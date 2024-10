Abbiamo ancora negli occhi la splendida doppietta Ferrari ad Austin, per il GP degli Stati Uniti, che questa settimana si torna subito in pista con la Formula 1 che ha in programma il Gran Premio del Messico. Pronostici F1 GP Messico 2024.

Pronostici F1 GP Messico 2024: i protagonisti del fine settimana

Grazie alla doppietta nel GP degli Stati Uniti la Ferrari si è intromessa nella lotta per il titolo che sembrava una questione tra la McLaren e la Red Bull. A cinque gare dal termine Max Verstappen ha un vantaggio di 57 punti su Lando Norris e di 79 su Charles Leclerc, mentre nel Mondiale costruttori la situazione è ancora più in bilico, con la McLaren a 544 punti, la Red Bull a 504 e la Ferrari a 496.

Tanto potrebbe cambiare questo fine settimana, col Gran Premio del Messico, 20° appuntamento del mondiale di Formula 1, dove nel weekend si correrà con la scuderia di Maranello che parte favorita nei pronostici della vigilia, in particolare Charles Leclerc.

Qui però negli ultimi 3 anni ha sempre vinto Max Verstappen, e questa è la gara di casa di Sergio Perez, che si speri possa tirare fuori qualcosa in più con una Red Bull che però in questo momento non sembra a livello della McLaren, che è la macchina più veloce, anche se Lando Norris non sembra abbastanza cannibale per recuperare lo svantaggio sull’olandese che si sta difendendo alla grande anche in un momento cosi difficile.

Da segnalare che questa sarà la gara 400 per Fernando Alonso, che sarà in pista con la Aston Martin e che sembra ancora un ragazzino voglioso. Lo spagnolo ha infatti dichiarato: “Spero di correre ancora 40 o 50 gare prima del ritiro”.

C’è poi Kimi Antonelli che sarà in pista con la Mercedes nelle prime libere a Città del Messico ed appare chiaro come la scuderia tedesca stia già pensando più al 2025 che a chiudere bene il 2024, per poi riprendere col giovane italiano al fianco di George Russell, mentre Lewis Hamilton arriverà a Maranello.

Tra le scuderie minori sta sgomitando per emergere la Haas che in Texas ha portato a casa tanti punti (7 tra sprint race e gara superando così la Racing Bulls nel campionato costruttori) e in Messico Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen puntano a confermarsi.

Ancora un weekend complicato per la Sauber che resta, per l’ennesima volta, lontana dalla zona punti con Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, e a questo punto è facile che questa scuderia chiuderà l’annata con un pesante 0.

Continua a sorprendere invece Franco Colapinto che nelle prime gare su Williams ha fatto subito molto bene, e ad Austin ha sfiorato il giro veloce che gli ha strappato nel finale Esteban Ocon su Alpine, anche se il pilota dell’Alpine non porta a casa il punto extra, in quanto era lontano dalla top-10.

Programma completo e Guida TV Formula 1 (25-27 ottobre)

Si parte venerdì 25 ottobre con le Prove Libere 1 a partire dalle 20:30; più tardi alle 00:00 si ritorna in azione con le Prove Libere 2. Sabato 26 ottobre, alle 19:30 si disputeranno le Prove Libere 3, seguite poi dalle qualifiche alle 23:00. Domenica 27 ottobre alle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Messico. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) e la differita su TV8 in chiaro per tutti.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 25 ottobre 2024

ore 20:30 Prove Libere 1

ore 00:00 Prove Libere 2

Sabato 26 ottobre 2024

ore 19:30 Prove Libere 3

ore 23:00 Qualifiche

Domenica 27 ottobre 2024

ore 21:00 Gara

DIFFERITA TV8

Domenica 27 ottobre 2024

ore 00:30 Qualifiche

ore 22:30 Gara

GP Messico 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico venne costruito agli inizi degli anni Sessanta. Su questa pista si sono disputate sedici edizioni di un gran premio di Formula 1: dal 1963 al 1970 e dal 1986 al 1992, per poi ritornare in calendario nel 2015. In questa occasione il tracciato ha subito delle sostanziose modifiche, specialmente all’ultima curva, che è stata accorciata per favorire una sezione del circuito interamente all’interno di uno stadio

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4,304 km. Numero di curve: 17, dieci a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Medio. Velocità massima: 360 km/h. La media oraria di questa pista si attesta attorno ai 217 km/h. Possibilità Safety Car: 90%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 9 su 18 edizioni in questo tracciato. Freni: Hard. Numero Frenate: 16. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Particolarità del tracciato. Dato che il tracciato si trova a ben 2000 metri slm vi sono problematiche che solo su questa pista si presentano. Il raffreddamento è molto difficoltoso. Anche la rarefazione dell’aria è un fattore importante di cui tenere conto per l’assetto aerodinamico: infatti qui si vedono ali con incidenza molto più alta, per compensare la bassa densità dell’aria.

Pneumatici. Questi sono i set di pneumatici scelti da Pirelli per il Gran Premio del Messico: C3, C4 e C5. Il graining è fenomeno abbastanza frequente su questa pista, anche perché i pneumatici sono soggetti ad uno scivolamento maggiore dovuto all’aerodinamica scarica e alle elevate altezze.

Record:

Giro prova: 1:14.758 – M Verstappen – Red Bull– 2019

Giro gara: 1:17.774 – V Bottas – Mercedes– 2021

Distanza: 1h36:26.552 – M Verstappen – Red Bull Racing – 2017

Vittorie pilota: 2 – J Clark, A Prost, N Mansell, M Verstappen, L Hamilton

Vittorie team: 3 – Lotus, McLaren, Williams, Mercedes

Pole pilota: 4 – J Clark

Pole team: 6 – Lotus

Migliori giri pilota: 3 – J Clark

Migliori giri team: 5 – Ferrari

Podi pilota: 4 – J Brabham, D Hulme, A Senna, N Mansell, R Patrese

Podi team: 11 – Ferrari

Quote Gran Premio del Messico 2024

Il successo di Charles Leclerc all’autodromo Hermanos Rodríguez è proposto a quota 3.50, un vantaggio comunque minimo rispetto a Lando Norris e Max Verstappen, entrambi a 3.75. L’olandese in particolare cerca un successo atteso da 9 gare.

In casa Ferrari si aspettano un buon risultato anche da Carlos Sainz, quarto nei pronostici con una quota di 7.00 per il primo posto e di poco inferiore rispetto a quella per Oscar Piastri, a 8.00. Piuttosto staccati invece George Russell e Lewis Hamilton a 18.00, ancor più Sergio Perez: per l’impresa davanti al suo pubblico si sale a quota 40.00.

FREE PICK GP Messico 2024

Le cose per la Ferrari potrebbero cambiare, e non crediamo che la monoposto di Maranello potrà ripetersi sempre, in questo siamo d’accordo con Helmuth Marko che ha parlato proprio di questo aspetto della Rossa. Dall’altra parte Lando Norris vuole riscattare la delusione di Austin e tornare alla vittoria, visto che per sua stessa ammissione crede ancora al campionato, e dovrà scacciare qualche critica di troppo che non lo vede abbastanza incisivo nella rimonta, nonostante i problemi di Verstappen che da grande campione sta riuscendo a limitare i danni.

L’altitudine del circuito Hermanos Rodríguez e le condizioni uniche potrebbero giocare un ruolo importante, ma la McLaren ha dimostrato progressi significativi nelle ultime gare. L’inglese è consapevole che ogni errore, come in Texas, potrebbe costargli caro, ma anche che una prestazione perfetta potrebbe ribaltare la situazione, sperando magari in qualche errore di Verstappen. Non dimentichiamoci poi di Oscar Piastri, un altro che ha già vinto in stagione e vuole riscattare lo scorso weekend, anche se nei GP precedenti aveva offerto solide prove.

Vittoria Gara: MCLAREN @2.62

