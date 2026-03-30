Risultati F1 GP Giappone 2026: Kimi Antonelli ancora a segno, è il nuovo leader, ma Russell rimane favorito. Ora pausa di un mese prima di Miami

Risultati F1 GP Giappone 2026
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30 Marzo 2026

Anche nella mitica Suzuka arriva la vittoria della Mercedes di Kimi Antonelli, nuovo leader del mondiale piloti di Formula 1, col bolognese che avvicina George Russell anche nelle quote antepost per la vittoria finale. Ora un mese pieno di pausa prima del Gran Premio di Miami, in Florida il prossimo 3 maggio. Risultati F1 GP Giappone 2026.

Risultati F1 GP Giappone 2026: Kimi ancora a segno, è il nuovo leader

Dopo l’accoppiata pole e vittoria a Shanghai, Kimi Antonelli si ripete a Suzuka e diventa il primo italiano a vince il Gran Premio del Giappone, dopo Alberto Ascari ben 73 anni fa, a vincere due gare consecutive. Il pilota Mercedes, che in Giappone interrompe l’impero di Max Verstappen, vincitore nel Paese del Sol Levante per quattro anni consecutivi, è il nuovo leader del Mondiale per almeno un mese – approfittando dell’inattesa pausa primaverile per l’annullamento delle gare in Bahrein e Arabia Saudita – con 9 punti di vantaggio su George Russell. Un pilota italiano torna in vetta al Mondiale F1 per la prima volta dopo ventun anni, quando svettava Fisichella.

Il trionfo, questa volta, è stato più sofferto del previsto ed è anche servita un pizzico di fortuna dopo una partenza da incubo: l’ingresso della Safety Car al 22° giro per lo spaventoso incidente di Oliver Bearman (va via zoppicante, per fortuna solo una contusione al ginocchio) permette al classe 2006 della Mercedes di passare in testa dopo il pit stop e condurre una prova in solitaria per la seconda metà di gara. Segnali di ripresa per la McLaren con il 2° posto di Oscar Piastri, leader della corsa per i primi venti giri. La Ferrari, con Charles Leclerc, conquista il gradino più basso del podio per il terzo Gran Premio su tre da inizio stagione. Lewis Hamilton accarezza il sogno per metà gara: alla ripartenza dopo la Safety Car supera Russell al 3° posto, prima di cedere nei corpo a corpo e scivolare in sesta posizione dietro a Lando Norris.

Risultati F1 GP Giappone 2026

Risultati F1 GP Giappone 2026

Formula 1, GP Giappone: ordine di arrivo

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Oscar Piastri (McLaren) +13.722
  3. Charles Leclerc (Ferrari) +15.270
  4. George Russell (Mercedes) +15.754
  5. Lando Norris (McLaren) +23.479
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25.037
  7. Pierre Gasly (Alpine) +32.340
  8. Max Verstappen (Red Bull) +32.677
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) +50.180
  10. Esteban Ocon (Haas) +51.216
  11. Nico Hulkenberg (Audi) +52.280
  12. Isack Hadjar (Red Bull) +56.154
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) +59.078
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +59.848
  15. Carlos Sainz (Williams) +65.008
  16. Franco Colapinto (Alpine) +65.773
  17. Sergio Perez (Cadillac) +92.453
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1L
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1L
  20. Alexander Albon (Williams) 2L
  21. Lance Stroll (Aston Martin) Ritirato
  22. Oliver Bearman (Haas) Ritirato

Formula 1, classifica piloti

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 72 punti
  2. George Russell (Mercedes) 63
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 49
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41
  5. Lando Norris (McLaren) 25
  6. Oscar Piastri (McLaren) 21
  7. Oliver Bearman (Haas) 17
  8. Pierre Gasly (Alpine) 15
  9. Max Verstappen (Red Bull) 12
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4
  12. Isack Hadjar (Red Bull) 4
  13. Carlos Sainz (Williams) 2
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 2
  15. Franco Colapinto (Alpine) 1
  16. Esteban Ocon (Haas) 1
  17. Nico Hulkenberg (Audi) 0
  18. Alexander Albon (Williams) 0
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) 0
  20. Sergio Perez (Cadillac) 0
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) 0
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0

Formula 1, classifica costruttori

  1. Mercedes 135 punti
  2. Ferrari 90
  3. McLaren 46
  4. Haas 18
  5. Red Bull 16
  6. Alpine 16
  7. Racing Bulls 14
  8. Audi 2
  9. Williams 2
  10. Cadillac 0
  11. Aston Martin 0

Quote Antepost: aggiornamenti mondiale F1 2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dei titoli piloti e costruttori. Nel primo caso George Russell @2 rimane favorito, ma Kimi Antonelli @2.10 si avvicina molto, e allo stesso tempo si allontana Charles Leclerc @15 che però si tiene ancora alle spalle le McLaren in leggera ripresa con Lando Norris ed Oscar Piastri entrambi @26 volte la posta, come Lewis Hamilton. Sprofonoda Max Verstappen @67. Molto più netta la lavagna costruttori dove la Mercedes @1.16 vola su una Ferrari @7 e una McLaren @9.

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Prossimo GP: lunga sosta prima di Miami

Le cancellazioni di due GP ad aprile per via della guerra in Iran, cambiano il calendario di F1. Meno GP, ma soprattutto un mese intero di pausa visto che ad aprile non si correranno gare di Formula 1. Si tornerà infatti solo il 3 maggio, negli States, col Gran Premio di Miami dove questa volta Russell e Antonelli partono alla pari @2.37 di quota, e occhio a Piastri @10 molto indietro, ma che si candida come principale antagonista alle Frecce D’Argento, davanti a Norris @12, Leclerc @15 ed Hamilton @17. Quotato @41 volte la posta Verstappen.

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