La Formula 1 torna subito in pista dopo l’Olanda col GP di casa per gli italiani, nel tempio della velocità di Monza, per il Gran Premio d’Italia 2024 dove la Ferrari si presenta con tanti aggiornamenti, ma la monoposto da battere rimane la McLaren che ha scalzato nettamente anche la Red Bull di Verstappen che non vince da 5 GP. Pronostici F1 GP Italia 2024.

Pronostici F1 GP Italia 2024: i protagonisti a Monza

In Olanda un super Lando Norris domina, rifilando più di 20 secondi a Max Verstappen, nella su gara di casa in Olanda, un risultato che certifica ancora di più che McLaren al momento è la miglior monoposto in F1 e che Verstappen, che non vince da 5 GP, deve iniziare a guardarsi le spalle anche per il titolo piloti con una Red Bull apparsa in difficoltà, e con sempre poco aiuto da un deludente Sergio Perez al suo fianco.

A Zandvoort sono andate meglio del previsto le Ferrari, sia con Carlos Sainz che soprattutto con Charles Leclerc che ha portato a casa un podio miracoloso (parole sue). Per il Gran Premio d’Italia 2024, che come da tradizione si corre sul circuito di Monza nel tempio della velocità, la scuderia di Maranello fa all-in portando tanti aggiornamenti e novità, in particolare sul fondo. Ci sarà da capire se questi aggiornamenti funzioneranno da subito, nella gara di casa, come ha fatto McLaren, o se ci saranno problemi come l’ultima volta in cui il team di Vasseur ha portato aggiornamenti.

In occasione della 95° edizione del GP d’Italia il circuito brianzolo è stato ammodernato, con modifiche che hanno riguardato soprattutto l’allargamento della prima variante, a rendere ancora più complicate le previsioni, con la Mercedes che è un altra macchina difficile da leggere. Prima della pausa Lewis Hamilton e George Russell avevano vinto 2 GP su 3, ma in Olanda si sono rivisti problemi per la monoposto tedesca che per questo weekend propone una delle novità più interessanti per noi italiani visti che Kimi Antonelli disputerà il primo turno di prove libere a bordo della Mercedes sostituendo Lewis Hamilton. Il sogno del 18enne bolognese è quello di trovare posto nella F1 del 2025, magari proprio a bordo di una Freccia d’argento.

Un altra novità, che era nell’aria, è la decisione di Williams di licenziare Logan Sargeant visti i risultati disastrosi delle ultime settimane. Da qui a fine stagione, al fianco di Alexander Albon, ci sarà l’argentino Colapinto, poi dal prossimo anno la scuderia inglese ripartirà da Sainz. Sempre parlando delle scuderie minori, cosa aspettarsi dalla Aston Martin? Difficile da dire, visto che Fernando Alonso ha parlato più degli altri che della sua situazione interna, dichiarando anche che la Ferrari è favorita nelle prossime gare, ad iniziare da Monza!

Infine segnaliamo l’Alpine in crescita, soprattutto con Pierre Gasly mentre continua l’anno nero della Sauber, nettamente la peggior monoposto di F1. C’è poi il caso Haas che rischiava di non partecipare a Monza per colpa di un pignoramento per un pagamento dovuto ad un ex sponsor russo, pagamento saldato poco prima dell’inizio del GP olandese, quindi anche la presenta in Italia è certa per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

Pronostici F1 GP Italia 2024: programma completo e guida TV

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv integralmente su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD) e in streaming live su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming tramite il sito Tv8.it) si potranno seguire in diretta qualifiche e gara. Di seguito il programma televisivo completo del weekend di Monza.

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: ore 13:30 – 14:30 (SKY)

Prove libere 2: ore 17:00 – 18:00 (SKY)

Sabato 31 agosto

Prove libere 3: ore 12:30 – 13:30 (SKY)

Qualifiche: ore 16:00 (SKY-TV8)

Domenica 1 settembre

Gara: ore 15:00 (SKY-TV8)

Pronostici F1 GP Italia 2024: circuito, meteo, pneumatici

Tracciato. L’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni. Max Verstappen arriva all’appuntamento con il GP di Monza dopo aver vinto entrambe le ultime edizioni mentre la Ferrari si è imposta per l’ultima volta nel 2019 con Charles Leclerc. Monza rimane una pista a vecchio stampo che conserva sempre un fascino unico e non a casa è il tempio della velocità, con il motore che viene mantenuto al massimo per circa il 67% del giro e questo tracciato ha la media oraria più alta di tutto il campionato, attorno ai 245 Km/h. Categoria di circuito Freni: Hard. Numero di frenate: 6. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante.

Dettagli tecnici. Distanza a giro: 5,793km. Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Basso. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 30%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971).

Pneumatici. Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici. Per il GP di Monza, Pirelli ha scelto C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Record. Il record di successi del GP d’Italia lo detengono pari merito Michael Schumacher e Lewis Hamilton a quota 5, davanti a Nelson Piquet (4). La Ferrari è la scuderia che detiene invece il primato di successi (19 contro gli 11 della McLaren) e anche quello delle pole position (23 contro le 11 della scuderia britannica). È del Cavallino Rampante anche il record della pista in gara, che resiste dal 2004, quando Rubens Barrichello fermò il cronometro in 1’21″046.

Quote Gran Premio d’Italia 2024

Ecco le principali quote per Monza, su piloti e scuderie, vittorie, piazzamenti, qualifica e giro veloce.

FREE PICK GP Italia 2024

Gara di casa per la Ferrari che porta tanti aggiornamenti che dovrebbero migliorare la situazione della Rossa, ma sappiamo bene che non sempre gli aggiornamenti funzionano subito, proprio la Ferrari era dovuta tornare indietro nell’ultimo grosso aggiornamento, mentre tutte le novità su McLaren sembrano funzionare da subito, e lo abbiamo visto anche la settimana scorsa in Austria dove la McLaren si è dimostrata la monoposto nettamente più veloce, e potrà replicare anche a Monza, per questo giochiamo su Piastri sfavorito con quota di valore contro Leclerc. Il monegasco ha tenuto dietro l’australiano con una grande prova la settimana scorsa, ma questa rimane una giocata da 50-50 (anzi, Piastri ha qualcosa in più a dire la verità) e giocare il pilota australiano da sfavorito @2.15 non ci dispiace, anche se dovremmo gufare la nostra Ferrari proprio a Monza.

🆓FREE PICK

🏁TaT Gara Leclerc v Piastri: PIASTRI @2.15

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.