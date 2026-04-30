Il lungo mese di pausa della Formula 1, dovuta alle cancellazione di un paio di GP nella zona calda del Medio Oriente, è terminato e dopo la MotoGP, questa settimana tocca alla F1 che in Florida è pronta per il Gran Premio di Miami 2026. Pronostici F1 GP Miami 2026.

Pronostici F1 GP Miami 2026: i protagonisti in Florida

La lunga attesa di un mese di pausa forzata è finita, questo weekend torna la Formula 1 col Gran Premio di Miami 2026 in Florida, dove si riaccendono le sfide della F1, con alcune novità regolamentari che hanno creato molte discussioni e dubbi sulla marcia indietro della FIA. Miami ospiterà il secondo degli appuntamenti Sprint della stagione, dopo la Cina, e questo ha imposto una riflessione immediata sulla gestione del tempo in pista. Per compensare la riduzione delle sessioni di prove libere tipica di questo format, è stato deciso di estendere la FP1 da 60 a 90 minuti.

Ma il vero cambio di passo si gioca sul piano regolamentare. Le modifiche introdotte (frutto di un confronto tra federazione, ingegneri e rappresentanti dei piloti) mirano a correggere alcune criticità emerse nelle prime gare stagionali, inaugurali di una nuova era tecnica. Il cuore della revisione riguarda la gestione dell’energia, soprattutto in qualifica. La ricarica massima consentita scende da 8 a 7 MJ, mentre la potenza di picco del cosiddetto “superclipping” sale da 250 a 350 kW.

Si riparte nel segno della Mercedes, dominatrice della prima fase del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli e George Russell comandano con margine la classifica iridata. Il giovanissimo italiano ha 9 punti di vantaggio sul più navigato britannico, avendo vinto entrambi gli appuntamenti disputatisi in Estremo Oriente.

La Ferrari porterà delle novità dopo aver lavorato molto a Maranello nel mese di sosta forzata. In Australia le Rosse erano al livello delle Frecce d’Argento, a Suzuka già hanno fatto più fatica e in Cina è stata una via di mezzo. Come andranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton questa volta in Florida? Nelle scorse settimane, la Ferrari ha sfruttato un filming day a Monza per raccogliere dati preziosi poi elaborati a Maranello per migliorare la SF-26 che tra Florida e Canada porterà degli aggiornamenti, in particolare sul piano aerodinamico, come dichiarato anche dal team principal Frédéric Vasseur

Si riparte con una McLaren andata in crescita di gara in gara, sino a raggiungere la Ferrari, col campione in carica Lando Norris, e con un Oscar Piastri che lo scorso anno ha vinto qui a Miami. Infine la Red Bull che non sembra abbastanza competitiva per Max Verstappen, quasi annoiato da questa F1, e sono sempre più incalzanti i rumors che vorrebbero l’olandese in altre categorie e lontano dal circus che lo ha celebrato come uno dei migliori piloti di sempre.

Nelle retrovie ci sono due scuderie minori che puntano alla top-10 a Miami. L’Alpine arriva all’appuntamento americano dopo un periodo intenso di lavoro tra sviluppo tecnico, attività al simulatore e iniziative promozionali, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della A526 in mano a Pierre Gasly e Franco Colapinto. Positivi anche in Audi, col lavoro che è proseguito intensamente tra le sedi di Hinwil, Neuburg e Bicester e una riorganizzazione importante anche sul fronte della gestione in pista, visto che sarà la prima gara con Allan McNish nel ruolo di Racing Director del team e proprio McNish ha parlato di obiettivo punti questo weekend con Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Cercherà di andare a punti anche la Haas che nel primo dei tre appuntamenti casalinghi previsti per l’anno in corso, si presenta da 4° forza nel campionato costruttori con Esteban Ocon ed Oliver Bearman, e questa sarà la prima gara di casa anche nella storia di Cadillac che porta un primo pacchetto di aggiornamenti importante sulla MAC-26 di Valtteri Bottas e Sergio Perez che ci metteranno la loro esperienza, anche se la monoposto sembra ancora ben distante dalle altre.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Miami?

Tutte le sessioni del weekend di Miami verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la Sprint in diretta su TV8, che manderà in onda invece la Sprint Qualifying e la gara in differita.

Venerdì 1 maggio

Ore 18.00 Prove libere a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.30 Sprint Qualifying a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 2 maggio

Ore 18.00 Sprint a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 3 maggio

Ore 22.00 Gara a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Gran Premio Miami 2026: circuito, record, meteo

Circuito. Dopo il debutto in Formula 1 nel maggio 2022, il Miami International Autodrome si è ritagliato rapidamente uno spazio ben preciso nel calendario. È un circuito temporaneo, inserito nel complesso dell’Hard Rock Stadium a Miami Gardens, casa dei Miami Dolphins della NFL. Il layout, lungo 5,41 km, è il risultato di un lungo lavoro di progettazione che ha visto simulare ben 36 configurazioni diverse prima di arrivare alla versione attuale: un tracciato da 19 curve che unisce il carattere dei circuiti cittadini a soluzioni tecniche più complesse.

Risultati 2025. Oscar Piastri vinse il Gran Premio di Miami. Il pilota australiano ebbe la meglio sul compagno di squadra Lando Norris. Sul podio salì anche George Russell, che chiuse davanti a Max Verstappen, protagonista di una lotta accesa nel tentativo di rallentare le McLaren. Non mancarono le scaramucce con Norris, sulle quali però la Direzione Gara non prese provvedimenti. Ottima prestazione per la Williams di Alex Albon, quinta, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, mentre la Ferrari visse un weekend da dimenticare. Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiusero rispettivamente in settima e ottava posizione, a ben 57 e 60 secondi da Piastri. I piloti furono nervosi in pista e ai box: Hamilton si lamentò con il team per i ritardi nella gestione del cambio di posizioni, ma il tentativo non sortì effetti significativi e il sette volte iridato non riuscì mai a distanziare il compagno di squadra. Una situazione che mise ulteriormente in luce le difficoltà della Scuderia di Maranello. Chiusero la Top 10 Carlos Sainz, nono e la Red Bull di Yuki Tsunoda.

Pneumatici. Per la tappa in Florida, Pirelli ha confermato la scelta del tris di mescole più tenere della gamma: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa selezione è dettata dalla natura del manto stradale, rifatto nel 2023, che presenta una rugosità ridotta. Nonostante l’asfalto sia liscio e non stressi eccessivamente le carcasse, le alte temperature della Florida comporteranno una sfida significativa per quanto riguarda il degrado termico.

Previsioni Meteo. Durante la scorsa edizione, dopo forti rovesci pre-gara, i piloti sono stati in grado di passare dalle gomme intermedie alle slick nel giro di pochi passaggi durante la gara breve. Con un meteo sempre incerto in questa regione, la reattività dei muretti box sarà fondamentale.