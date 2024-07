La Formula 1 va alla pausa estiva dopo la doppietta mancata dalla Mercedes che a Spa ha un grande George Russell che vince con una strategia ad una sola sosta, ma viene squalificato per un problema alla vettura. La vittoria passa ad Hamilton, con Leclerc che sale sul podio. Delude Lando Norris, ma la McLaren è favorita nelle quote antepost per il campionato costruttori di F1. Ora si va alla pausa estiva con Max Verstappen sempre grande favorito. Risultati GP Belgio 2024 e pronostici Formula 1.

Risultati GP Belgio 2024: la Mercedes rovina la festa di Russell

Incredibile colpo di scena al GP Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva della Formula 1. George Russell viene squalificato a poche ore di distanza dalla vittoria a Spa-Francorchamps dove coraggiosamente era stato l’unico a fare una strategia ad una sola sosta che lo avrebbe ripagato. Usiamo il condizionale perché dai controlli post-gara, la Mercedes del 26enne britannico è stata riscontrata sotto al peso minimo consentito: come è stato divulgato attraverso un comunicato FIA, la vettura misurava 796,5 kg senza carburante contro il limite di 798 kg, per uno sforamento di 1,5 kg. Di conseguenza il successo del GP Belgio passa al compagno di squadra Lewis Hamilton (la cui Mercedes invece ha superato le verifiche tecniche) mentre la Ferrari guadagna il terzo gradino del podio con Charles Leclerc, che inizialmente aveva tagliato il traguardo in quarta posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.

ORDINE D’ARRIVO F1 GP BELGIO

1° Lewis HAMILTON (Mercedes)

2° Oscar PIASTRI (McLaren)

3° Charles LECLERC (Ferrari)

4° Max VERSTAPPEN (Red Bull)

5° Lando NORRIS (McLaren)

6° Carlos SAINZ (Ferrari)

7° Sergio PEREZ (Red Bull)

8° Fernando ALONSO (Aston Martin)

9° Esteban OCON (Alpine) Daniel RICCIARDO (Racing Bulls)

10° Daniel RICCIARDO (Racing Bulls)

11° Lance STROLL (Aston Martin)

12° Alexander ALBON (Williams)

13° Pierre GASLY (Alpine)

14° Kevin MAGNUSSEN (Haas)

15° Valtteri BOTTAS (Sauber)

16° Yuki TSUNODA (Racing Bulls)

17° Logan SARGEANT (Williams)

18° Nico HULKENBERG (Haas)

DNF Guanyu ZHOU (Sauber)

DSQ George RUSSELL (Mercedes)

Risultati GP Belgio 2024: classifiche aggiornate

Ecco le classifiche di Formula 1 (Piloti e Costruttori) aggiornate dopo il weekend a Spa.

Quote Antepost e prossimo GP

La McLaren ha un pò deluso a Spa, in particolare Lando Norris, visto che Oscar Piastri ha fatto il suo chiudendo al 2° posto. Dall’altra parte Max Verstappen si difende in un GP in cui partiva con 10 posizioni di penalità, ma Sergio Perez rimane un handicap così importante che i bookmakers danno la McLaren come nuova favorita per il titolo costruttori, mentre tra i piloti l’olandese continua ad avere un buon margine sull’inglese della McLaren, suo primo inseguitore.

Ora un mese di pausa estiva, si tornerà in pista il 25 agosto col GP d’Olanda, un gran premio in cui siamo sicuri che il padrone di casa Max Verstappen rientrerà col fuoco negli occhi.

