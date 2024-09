A Monza è tripudio rosso, un tripudio Ferrari dopo una grande vittoria di Charles Leclerc che gestisce alla grande le gomme e con una sosta in meno batte le McLaren. Male le RedBull, la Rossa di Maranello è ancora in corsa per il titolo costruttori? Prossimo Gran Premio il 15 settembre a Baku. Risultati GP Italia 2024, pronostici Formula 1.

Risultati GP Italia 2024: Leclerc vince a Monza! E’ delirio Ferrari

Un weekend davvero emozionante quello che è andato in scena a Monza per la Formula 1, col Gran Premio d’Italia 2024 dove questa volta paghiamo la nostra scommessa su Oscar Piatri, battuto proprio da un grande Charles Leclerc, ma sotto sotto siamo contenti per la grande vittoria del monegasco con la Ferrari, nella gara di casa in cui il predestinato azzarda una strategia ad una sola sosta, unico a farlo (assieme al compagno Carlos Sainz), una strategia che alla fine paga, anche grazie alla grande gestione di Leclerc che torna a vincere a Monza 5 anni dopo il suo primo successo al GP d’Italia.

L’australiano della McLaren chiude a meno di tre secondi da Leclerc mentre Lando Norris completa il podio davanti all’altra Rossa di Carlos Sainz. Quinto posto per Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, George Russell e Sergio Perez, con una Red Bull in evidente affanno per tutto il weekend.

F1, GP d’Italia: ordine di arrivo

Charles Leclerc Ferrari

Oscar Piastri McLaren +2.664

Lando Norris McLaren +6.153

Carlos Sainz Ferrari +15.621

Lewis Hamilton Mercedes +22.820

Max Verstappen Red Bull Racing +37.932

George Russell Mercedes +39.715

Sergio Perez Red Bull Racing +54.148

Alexander Albon Williams +67.456

Kevin Magnussen Haas F1 Team +68.302

Fernando Alonso Aston Martin +68.495

Franco Colapinto Williams +81.308

Daniel Ricciardo RB +93.452

Esteban Ocon Alpine 1L

Pierre Gasly Alpine 1L

Valtteri Bottas Kick Sauber 1L

Nico Hulkenberg Haas F1 Team 1Lù

Guanyu Zhou Kick Sauber 1Lù

Lance Stroll Aston Martin 1L

Yuki Tsunoda RB (ritirato)

Risultati GP Italia 2024: classifiche aggiornate

Nella classifica generale del Mondiale Piloti Leclerc guadagna sette punti su Piastri, rafforzando la sua attuale terza posizione su Piastri: 217 punti a 197 per Charles che non è poi così lontano da Lando Norris. Ventiquattro punti di ritardo per Leclerc dal pilota inglese che aggiunge il punto-bonus del giro più veloce nel GP d’Italia. Max Verstappen limita i danni con un parziale di otto punti contro i sedici del suo primo inseguitore: 303 punti per Max, 241 per Norris: un distacco di 62 punti a otto gran premi dalla fine.

F1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 303 punti

Lando Norris (McLaren) 241

Charles Leclerc (Ferrari) 217

Oscar Piastri (McLaren) 197

Carlos Sainz (Ferrari) 184

Lewis Hamilton (Mercedes) 164

Sergio Perez (Red Bull) 143

George Russell (Mercedes) 128

Fernando Alonso (Aston Martin) 50

Lance Stroll (Aston Martin) 24

Nico Hulkenberg (Haas) 22

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

Pierre Gasly (Alpine) 8

Oliver Bearman (Ferrari) 6

Kevin Magnussen (Haas) 6

Alexander Albon (Williams) 6ù

Esteban Ocon (Alpine) 5

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Franco Colapinto (Williams) 0

Nonostante la sconfitta di Monza, la McLaren si avvicina sempre di più alla Red Bull in vetta al Mondiale Costruttori. Sono ormai solo otto i punti che separano la scuderia britannica dalla Red Bull: 446 a 438 dopo l’ultimo aggiornamento della classifica generale. Ammonta invece a ben 115 punti il vantaggio Ferrari nei confronti della Mercedes: 497 punti a 29 anche se la Scuderia di Maranello ha ancora qualche chance di puntare al secondo posto e perché no, per sognare la vittoria del campionato costruttori.

F1, classifica costruttori

Red Bull 446 punti

McLaren 438

Ferrari 407

Mercedes 292

Aston Martin 74

Racing Bulls 34

Haas 28

Alpine 13

Williams 6

Sauber 0

Quote antepost e prossimo GP. Si corre a Baku il 15 settembre

Ora una settimana di pausa poi si tornerà in pista a Baku per il GP Azebajian 2024 dove abbiamo subito una sorpresa interessante, non tanto quella di Lando Norris favorito assoluto @2.20, ma quella di Charles Leclerc @6.00 che aggancia Oscar Piastri e si presenta come principale avversario della McLaren, meglio di Max Verstappen mai così lontano @7.50 volte la posta mentre con Carlos Sainz si sale in doppia cifra @11. In affanno la Mercedes, e lo vediamo anche dalle quote di Lewis Hamiltipn e George Russell, rispettivamente @15 e @17 volte la posta.

Nelle quote antepost il vantaggio che Max Verstappen può gestire nel campionato piloti, lo tiene ampiamente in testa alle lavagne @1.53, anche se Lando si avvicina @2.37. Tutto cambiato nel mondiale costruttori con la McLaren che ora domina @1.16 sulla Red Bull @5 mentre il sogno Ferrari rimane difficile e quotato @26 volte la posta.

