ma tornerà subito il 19 luglio a Budapest con il Gran Premio d’Ungheria dove ancora una volta è super Max il grande favorito dalle quote, ma attenzione alla McLaren che nelle ultime settimane ha raccolto meno di quanto poteva, e Lando Norris vuole tornare protagonista. Dietro un salto in doppia cifra con le Mercedes che superano Oscar Piastri e anche entrambe le Ferrari. Imbarazzante Sergio Perez offerto @67 volte la posta, con la stessa macchina di Verstappen che ha invece una quota micro @1.61.

