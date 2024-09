Un altro weekend di Formula 1 va in archivio con un altra vittoria della McLaren che è sempre più la monoposto da battere, e questa volta a trionfare è Lando Norris, anche se Verstappen riesce a limitare i danni. Ora un pò di pausa per il Circus della F1 che tornerà ad Austin per il GP degli Stati Uniti. Risultati F1 GP Singapore 2024.

Risultati F1 GP Singapore 2024: ordine d’arrivo, vince Norris

Dopo essersi preso la pole del sabato, Lando Norris stravince anche alla domenica il Gran Premio di Singapore davanti a Max Verstappen (staccato di ventuno secondi) e all’altra McLaren di Oscar Piastri, riducendo a cinquantadue punti il suo ritardo dal tre volte campione del mondo olandese nella classifica generale a sei gare dal termine della stagione, anche se il pilota della RedBull riesce a limitare i danni con questo 2° posto.

George Russell chiude quarto davanti a Charles Leclerc che nel finale di gara cambia passo e chiude in crescendo in un weekend comunque un pò deludente per la Ferrari da cui ci si aspettava di più in quella che sulla carta doveva essere l’ultima pista favorevole alla SF-24.

Lewis Hamilton chiude in sesta posizione il 350esimo GP della sua carriera davanti a Carlos Sainz e Fernando Alonso. Nico Hulkenberg e Sergio Perez (nono e decimo) si aggiudicano gli ultimi punti iridati in palio. Noi non riusciamo ad incassare la quota @2.75 della free pick (doppia top-10 Aston Martin) per colpa di Lance Stroll, solo 14° all’arrivo.

F1, GP Singapore: ordine di arrivo

Lando Norris

Max Verstappen +20.945

Oscar Piastri +41.823

George Russell +61.040

Charles Leclerc +62.430

Lewis Hamilton +85.248

Carlos Sainz +96.039

Fernando Alonso 1L

Nico Hulkenberg 1L

Sergio Perez 1L

Franco Colapinto 1L

Yuki Tsunoda 1L

Esteban Ocon 1L

Lance Stroll 1L

Zhou Guanyu 1L

Valtteri Bottas 1L

Pierre Gasly 1L

Daniel Ricciardo 1L

Kevin Magnussen (ritirato)

Alexander Albon (ritirato)

Le classifiche di Formula 1 aggiornate

Formula 1, classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 331 punti

Lando Norris (McLaren) 279

Charles Leclerc (Ferrari) 245

Oscar Piastri (McLaren) 237

Carlos Sainz (Ferrari) 190

Lewis Hamilton (Mercedes) 174

George Russell (Mercedes) 155

Sergio Perez (Red Bull) 144

Fernando Alonso (Aston Martin) 62

Lance Stroll (Aston Martin) 24

Nico Hulkenberg (Haas) 24

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

Alexander Albon (Williams) 12

Pierre Gasly (Alpine) 8

Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

Kevin Magnussen (Haas) 6

Esteban Ocon (Alpine) 5

Franco Colapinto (Williams) 4

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Formula 1, classifica costruttori

McLaren 516 punti

Red Bull 475

Ferrari 441

Mercedes 329

Aston Martin 86

Racing Bulls 34

Haas 31

Williams 16

Alpine 13

Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP. Si va verso Austin

Lando Norris continua ad avvicinare Max Verstappen non solo nella classifica piloti, ma anche nelle quote antepost per la vittoria finale del mondiale, anche se l’olandese rimane saldamente al comando e il 2° posto di Marina Bay è da prendere come una mezza vittoria. Discorso diverso invece per il mondiale costruttori dove la McLaren sembra avere già il titolo in casa visto che è proposta ad una quota simbolica @1.07.

Ora un paio di settimane di pausa e poi si tornerà in pista col 19° appuntamento della stagione di F1, ad Austin, in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2024. Anche in questo caso è Norris ad aprire come favorito, davanti a Verstappen che torna a ruggire, appaiato a Piastri mentre tornano a perdere terreno anche in lavagna, e secondo gli analisti, le Ferrari. Ecco le quote per la vittoria gara.

