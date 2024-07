In Ungheria è successo di tutto, prima vittoria di Piastri, doppietta McLaren nonostante i pasticci al muretto (e tripletta nostra con le scommesse), Verstappen che perde la testa e una Ferrari blanda che potrebbe tornare a soffrire nell’ultimo appuntamento di Formula 1 prima della pausa estiva, il Gran Premio del Belgio dalla mitica Spa-Francorchamps. Pronostici F1 GP Belgio 2024.

Pronostici F1 GP Belgio 2024: i protagonisti a Spa-Francorchamps

Vediamo i pronostici Formula 1 con questa dettagliata analisi sul prossimo appuntamento del mondiale 2024 di F1, il 14° appuntamento con il Gran Premio del Belgio sullo storico, suggestivo e veloce circuito di Spa-Francorchamps che a differenza della passata stagione non vedrà la presenza della gara Sprint quindi sarà un weekend tradizionale con prove libere, qualifiche e gara.

Max Verstappen sta vivendo il momento più difficile degli ultimi anni. Non vince da tre gran premi, è nervoso e ormai la McLaren è la macchina più veloce in pista e questa situazione si riflettono pure le quote dei bookmaker dove il tre volte campione del mondo non è più in pole. Davanti a tutti, in lavagna, c’è Lando Norris (rivale principale dell’olandese nella lotta al titolo) intorno alla pari per la vittoria a Spa mentre Max deve inseguire addirittura @4 volte la posta, con pure Oscar Piastri (che si è sbloccato con la prima vittoria in carriera all’Hungaroring) molto vicino, anche perché sull’olandese pesa la penalizzazione in griglia per via del cambio della power unit, la quinta stagionale. Questa sarà una gara importante anche per Sergio Perez all’ultima chiamata per salvare il sedile in Red Bull, nonostante abbiamo firmato un prolungamento di 2 anni appena qualche settimana fa.

Attenzione anche alle due Mercedes di Lewis Hamilton (quattro volte a vincente a Spa) e George Russell che deve riscattare il weekend opaco in Ungheria. Stessa cosa cercherà di fare la Ferrari che non è andata oltre il 4° posto con Charles Leclerc, ma a Spa la rossa potrebbe tornare a soffrire dei saltellamenti, un problema che il fondo aggiornato sembra non aver risolto del tutto, tanto che il monegasco è offerto @18 per la vittoria, e il compagno Carlos Sainz è messo anche peggio @21 di quota.

Vediamo anche la situazione nelle Qualifiche. Il Cavallino Rampante ha conquistato le ultime due pole position in Belgio (2022 con Sainz e 2023 con Leclerc) ed è a caccia del tris per uscire da un momento difficile. La partenza davanti a tutti del monegasco si gioca a 15, mentre lo spagnolo a 21. Le qualifiche dovrebbero però tingersi di arancione, ma quello McLaren: in lavagna comanda ancora Norris a 3, davanti a Verstappen a 3,50 e Piastri a 5. Appaiata a 12 la coppia Mercedes Hamilton-Russell.

In classifica Max Verstappen resta al comando della classifica Mondiale con un bottino di 265 punti. Lando Norris insegue a -76 punti. Con il gioco di squadra fatto ieri da McLaren a favore di Oscar Piastri, Norris ha perso 7 punti che in ottica campionato potrebbero essere cruciali.

Pronostici F1 GP Belgio 2024: programma completo e guida TV

Il weekend di Spa sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport F1, con live streaming su Sky Go e Now. In chiaro su TV8 (streaming sul sito Tv8.it) si potranno seguire, ma solo in differita, qualifiche e gara. Di seguito il programma completo del weekend.

Venerdì 26 luglio

13:30 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1, diretta scritta su FormulaPassion.it)

Sabato 27 luglio

16:00 Qualifiche (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 28 luglio

15:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:00)

Pronostici F1 GP Belgio 2024: circuito, meteo, pneumatici

Tracciato. La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20 e la pista nacque dall’unione delle strade che congiungevano i tre paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. La prima corsa automobilistica venne disputata nel 1924. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Spa rimane il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 7,004km. Numero di curve: 19, nove a destra, dieci a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 340 km/h. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 13 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: sedicesimo (Schumacher 1995). Freni: Easy. Numero di frenate: 9. Tempo speso in frenata: 13%. Frenata più impegnativa: la seconda staccata, alla curva cinque.

Record. Il giro record in gara resiste dal 26 agosto 2018, quando Valtteri Bottas ha fermato il cronometro in 1’46″286 a bordo della sua Mercedes. Il record di vittorie della pista rimane comunque di Michael Schumacher (6), che precede Ayrton Senna (5), mentre Lewis Hamilton vanta il primato di pole position (6). La scuderia che ha vinto più volte il GP del Belgio è la Ferrari (18), che precede McLaren (14) e Lotus (8). Le Rosse di Maranello hanno anche il record di pole (16).

Pneumatici: a Spa c’è l’incognita del nuovo asfalto. Per la quattordicesima gara della stagione, la Pirelli ha selezionato le stesse mescole usate nell’ultimo biennio, vale a dire il tris composto dalla C2 come P Zero White hard, dalla C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft.

Meteo. Se c’è un weekend nel calendario motoristico in cui la variabilità delle situazioni climatiche può avere un ruolo è proprio questo, non soltanto per la possibile alternanza di condizioni anche molto diverse da un giorno all’altro ma anche perché si possono avere contemporaneamente livelli di aderenza dell’asfalto completamente differenti fra un punto e l’altro del circuito. L’anno scorso la pioggia non si fece vedere in gara ma fu protagonista nei giorni precedenti di un weekend che si articolava col formato Sprint.

Quote Gran Premio del Belgio 2024

Vediamo le principali quote per il Gran Premio del Belgio.

FREE PICK GP Belgio 2024

Andiamo in casa Alpine visto che c’è tanto da dire. La monoposto francese si presenterà a Spa con una livrea speciale di Deadpool & Wolverine ma quello che ci interessa maggiormente è lo scontro interno dove privilegiamo Pierre Gasly che cerca riscatto dopo il pessimo weekend in Ungheria dove la scuderia ha sbagliato clamorosamente strategia al sabato in qualifica, con le due monoposto che partivano ultime, e con Gasly che ne ha approfittato per cambiare qualche pezzo, quindi per Spa sono escluse penalizzazioni per il pilota francese che prendiamo da sfavorito nel testa a testa interno con Ocon che in questi giorni è stato ufficializzato in Haas per il prossimo anno. La scuderia Alpine quindi, se dovesse preferire un pilota da qui a fine anno, nelle strategie e negli aggiornamenti, preferirebbe ovviamente Gasly e in questo testa a testa, che riteniamo da 50-50, prendiamo volentieri la quota oltre la pari di Gasly meglio piazzato in gara rispetto ad Ocon.

Queste le parole di Gasly: “Siamo andato bene qui lo scorso anno, finendo al terzo posto nella Sprint, risultato straordinario. Stavolta torna il format standard, e dopo le difficoltà delle ultime settimane, siamo determinati a dare il meglio di noi stessi. Adoro questa pista, è una delle mie preferite”. La settimana scorsa Gasly è stato l’unico ritirato tra i 20 piloti al via in Ungheria e si era ritirato anche in Gran Bretagna, ma prima, in Austria, Spagna, Canada e Monaco (dove è sempre arrivato all’arrivo) aveva sempre chiuso davanti ad Ocon alla domenica in gara; andiamo con Pierre per valore!

