Una Ferrari d’annata segna una grande doppietta ad Austin, dominando il Gran Premio degli Stati Uniti come Charles Leclerc e Carlos Sainz, e riaccendendo piccole speranze per il titolo costruttori, in vista dell’appuntamento in Messico della prossima settimana. Risultati F1 GP Stati Uniti 2024.

Risultati F1 GP Stati Uniti 2024: doppietta di una super Ferrari

Dominio Ferrari ad Austin nel GP degli Stati Uniti, il Gran Premio che ha sancito il ritorno della Formula 1 dopo un periodo di sosta di quasi un mese.

Dopo Montecarlo e Monza, Charles Leclerc mette a segno la terza vittoria stagionale e il suo compagno di squadra Carlos Sainz completa la prima doppietta stagionale delle Rosse. Quarta vittoria di tappa della stagione per la Scuderia di Maranello, che aveva già completato un uno-due lo scorso 24 marzo a Melbourne nel GP d’Australia (in quel caso fu lo spagnolo ad imporsi). La scuderia di Maranello non faceva doppietta negli States dal lontano 2006 quando Schumacher trionfò ad Indianapolis davanti a Felipe Massa (è la prima volta invece ad Austin, l’87° in generale).

Terzo gradino del podio per Lando Norris che era partito (male, e non è un novità) dalla pole position e infila Max Verstappen in un discusso sorpasso al limite a tre giri dalla fine. L’inglese, però, viene poi penalizzato (cinque secondi) per aver tratto vantaggio dall’aver lasciato la sede stradale e retrocede quarto dietro all’olandese che riesce a difendersi in ottica mondiale, anche se ormai non vince da mesi, e questo testimonia le difficoltà di Red Bull in questo momento.

Quinta piazza per Oscar Piastri davanti a Sergio Perez, George Russell (partito dal fondo) e Nico Hulkenberg. Top ten e punti iridati anche per il ri-debuttante Liam Lawson (VISA Cash App RB) e per Franco Colapinto con la Williams, al quale Esteban Ocon “soffia” in extremis il punto-bonus del giro veloce della gara.

F1, GP USA: ordine di arrivo

ORDINE D’ARRIVO F1

Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) +8.562 Max Verstappen (Red Bull Racing) +19.412 Lando Norris (McLaren) +20.354* Oscar Piastri (McLaren) +21.921 George Russell (Mercedes) +56.295 Sergio Perez (Red Bull Racing) +59.072 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +62.957 Liam Lawson (Racing Bulls) +70.563 Franco Colapinto (Williams) +71.979 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +79.782 Pierre Gasly (Alpine) +90.558 Fernando Alonso (Aston Martin) 1L Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L Lance Stroll (Aston Martin) 1L Alexander Albon (Williams) 1L Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L Esteban Ocon (Alpine) 1L Zhou Guanyu (Kick Sauber) 1L Lewis Hamilton (Mercedes) ritirato

*5 secondi di penalità

Le classifiche di Formula 1 aggiornate

F1 classifica piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 354

2. Lando Norris (McLaren) 297

3. Charles Leclerc (Ferrari) 275

4. Oscar Piastri (McLaren) 247

5. Carlos Sainz (Ferrari) 215

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177

7. George Russell (Mercedes) 167

8. Sergio Perez (Red Bull) 150

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 29

11. Lance Stroll (Aston Martin) 24

12. Yuki Tsunoda (RB) 22

13. Alexander Albon (Williams) 12

14. Daniel Ricciardo (RB) 12

15. Kevin Magnussen (Haas) 8

16. Pierre Gasly (Alpine) 8

17. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)

18. Esteban Ocon (Alpine) 5

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (RB) 2

21. Zhou Guanyu (Sauber) 0

22. Logan Sargeant (Williams) 0

23. Valtteri Bottas (Sauber) 0

F1 classifica costruttori

1. McLaren 544

2. Red Bull 504

3. Ferrari 496

4. Mercedes 344

5. Aston Martin 86

6. Haas 38

7. RB 36

8. Williams 17

9. Alpine 13

10. Sauber 0

Quote Antepost e prossimo GP. Si corre in Messico

La doppietta della Ferrari riaccende le speranze a Maranello (e anche le nostre visto che nel pre-stagione avevamo consigliato un piccolo investimento sul Campionato Costruttori alla Ferrari). La rossa è scesa @4.00, in un testa a testa ormai con la McLaren che rimane però la monoposto da battere @1.20. Si stacca la Red Bull ora @7.

Se per il titolo costruttori le cose sembrano ormai andate male, la Red Bull spera ancora che Max Verstappen possa difendere il bottino di inizio stagione per il mondiale piloti. Finora l’olandese sta facendo il massimo, anche se vittorie da tanto tempo, e nelle quote antepost per il titolo piloti rimane nettamente avanti @1.20, con Norris @4, e Leclerc ovviamente molto indietro a @101, assieme all’altra McLaren di Piastri.

La settimana prossima si torna subito in pista a Mexico City. Secondo i betting analyst per la vittoria del prossimo GP del Messico è una sfida a tre. Leclerc parte un pelo davanti ai due avversari a 3.60, Verstappen si punta a 3.65, mentre Norris a 3.70. In quota 8.25 è offerto Sainz, Piastri è dato a 9.00. Russell vale 18.00, mentre a 20.00 si gioca Hamilton. Sergio Perez lo troviamo a 40.00, a 100.00 ecco Albon, Fernando Alonso, Bottas, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Lawson, Magnussen, Ocon, Stroll, Tsunoda e Zhou.

Noi vi diamo come sempre appuntamento a giovedì con gli articoli di analisi e le free pick selezionate dal nostro esperto di scommesse sui Motori, il Panda, che anche questo fine settimana sarà impegnato con un doppio appuntamento visto che si corre ancora pure il motomondiale con il GP della Thailandia al Buriram.

