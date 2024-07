Pronostici F1 GP Ungheria 2024. La Formula 1 torna in pista all’Hungaroring dove la McLaren proverà a dare fastidio ancora una volta alla Red Bull. Da verificare i passi in avanti della Mercedes che ha vinto gli ultimi 2 GP mentre la Ferrari è un enigma anche nelle tortuose stradine del tracciato magiaro dove le qualifiche sono molto importanti.

Pronostici F1 GP Ungheria 2024: i protagonisti all’Hungaroring

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di Formula 1 con il 13° appuntamento della stagione 2024, il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring. Nelle ultime edizioni della corsa a trionfare è stato Max Verstappen, che si è assicurato sia quella del 2022 sia quella del 2023. Il campione del mondo della Red Bull, dunque, anche in questa gara parte con i favori del pronostico anche se le ultime gare sono state molto combattute. Discorso diverso per un imbarazzante Sergio Perez che, nonostante il prolungamento contrattuale, continua ad andare malissimo.

A vincere in questi ultimi 2 GP è stata una rediviva Mercedes con George Russell in Austria e Lewis Hamilton nella sua Silverstone (e che come vedremo anche all’Hungaroring ha numeri strepitosi) anche se sulla carta la principale avversaria della Red Bull rimane la McLaren che insidia il secondo posto delle Rosse nella classifica costruttori. La scuderia di Woking, dopo la vittoria di Leclerc a Montecarlo, si è avvicinata notevolmente alle prime della classe e ora rappresenta una certezza per questo mondiale, soprattutto grazie allo stato di grazia in cui si trova Lando Norris, ma occhio anche ad Oscar Piastri voglioso di riscatto dopo qualche GP sotto le attese e su un tracciato che sulla carta si dovrebbe adattare benissimo alla monoposto inglese e l’Hungaroring è una pista dove ha vinto nelle formule junior.

Approposito di Ferrari, le cose vanno male con la scuderia di Maranello scesa al 4° posto nelle forze della F1, anche se Vassuer ha annunciato che ci sarà un nuovo fondo per la gara in Ungheria (verrà riproposto il pacchetto di aggiornamenti di Barcellona, con un fondo evoluto ) che dovrebbe permettere a Charles Leclerc e Carlos Sainz di avere una monoposto più competitiva. Basterà per riportare in auge una Ferrari crollata negli ultimi mesi? In teoria questo tracciato dovrebbe essere favorevole per la SF-24,

Intanto in Haas si cambia, il prossimo anno non ci saranno più Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, con il duo di piloti completamente rinnovato; dopo la firma del giovane Oliver Bearman (già visto in F1 con la Ferrari al posto di Sainz in questa stagione) arriva anche il nome del pilota che lo affiancherà nella scuderia americana, e si tratta di Esteban Ocon che invece è da tempo in uscita da Alpine e che proprio con la scuderia francese vinse a sorpresa a Budapest nel 2021.

Sul fronte “mercato” continua anche a tenere banco la prossima destinazione del mago degli ingegneri, Adrian Newey (Ferrari ancora della corsa, ma spinge molto anche Aston Martin) e il futuro di Sainz che non ha ancora sciolto le riserve sulla Williams. Rimane in bilico anche Daniel Ricciardo per il 2025, col volante della seconda Racing Bulls che non è ancora stato ufficializzato (a differenza di quello di Yuki Tsunoda).

Tornando alle gare, continua l’anno buio della Sauber che è l’unica scuderia a non aver ancora raccolto un singolo punto con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu e la sensazione è che si tiri a campare fino al 2026 quando entrerà l’Audi. Tutto riequilibrato nel mondiale di F1, e lo vediamo bene da questo grafico che mette a confronto i punti nei primi 6 GP della stagione, col dominio della Red Bull, e degli ultimi 6 GP dove la situazione è ben diversa.

Pronostici F1 GP Ungheria 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In streaming, invece, appuntamento live sulle piattaforme di Sky Go e Now. Su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) si potranno seguire in differita qualifiche e gara. Di seguito il programma completo.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 19 luglio

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 20 luglio

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00

Domenica 21 luglio

Gara: ore 15:00

DIFFERITA TV8

Sabato 20 luglio

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 21 luglio

Gara: ore 18:00

Pronostici F1 GP Ungheria 2024: circuito, meteo, pneumatici

Circuito. Il primo GP disputato su questo tracciato risale al 1986, e da allora sono state davvero poche le modifiche apportate alla pista. Da ricordare quelle alle curva 3, alla curva 11, e l’allungamento del rettilineo principale. Tutti questi accorgimenti sono stati presi allo scopo di aumentare la spettacolarità della gara, che di solito risulta essere una delle più noiose della stagione. Attenzione anche al meteo che qui in passato ha riservato improvvisi scrosci che hanno rimescolato le carte.

Dettagli tecnici. Distanza a giro: 4,381km. Numero di curve: 14, otto a destra, sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 320 km/h. Possibilità di safety car: 25%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 14 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: dodicesimo (Mansell 1989). In questo circuito è decisamente sollecitato il cambio, dove sono necessari 78 cambi di marcia al giro e approssimativamente 3.710 per completare la gara. La media oraria si aggira attorno ai 187 km/h. Freni: Hard. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Record. L’attuale record della pista regge dal 2020, quando Lewis Hamilton fermò il cronometro in 1’16″627 a bordo della sua Mercedes. Il pilota britannico è il recordman di questa corsa, tra l’altro, visto che può vantare qualcosa come 8 vittorie, il doppio di Michael Schumacher (4), che a sua volta precede Ayrton Senna. Hamilton detiene anche il record di pole position all’Hungaroring, ovvero 9, 2 in più di Schumacher. La McLaren è la scuderia che ha vinto di più sul tracciato magiaro, ovvero 11 volte, mentre a quota 7 successi troviamo Ferrari e Williams, a precedere la Mercedes con 5.

Pneumatici. La scelta di Pirelli per questo appuntamento è stata identica a quella dello scorso anno, con le tre mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red Soft.

Quote Gran Premio d’Ungheria 2024

Vediamo le principali quote per il GP dell’Hungaroring, con qualifiche del sabato, gara (con piazzamenti sia dei piloti che dei costruttori) e giro veloce. Per gli esperti la nona sinfonia di Hamilton all’Hungaroring (dopo quella a Silverstone) si gioca @7, lontano dal favorito Max Verstappen, vincitore gli ultimi due anni a Mogyoród, avanti a tutti @1,90. Alle spalle di MadMax altri due britannici, Lando Norris della McLaren @4 e l’altro pilota Mercedes, George Russell, dato @7 come il compagno di scuderia. Lontana in quota la Ferrari, a secco in Ungheria dal 2017: fissato @21 il colpo di Charles Leclerc, seguito @26 da Carlos Sainz. Verstappen comanda anche le quote per la pole position, già conquistata otto volte su dodici gare nel 2024. Si gioca @2,75 il giro più veloce al sabato del tre volte campione iridato, proposto ancora @4 Lando Norris, con George Russell @5,50. Nonostante le note abilità da poleman Leclerc è offerto lontano @13. Per quanto riguarda invece la doppietta gara+pole position, la quota di Vertsappen è fissata @3.

FREE PICK GP Ungheria 2024

In Ungheria le qualifiche sono molto importanti e come abbiamo già detto la McLaren è cresciuta molto e il tracciato magiaro potrebbe adattarsi al meglio alle caratteristiche della MCL38. Norris è in grande forma e abbiamo detto anche di Piastri che qui ha vinto in passato nelle formule minori. Non è facile immaginare un altro GP senza la Red Bull (di Verstappen perché Perez continua ad essere disastroso, inoltre sembra che in questi giorni Max abbia passato tante ore al simulatore in vista dell’Hungaroring) sul gradino alto del podio, ma per vari motivi preferiamo la McLaren per la vittoria del GP, anche rispetto alla Mercedes che con Hamilton ha grandi numeri qui, ma rispetto agli ultimi GP la monoposto tedesca potrebbe funzionare meno su questo tracciato. E poi c’è sempre l’incognita della Ferrari col nuovo fondo e altri spunti interessanti che rimangono come sempre in esclusiva per i nostri utenti VIP di TELEGRAM BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo). Qui come free pick andiamo però con MCLAREN VINCE GP UNGHERIA @3.50 ma giochiamo uno stake basso perchè comunque la Red Bull qui porta un pacchetto importante di aggiornamenti che un pò ci spaventano.

