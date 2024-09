Nessuna sosta per la F1 che dopo Baku è nuovamente in pista per il Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento stagionale del Circus della Formula 1, dopo la vittoria di Oscar Piastri che ha sancito il sorpasso della McLaren sulla Red Bull nel campionato costruttori, ma attenzione alla Ferrari che potrebbe essere competitiva anche su questo tracciato. Pronostici F1 GP Singapore 2024.

Pronostici F1 GP Singapore 2024: i protagonisti a Marina Bay

Torna la Formula 1 senza soste dopo la vittoria di Oscar Piastri davanti a Charles Leclerc e George Russell a Baku, per il GP dell’Azerbaijan. Questo fine settimana il Circus della F1 torna in pista al Marina Bay Street Circuit per il Gran Premio di Singapore 2024 dove la Ferrari ci crede ancora e lancia un vero e proprio guanto di sfida alla McLaren visto che qui la SF-24 ha sempre recitato il ruolo da protagonista (lo scorso anno ha vinto Carlos Sainz) e potrebbe far esordire nel round asiatico una nuova ala anteriore per rispondere alla McLaren, che con ali flessibili in maniera estrema ma conforme al regolamento è riuscita a sfruttare una zona grigia delle norme, una nuova soluzione era prevista per Austin (USA), ma si vuol battere il ferro finché è caldo. Del resto anche lo stesso Lando Norris ha dichiarato di essere più preoccupato dalla Ferrari che dalla Red Bull per il campionato piloti.

Approposito di Red Bull, la situazione sembra disperata per la scuderia austriaca, anche se Max Verstappen ha la possibilità di gestire ancora il vantaggio in classifica su Lando, e il bottino guadagnato nelle prime gare quando la monoposto dell’olandese volava. Cerca riscatto (e magari un podio) qui anche Sergio Perez che ha vinto in passato a Marina Bay (2022) ma questa potrebbe essere un altra pista difficile per RB20, lo ha dichiarato anche lo stesso Verstappen.

La Aston Martin approda a Singapore consapevole di dover lottare per restare ancorati alla zona punti anche se l’anno scorso le cose non andarono bene (Fernando Alonso chiuse con la quindicesima posizione). In Williams sperano di bissare il doppio piazzamento a punti di Baku, con Alex Albon, thailandese ma per lui è praticamente la gara di casa, e Franco Colapinto che ha subito impressionato andando a punti in 8° posizione al suo primo GP.

Cercano riscatto anche i piloti Racing Bulls che non hanno brillato a Baku, ad iniziare da Daniel Ricciardo che però ci ha mandato in cassa nel testa a testa interno con Yuki Tsunoda che ha pasticciato e si è ritirato, confermando di essere in un momento di forte calo. Pierre Gasly ed Esteban Ocon puntano ad un piazzamento in top dieci a Singapore con le Alpine che vogliono muovere la classifica.

Nella classifica costruttori i francesi sono in lotta con gli americani della Haas che sono andati a punti con Olivier Bearman che ha preso il posto dello squalificato Kevin Magnussen, che torna sul suo sedile, al fianco di Nico Hulkenberg. Sempre indietro le Sauber con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou che sono ancora a caccia dei primi punti e a Singapore questa situazione potrebbe rimanere tale, anche se in Sauber sperano in qualche sorpresa e ribaltone che spesso la fanno da padrona a Marina Bay.

Programma completo e Guida TV Formula 1 (20-22 settembre)

Si parte giovedì 19 settembre con la Conferenza Stampa dei piloti. Venerdì 20 settembre, si scende in pista con la prima sessione di prove libere alle 11:30, seguita dalle seconde libere nel pomeriggio alle 15:00. Sabato 21 settembre, si ritorna in pista alle 11:30 con le terze libere che anticipano le qualifiche, previste nel pomeriggio alle 15:00. Domenica 22 settembre alle 14:00 si spegneranno i semafori che danno il via alla gara. Ecco la guida TV completa del weekend di F1.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 11.30-12.30, Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche (differita su TV8 ore 17:00)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 14.00, GARA (differita su TV8 ore 17:00)

GP Singapore 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Tracciato. Il Marina Bay Street Circuit ospita il GP di Singapore dal 2008 per quella che è stata anche la primissima gara in notturna mai disputata del campionato di Formula 1. Il tracciato è stato realizzato unendo alcune strade della città di Singapore. Il layout della pista è merito dell’architetto Hermann Tilke e la pista si snoda nelle strade vicine al porto. Questa gara è notoriamente una delle più dure dal punto di vista fisico per i piloti, a causa delle alte temperature e dell’umidità che c’è sempre in questa città. Inoltre, vista la bassa media oraria che si registra su questa pista, ogni anno la gara sfiora sempre le due ore di durata.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,065km. Numero di curve: 23, tredici a sinistra e dieci a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 300 km/h. Possibilità di safety car: 95%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 7 su 10 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quindicesimo (Alonso 2008). Categoria di circuito Freni: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quarta staccata, alla curva 7.

Record. Al netto delle edizioni 2020-2021 non disputate per l’emergenza di Coronavirus, il Gran Premio di Singapore a Marina Bay ha come recordman il tedesco Sebastian Vettel, che si è imposto su questo tracciato per ben 5 volte, 2 a bordo della Ferrari. Il team del Cavallino Rampante può vantare su questo tracciato in totale 4 successi, compreso quello di Fernando Alonso del 2010 e quello dello scorso anno ottenuto da Carlos Sainz, dopo che nel 2022 ad imporsi era stata invece la Red Bull di Sergio Perez. Alle spalle di Vettel, nella classifica dei trionfi, si piazza Lewis Hamilton con 4 affermazioni, ma il tedesco e il britannico sono appaiati nella graduatoria delle pole position (4). Ferrari, Red Bull e Mercedes si sono imposte 4 volte ciascuna a Marina Bay, ma le Rosse hanno il record di pole, 7, contro le 3 della Mercedes e le 2 di McLaren e Red Bull.

Pneumatici. Per la 15° edizione del Gran Premio di Singapore, le mescole da asciutto saranno le stesse dell’anno scorso, nonché delle ultime due gare disputate su circuiti molto diversi come Monza e Baku: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft.

Quote Gran Premio di Singapore 2024

Lando Norris è il pilota da battere nella gara di domenica a Marina Bay, con quota @2.75 che stacca il compagno di scuderia Oscar Piastri (ultimo vincitore a Baku, e che non ha intenzione di fermarsi) e il ferrarista Charles Leclerc alla stessa quota. Più indietro Carlos Sainz @8 mentre la crisi Red Bull è certificata dalla quota @10 di Max Verstappen. Una quota in doppia cifra per l’olandese non si vedeva da anni. Più indietro le Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton appaiati @17 volte la posta, e davanti a Sergio Perez, ultimo dei big @34.

Le qualifiche a Singapore sono determinanti e anche qui Lando Norris @2.75 è in testa alle lavagne, ma al sabato Charles Leclerc è sensibilmente più vicino @4 volte la posta, con Oscar Piastri che si stacca @5.50. Sul giro secco si avvicina anche Max Verstappen @7 che sulla carta al sabato si tiene dietro Carlos Sainz @12 e anche le Mercedes con Russell ed Hamilton entrambi @13. Anche qui a chiudere la lavagna dei big troviamo Sergio Perez, staccato @26 volte la posta.

FREE PICK GP Singapore 2024

La settimana scorsa siamo tornati in cassa con Daniel Ricciardo meglio di Yuki Tsunoda (ritirato) nel testa a testa interno alla Racing Bulls. Per questa settimana abbiamo anche la MotoGP su cui scommettere, e vi ricordiamo che tutti i contenuti completi e le pick del nostro esperto di scommesse sui motori, Panda, sono in esclusiva nel nostro canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo), ma come sempre selezioniamo una giocata per tutti come free pick.

Questa settimana tocca ci muoviamo con i piedi di piombo visto che a Singapore le possibili sorprese non mancano mai, con una possibilità di safety car vicina al 100%. Giochiamo uno stake basso su ASTON MARTIN ENTRAMBE A PUNTI @2.75. Lo scorso anno Alonso fu fermato da un errore, mentre Stroll l’ultima volta che ha corso qui ha chiuso con un 6° posto, una posizione che Alonso ha portato a casa da Baku la settimana scorsa.

Lo stesso direttore sportivo della squadra, Andy Stevenson, ha dichiarato che Aston Martin è 5° forza del campionato, anche se ci sarà da lottare: “La competizione è serrata, ma a Baku Fernando era a meno di un decimo dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in qualifica, e parliamo di una vettura che non poco tempo fa ha vinto delle gare. Possiamo dire che siamo il quinto team più veloce, su ogni circuito, e credo che le cose non cambieranno a Singapore. Come in Azerbaijan, facendo tutto al meglio, potremo raccogliere punti importanti, anche approfittando degli incidenti dei nostri avversari davanti”.

