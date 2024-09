Il 17° appuntamento del mondiale di Formula 1 si corre a Baku, circuito cittadino ma velocissimo. McLaren favorita, ma la Ferrari potrebbe essere protagonista anche questo fine settimana dopo la vittoria a Monza. In affanno la Red Bull. Pronostici F1 GP Azerbaijan 2024.

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2024: i protagonisti a Baku

La Formula 1 lascia l’Europa e si trasferisce a Baku, dove nel weekend tra il 13 e il 15 settembre 2024 si correrà il Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, 17° appuntamento del Mondiale 2024, che segue il GP d’Italia che ha visto trionfare a Monza la Ferrari di Charles Leclerc. Il tracciato cittadino di Baku, che è entrato in calendario a partire dal 2016, rappresenta una pista anomala con il rettilineo più lungo del circus, ma anche zone molto strette che attraversano la città vecchia. Insomma, ci sarà da divertirsi e potrebbero ovviamente esserci sorprese, visto che la Ferrari vola sulle ali dell’entusiasmo e soprattutto in qualifica ha sempre fatto bene in Azerbaigian, anche se, per stessa ammissione di Carlos Sainz (e lo vediamo chiaramente anche con i nostri occhi) quest’anno la Rossa è più efficace in gara alla domenica, che sul giro secco nelle qualifiche del sabato.

Ovviamente, il tema principale del weekend sarà il testa a testa per il titolo costruttori tra Red Bull e McLaren, che sono al momento separate solo da 8 punti mentre, per quel che riguarda la classifica piloti, Max Verstappen ha un rassicurante vantaggio di 63 punti su Lando Norris, anche se al momento la monoposto dell’olandese ha una netta inferiorità, e Max pochi giorni fa è tornato a parlare di problemi con la sua RB20. Attenzione anche all’altra McLaren di Oscar Piastri che ha dimostrato di poter giocarsi ogni GP e di non fare grossi sconti, neanche al suo compagno di scuderia (anche se Stella ha parlato di ordini di scuderia più chiari da qui in avanti, con Lando che dovrebbe essere aiutato da Piastri). Baku risveglierà anche il dormiente Sergio Perez? Difficile, visti anche i problemi di Red Bull, ma non dimentichiamo che qui il messicano è l’unico a vantare più di un successo in carriera.

Tra i temi della gara ci sarà anche il ritorno in griglia di Oliver Bearman, che va a sostituire lo squalificato Kevin Magnussen sulla Haas. Questa sarà anche la prima gara di Aston Martin dopo l’ufficializzazione dell’arrivo del mago Adrian Newey il prossimo anno. Fernando Alonso ne ha già parlato in termini entusiastici, come Aston Martin scuderia del futuro, mentre per tornare al presente e alla gara di questo fine settimana, Lance Stroll qui centrò il suo primo podio in carriera. A caccia di conferme anche Williams dopo i 2 punti conquistati a Monza mentre continua l’anno orribile di Sauber che pensa già al futuro con l’arrivo di Audi (e di Mattia Binotto che torna come team principali dopo l’esperienza poco positiva a Maranello).

Passo falso invece per Alpine a Monza, mentre a Baku la scuderia francese cerca nuove opportunità con Pierre Gasly e anche con Esteban Ocon, entrambi con ottimi ricordi su una pista che amano. Chiudiamo con la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, con il pilota australiano che ha dichiarato che questa è una pista impegnativa, ma che in passato la sua monoposto si è adattata bene a questo tracciato cittadino super veloce, e lo stesso Ricciardo ha detto di poter giocare per la zona punti questo fine settimana.

Programma completo e Guida TV Formula 1: GP Baku

Il weekend del GP d’Azerbaijan di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In streaming live, invece, l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky GO e Now. In chiaro, invece, si potranno seguire ma solo in differita qualifiche e gara su TV8 (anche in streaming su Tv8.it). Di seguito il programma completo con programmazione TV.

Venerdì 13 settembre

Prove libere 1: ore 11:30 – 12:30

Prove libere 2: ore 15:00 – 16:00

Sabato 14 settembre

Prove libere 3: ore 10:30 – 11:30

Qualifiche: ore 14:00 (differita TV8 ore 17:00)

Domenica 15 settembre

Gara: ore 13:00 (differita TV8 ore 16:00)

GP Azerbajan 2024: circuito, record, pneumatici e meteo

Tracciato. Il circuito di Baku è lungo poco più di 6 chilometri e consta di 20 curve. Inaugurato nel 2016, ha un record della pista che resiste dal 2019, quando Charles Leclerc ha fermato il cronometro in 1’43”009 a bordo della sua Ferrari. Nel 2020 l’appuntamento con il GP dell’Azerbaigian è stato cancellato dal calendario per via dell’emergenza Covid.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 6,003 km. Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra. Senso di marcia: antiorario. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 11. Tempo speso in frenata: 19% del giro. Frenata più impegnativa: curva 3. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 378 Km/h. Possibilità di Safety Car: 80% (anche se hanno aggiunto delle aperture per rimuovere le auto ferme in pista, questo probabilmente ridurrà la possibilità di Safety). Possibilità Sorpasso: Facile.

Numeri, curiosità e record. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 7 del GP dell’Azerbaigian. Come dicevamo, la Ferrari è sempre andata bene in qualifica, ottenendo 4 pole position su 6 (3 per Leclerc), ma le Rosse non hanno mai vinto la gara, con la Red Bull a guidare la graduatoria dei successi a quota 4 (2 Mercedes). È Sergio Perez a vantare più successi a Baku (2), mentre a quota 1 ci sono Ricciardo, Hamilton, Bottas e Verstappen.

Meteo. Al sabato un 20% di pioggia che al momento è scongiurata del tutto per la gara di domenica a Baku, dove sono attesi intorno ai 25°, con un umidità al 47% e venti a 24 km/h.

Quote Gran Premio di Azerbaijan

Secondo gli esperti Sisal sono Lando Norris e la McLaren a partire favoriti sui tornanti di Baku. Il pilota inglese è dato vincente a 2,25 mentre si sale a 2,75 per vederlo partire in pole. Il numero 4 della McLaren, nonostante i 62 punti di svantaggio a 8 gare dal termine, sogna una rimonta epica nel campionato piloti, mentre quello costruttori si è riaperto e sembra solo questione di tempo prima del sorpasso dei Papaya che potrebbe arrivare già questo fine settimana.

Norris dovrà guardarsi soprattutto da Charles Leclerc, fresco vincitore a Monza due settimane fa e pronto a cercare un back to back che gli manca dal 2019. Il numero 16 della Ferrari vuole dar seguito al trionfo nel Gran Premio d’Italia e vederlo ancora sul gradino più alto del podio è offerto a 4,00. Il monegasco ha un particolare feeling in Azerbaigian con il giro secco visto che, in 5 partecipazioni, ha centrato ben tre pole position: la quarta partenza al palo di Leclerc si gioca a 3,50.

Il podio dei vincitori è completato da Oscar Piastri, anche lui su McLaren e in quota a 5,00, per la prima volta negli ultimi tre anni. Max Verstappen invece si ritrova a rincorrere. Il tre volte campione del mondo, con la sua Red Bull numero 1, a Baku ha vinto due anni fa ma, su questi tornanti, ha anche all’attivo due ritiri. Inoltre l’olandese volante non vince da ben sei gare, un digiuno lunghissimo che non si presentava, in casa di Max, dal 2020: il successo di Verstappen è dato a 6,00.

Partono in doppia cifra i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, entrambi a 12, e Carlos Sainz, a 16 sulla seconda Ferrari. Lontanissimo Sergio Pérez, Red Bull numero 11, unico, come si diceva, ad aver trionfato due volte in Azerbaigian: la tripletta del pilota messicano pagherebbe 33 volte la posta.

Qualifiche e libere. C’è Norris a guidare anche i tabelloni relativi alle prove libere e alle qualifiche. Il britannico è davanti a tutti nelle libere a 3,00, seguito da Leclerc a 4,00 e da Verstappen a 5,50. Cambiano leggermente le gerarchie per le qualifiche: dietro Norris, stabilmente al comando a 2,50, c’è Leclerc come secondo favorito a 3,50, ma Piastri a 6,00 è davanti a Verstappen, quarto a 7,00.

FREE PICK GP Azerbaijan 2024

I pronostici su Baku non sono mai facili. Pista impegnativa come dice Tsunoda che non ci sembra nel suo momento migliore e anche dalle dichiarazioni, in fondo in fondo, non ci è apparso così ottimista. In stagione gli abbiamo giocato a favore un paio di volte, incassando anche (per esempio nella “sua” Imola), ma questa volta no. Se vogliamo credere nel suo compagno, Ricciardo, che ha dichiarato di credere di poter correre per la zona punti, allora il testa a testa interno tra i piloti Racing Bulls potrebbe vincerlo l’australiano sul giapponese, e la nostra free pick è: TaT Gara Tsunoda-Ricciardo: RICCIARDO @1.83.

Il resto delle giocate le trovate in esclusiva nel Canale VIP Telegram di BETTING MANIAC.

