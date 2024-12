Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, con la giocata antepost sulla Ferrari vincente del mondiale costruttori, giocata che avevamo provato a quota alta nel pre stagione di Formula 1 che però si è chiusa con la vittoria di Lando Norris e il ritorno della McLaren sul trono dei costruttori dopo 26 anni. Risultati F1 GP Abu Dhabi 2024.

Risultati F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris vince e la McLaren porta a casa il costruttori

L’ultimo gran premio stagionale del 2024 di Formula 1 se lo aggiudica Lando Norris. Il pilota britannico trionfa nel GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale F1, conquistando il suo quarto successo stagionale e garantendo alla McLaren un titolo costruttori che mancava da 26 anni.

Niente da fare per la Ferrari, che si è dovuta accontentae di un doppio podio nell’ultima corsa di questo 2025: 2° Carlos Sainz, 3° Charles Leclerc, autore di una strepitosa rimonta dalla 19ª posizione in griglia. La Rossa ha recuperato solo 7 punti alla scuderia britannica, che si presentava all’atto conclusivo con 21 lunghezze di vantaggio.

Alle spalle delle due Rosse le Mercedes di George Russell (5°) e Lewis Hamilton (4°), che ha così terminato ai piedi del podio la sua ultima gara dopo 12 anni col team di Brackley, prima del passaggio in Ferrari nel 2025. Dietro alle Frecce d’Argento la Red Bull campione del Mondo di Max Verstappen. Si è chiusa invece al secondo giro la gara di Sergio Perez, vittima di un contatto con la Sauber di Bottas: è dunque finita nel peggiore dei modi quella che con tutta probabilità sarà l’ultima stagione del messicano con la scuderia austriaca. In top 10 chiudono anche Pierre Gasly con l’Alpine (7°), Nico Hulkenberg con la Haas (8°) e Fernando Alonso con l’Aston Martin (9°).

Formula 1, GP Abu Dhabi: ordine di arrivo

Lando Norris Carlos Sainz +5.832 Charles Leclerc +31.928 Lewis Hamilton +36.483 George Russell +37.538 Max Verstappen +49.847 Pierre Gasly +72.560 Nico Hulkenberg +75.554 Fernando Alonso +82.373 Oscar Piastri +83.821 Alexander Albon 1L Yuki Tsunoda 1L Zhou Guanyu 1L Lance Stroll 1L Jack Doohan 1L Kevin Magnussen 1L Liam Lawson Valtteri Bottas Franco Colapinto Sergio Perez

I numeri della stagione 2024 e le previsioni per la F1 2025

È il trofeo costruttori numero nove per la McLaren nella storia della Formula 1, che interrompe un digiuno di 26 anni. L’ultimo successo nella classifica riservata alle scuderie per la squadra con sede a Woking risaliva infatti al 1998 con la coppia di piloti composta da Mika Hakkinen (campione del mondo nella stessa stagione) e David Coulthard. Con le 6 vittorie e gli oltre 20 podi del 2024, Norris e Piastri riportano un titolo iridato in casa McLaren per la prima volta dal 2008, anno del primo dei sette Mondiali di Hamilton.

Curioso anche come il Mondiale costruttori sia stato assegnato nel GP Abu Dhabi, che ormai da tradizione ospita l’ultimo round della stagione, soltanto per la seconda volta nella storia. L’unico precedente in passato fu il gran finale del 2021 sul circuito di Yas Marina tra Mercedes-Red Bull, memorabile per il duello tra Verstappen e Hamilton per il titolo piloti.

Ora si va in pausa, a febbraio torneremo con la presentazione delle monoposto, e prossimamente staremo attenti a tutti i movimenti e alle prime quote antepost per un 2025 dove la Ferrari si presenta come una contender vera, non solo nel costruttori, ma anche nei piloti con Charles Leclerc e l’arrivo di Maranello di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz.

Nel 2025 si partirà da una base tecnica molto vicina a quella attuale, considerato che prima di metà stagione le risorse verranno destinate al nuovo corso del 2026. La Ferrari che chiude il 2024 è una macchina in ottima forma, che ha fatto più punti di tutti da metà stagione in poi e che non ha più solo nei circuiti di trazione il suo possibile serbatoio di punti. Un punto di partenza ottimale per la macchina 2025, che ne sarà una versione corretta nelle criticità.

Non c’è dubbio che sarà lotta serrata con la McLaren (ancora complessivamente prima forza), Red Bull e Mercedes, ma non c’è nemmeno motivo di pensare che la Ferrari 2025 non possa partire con il legittimo obiettivo di dare la caccia all’ultimo Mondiale dell’attuale corso tecnico. Avremo comunque tempo nelle prossime settimane di approfondire questi discorsi sul 2025 di F1, aspettando anche calendari completi e quote antepost.

Classifiche Formula 1 stagione 2024

Ecco le classifiche piloti e costruttori finali di questo 2024 di Formula 1.

Formula 1, classifica piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 437

2. Lando Norris (McLaren) 374

3. Charles Leclerc (Ferrari) 356

4. Oscar Piastri (McLaren) 292

5. Carlos Sainz (Ferrari) 290

6. George Russell (Mercedes) 245

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 223

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 70

10. Pierre Gasly (Alpine) 42

11. Nico Hulkenberg (Haas) 41

12. Yuki Tsunoda (RB) 30

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 16

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (RB) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (RB) 4

21. Zhou Guanyu (Sauber) 4

22. Logan Sargeant (Williams) 0

23. Valtteri Bottas (Sauber) 0

Formula 1, classifica costruttori

McLaren 666 punti Ferrari 652 Red Bull 589 Mercedes 468 Aston Martin 96 Alpine 65 Haas 58 Racing Bulls 46 Williams 17 Kick Sauber 4

