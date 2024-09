A Baku arriva il secondo successo in carriera per Oscar Piastri che sancisce anche il sorpasso della McLaren nei confronti della Red Bull nella classifica costruttori ma si sapeva che sarebbe stata questione di tempo. Ferrari ancora competitiva, sfiora la doppietta con Leclerc e c’è ottimismo in vista del prossimo GP a Singapore. Noi intanto incassiamo la giocata su Ricciardo. Risultati F1 GP Azerbaijan 2024.

Risultati F1 GP Azerbaijan 2024: ordine d’arrivo

Oscar Piastri si aggiudica la vittoria del Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, diciasettesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, un GP segnato dal lungo duello tra il pilota australiano della McLaren e il ferrarista Charles Leclerc che (dalla pole position) aveva dominato la prima parte del Gran Premio con le gomme a mescola media.

Finisce male la lotta tra Sergio Perez e Carlos Sainz con entrambi che finiscono a muro ma per fortuna nessun conseguenza per i due piloti. Il Gran Premio termina così in regime di Virtual Safety Car. Sul podio con Piastri e Leclerc sale George Russell, con Lando Norris che chiude quarto in rimonta davanti a Max Verstappen e riduce a 59 punti il ritardo dall’olandese nella classifica generale a sette gare dal termine. Con il successo di Piastri, la McLaren mette la freccia sulla Red Bull nel Mondiale Costruttori.

Da segnalare infine Oliver Bearman che da rookie termina ancora a punti la sua seconda gara in F1 (aveva preso il posto di Magnussen, squalificato per questo GP con Haas), e la doppia top-10 delle Williams, con Alex Albon al 7° posto, e soprattutto con Franco Colapinto che al suo 2° GP centra subito un 8° posto, certamente con quella che non è la più competitiva delle macchine, davvero un bello step in avanti rispetto a Sergant.

ORDINE D’ARRIVO GP AZERBAIJAN

Oscar Piastri

Charles Leclerc +10.910

George Russell+31.328

Lando Norris+36.143

Max Verstappen+77.098

Fernando Alonso+85.468

Alexander Albon+87.396

Franco Colapinto+89.541

Lewis Hamilton+92.401

Oliver Bearman+93.1271

Nico Hulkenberg+93.4651

Pierre Gasly+117.1891

Daniel Ricciardo+146.907

Zhou Guanyu+148.841

Esteban Ocon 1L

Valtteri Bottas 1L

Sergio Perez (ritirato)

Carlos Sainz (ritirato)

Lance Stroll (ritirato)

Yuki Tsunoda (ritirato)

Le classifiche di Formula 1 aggiornate

Nel Mondiale Piloti scende a 59 punti il vantaggio di Verstappen su Norris (313 punti a 254). Ai dodici incasellati a Baku dal pilota della McLaren si aggiunge quello bonus del giro più veloce in gara. Leclerc sale a quota 235, ormai braccato da Piastri che lo vede a sole tredici lunghezze (235 a 222). Sainz rimane fermo a 184 punti, diciotto di vantaggio su Hamilton (1166), mentre Russell raggiunge Perez a quota 143.

Sorpasso McLaren ai danni della Red Bull nella classifica Costruttori: 476 punti a 456 grazie al parziale di +28 di Baku. Ferrari terza a quota 425 con discrete chances di raggiungere RB e (molto più difficile naturalmente) minacciare il primo posto della stessa McLaren. Quarto posto (ma nulla di più) ormai blindato dalla Mercedes con 309 punti e uno smalto parzialmente scemato dopo le tre vittorie di inizio estate.

F1 CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 313 punti

Lando Norris (McLaren) 254

Charles Leclerc (Ferrari) 235

Oscar Piastri (McLaren) 222

Carlos Sainz (Ferrari) 184

Lewis Hamilton (Mercedes) 166

Sergio Perez (Red Bull) 143

George Russell (Mercedes) 143

Fernando Alonso (Aston Martin) 58

Lance Stroll (Aston Martin) 24

Nico Hulkenberg (Haas) 22

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

Alexander Albon (Williams) 12

Pierre Gasly (Alpine) 8

Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

Kevin Magnussen (Haas) 6ù

Esteban Ocon (Alpine) 5

Franco Colapinto (Williams) 4

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1 CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren 476 punti

Red Bull 456

Ferrari 425

Mercedes 309

Aston Martin 82

Racing Bulls 34

Haas 29

Williams 16

Alpine 13

Sauber 0

Quote antepost e prossimo GP. Domenica prossima si corre a Singapore

La Ferrari da Monza in avanti ha dimostrato di essere tornata competitiva con gli ultimi aggiornamenti, e anche Singapore, prossimo Gran Premio di Formula 1 in programma il 22 settembre (quindi senza sosta per la F1), potrebbe essere favorevole alla monoposto di Maranello che sulla carta potrà giocarsi anche la vittoria. In verità col GP della prossima settimana si chiude un trittico di tracciati sulla carta a favore della Ferrari, un feeling che potrebbe cambiare ad iniziare da Austin.

Nelle quote antepost per la vittoria del campionato piloti, Verstappen mantiene un buon vantaggio anche di quota su Norris che però continua a veder calare la propria quota, ora fissata @2.75. Al contrario l’incidente nel finale tra Carlos Sainz e Sergio Perez favorisce la McLaren, nuovo leader nella classifica costruttori, a +19 sulla Red Bull. Proprio il team di Norris e Piastri è nettamente avanti nelle quote a 1,10, sulla scuderia di Milton Keynes, proposta a 7,00, terza la Ferrari, lontana 50 punti dal primo posto, a 17 volte la posta.

Noi incassiamo la free pick sul testa a testa interno alla Racing Bulls, con Daniel Ricciardo che non brilla in un weekend poco positivo per la scuderia di Faenza, ma Yuki Tsunoda si conferma in un momento no, sbaglia tanto ed è costretto al ritiro, facendoci però incassare la giocata di Panda. Noi vi diamo appuntamento al prossimo GP, con il consueto articolo di analisi e free pick del giovedì qui sul sito, ed ulteriori consigli, contenuti, aggiornamenti e giocate sui nostri canali Telegram.

