La Formula 1 è in pista anche in questo fine settimana (come la MotoGP) ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile in cui la Ferrari cerca un altro successo per riaprire davvero i giochi nel mondiale costruttori. Pronostici F1 GP Brasile 2024.

Pronostici F1 GP Brasile 2024: i protagonisti ad Interlagos

Non c’è un attimo di pausa nel forcing finale della stagione 2024 di Formula 1 che si prepara a correre anche nel fine settimana del 1-2 novembre ad Interlagos, per il Gran Premio del Brasile 2024, 21esima gara di questa annata, e dove torna anche la Sprint Race.

La Ferrari in questo momento è lanciatissima dopo le ultime 2 vittorie, la più recente con Carlos Sainz che ha dominato a Città del Messico dopo la doppietta di Austin, e anche in Messico poteva essere doppietta, ma il monegasco è stato superato da Norris nel finale. Ora il titolo costruttori non è più un utopia a Maranello; con i punti conquistati in Messico, a cui si sommano le difficoltà della Red Bull, la Rossa ha messo la freccia sulla squadra di Milton Keynes salendo al secondo posto, dietro McLaren attuale capolista in classifica generale con 29 punti di vantaggio, e puntando seriamente al titolo. Ne ha parlato proprio Charles Leclerc: “Il titolo costruttori deve essere il nostro obiettivo, penso che il modo migliore per raggiungerlo sia quello semplicemente di rimanere concentrati su noi stessi e cercare di massimizzare il pacchetto della nostra auto: è quello che abbiamo fatto da due weekend”.

Tornando a Red Bull, Max Verstappen arriva da un GP dove è stato bastonato con 20 secondi di penalità dai giudici, ma l’olandese ha limitato ancora una volta i danni e mantiene un buon margine nel campionato piloti (47 punti). Piove però sul bagnato visto che il Brasile inizia in salita per Max che sarà penalizzato per il cambio di power unit. Una Redbull che potrebbe sfruttare la pausa tra Interlagos e Las Vegas per attuare un clamoroso cambio di line-up, dando il benservito a Sergio Perez, che anche nella gara di casa in Messico è stato disastroso. Christian Horner ha lasciato intravedere possibili novità. Il Manager ha infatti accennato alla necessità di prendere una “decisione difficile”, alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro del pilota. In caso di sostituzione, Liam Lawson sembrerebbe il principale candidato per la posizione, mentre il pilota di riserva Isack Hadjar potrebbe subentrare come nuovo “development driver” della scuderia Visa Cash App RB.

Come detto ad Interlagos torna la Sprint, più punti a disposizione, un aiuto per la McLaren di Lando Norris mentre nelle ultime gare il suo compagno, Oscar Piastri, non è apparso in forma.

Dietro alle big-three una Mercedes che non sembra in grado di competere, e in Messico Lewis Hamilton e George Russell si sono battuti, ma tra di loro. Del resto anche ili team principali Toto Wolff ha parlato del ritardo della W15, non tanto su RedBull in questo momento, ma con McLaren e Ferrari: “Essendo il penultimo weekend con formato Sprint dell’anno, dovremo essere rapidi nell’ottimizzare la macchina fin dalla prima sessione per trovare subito il giusto assetto. Sappiamo che sarà complicato sfidare Ferrari e McLaren, che si sono dimostrate molto forti nelle ultime gare”.

Programma completo e Guida TV Formula 1 (1-2 novembre)

La Sprint cambia il solito menu del weekend di F1. Si parte venerdì 1°novembre con le Prove Libere 1 alle 15:30; alle 19:30 si ritorna in pista con le Qualifiche Sprint. Sabato 2 novembre alle 15:00 si disputerà la Sprint Race; alla 19:00 si ritorna in azione con le Qualifiche. Domenica 3 novembre alle 18:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Brasile.

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) ma sarà live anche su TV8. Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico sul nostro sito, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale.

VENERDI 1 NOVEMBRE

Ore 15.30-16.30, Prove libere

Ore 19.30-20.15, Qualifica Sprint

SABATO 2 NOVEMBRE

Ore 15.00, Sprint

Ore 19.00, Qualifiche

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Ore 18.00, GARA

GP Brasile 2024: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. La Formula 1 ha fatto per la prima volta tappa su questa pista grazie ai successi internazionali dell’idolo brasiliano Emerson Fittipaldi. Nel 1973 si tenne la prima edizione ufficiale del Gran Premio del Brasile. La rarefazione dell’aria su questa pista mette a dura prova il compressore, che deve lavorare ai massimi regimi. L’alto carico aerodinamico utilizzato da tutte le vetture a Interlagos rende l’uso dell’ala mobile un’arma importante. Il DRS infatti può far guadagnare ben oltre 15 km/h su entrambi i rettilinei sui quali può essere aperto.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4,309 km. Numero di curve: 15, dieci a sinistra e cinque a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Alto.Velocità massima: 325 km/h. Possibilità di safety car: 40%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 14 su 35 edizioni su questo tracciato. Freni: Medio. Numero Frenate: 7. Tempo speso in frenata: 17% del giro. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1.

Pneumatici. Pirelli ha deciso di portare in Brasile un tris più morbido rispetto allo scorso anno: saranno infatti la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft le mescole a disposizione. L’asfalto di Interlagos è noto per essere abrasivo e irregolare, il che puт portare a un’usura significativa degli pneumatici specialmente nel corso della gara.

Record. Tutti i numeri e le statistiche su Interlagos.

Giro prova: 1:07.281 – L Hamilton – Mercedes – 2018

Giro gara: 1:10.540 – V Bottas – Mercedes – 2018

Distanza: 1h28:01.451 – J Montoya – Williams BMW – 2004

Vittorie pilota: 6 – A Prost

Vittorie team: 12 – McLaren

Pole pilota: 6 – A Senna

Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 5 – M Schumacher

Migliori giri team: 10 – Williams, McLaren

Podi pilota: 10 – M Schumacher

Podi team: 32 – McLaren

Quote Gran Premio del Brasile 2024

Secondo i bookmakers Norris e Leclerc sono entrambi proposti vincenti a 3.00 su Betway, con Sainz che a 3.50 su Betflag cerca il bis. Staccatissimo Verstappen, che non chiude primo al traguardo da fine giugno: dopo il successo sul Circuito di Catalogna il campione del mondo ha fallito la vittoria per 10 gare consecutive e la probabile penalità per il cambio di motore rende tutto più complicato, al punto che Verstappen è dato vincente a 12 volte la posta.

La Ferrari è la scuderia favorita per il successo, considerando le due frecce nell’arco del team Frederic Vasseur. La Rossa è data vincente in Brasile a 1.75 su Sisal, la McLaren è a 2.20, mentre il momento nero della Red Bull trova conferma con una quota di 10 volte la posta per la vittoria.

FREE PICK GP Brasile 2024

In questo momento della stagione più che puntare ci conviene quasi aspettare e sperare che la Ferrari riesca nella sua rimonta e ci mandi in cassa con l’unica giocata pre-stagionale che avevamo dato in antepost, ovvero la vittoria del campionato costruttori per la scuderia di Maranello.

Se dobbiamo spendere comunque qualche parola su Interlagos, e dare qualche indicazione per le scommesse, diciamo che il layout poco “Stop&go” e con tante curve lunghe in appoggio, dove teoricamente la McLaren potrebbe andare molto forte, per le qualitа note della vettura di Woking, per esempio le curve 6-7 si percorrono in sesta marcia a circa 225km/h (curva 6) e circa 237 km/h (curva 7). La Ferrari sarа quindi messa alla prova proprio nella percorrenza di queste curve menzionate, note le difficoltа della SF-24 quest’anno nell’essere bilanciata anche se la monoposto vista ad Austin e Città del Messico fa ben sperare.

Sarà necessario arrivare con le idee chiare perchè il tempo a disposizione dei team non sarа molto col ritorno della Sprint che l’ultima volta in Texas è stata vinta da Verstappen, anche se la RB20 appare in difficoltа e l’olandese non vince alla domenica da 10 GP! Torniamo a mettere un piccolo cippino sulla McLaren, ma sul solo Norris visto che in questo momento Piastri non sembra in grado di vincere, e in caso di arrivo in testa a testa i Papaya dovrebbero favorire Lando nella rincorsa nel mondiale piloti. Puntiamo però sempre uno stake minimo.

🆓🏎F1 FREE PICK

🏁Vittoria Gara: NORRIS @3.00

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.