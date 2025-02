In questo fine settimana i motori iniziano col primo GP di Superbike, ma si scalda anche la F1 visto che a Londra sono state svelate tutte le monoposto della stagione 2025 di Formula 1. La Ferrari è poi scesa in pista con la nuova SF-25 anche a Fiorano con Leclerc ed Hamilton. Vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti e le Monoposto F1 2025.

Monoposto F1 2025: svelate le nuove macchine

Alla O2 Arena di Londra è andato in scena uno show per la presentazione di tutte le monoposto dei 10 team di Formula 1 per la stagione 2025. Per la prima volta nella storia moderna, e in occasione dei 75 anni della F1, tutti i team si sono riuniti per alzare i teli sulle macchine costruite per la nuova stagione.

Il giorno dopo la Ferrari è scesa in pista a Fiorano per la prima volta con la SF-25, e con Charles Leclerc e Lewis Hamilton alla guida. Si tornerà però ufficialmente in pista dal 26 al 28 febbraio spazio ai Test F1 in Bahrain, mentre il Mondiale F1 scatterа nel weekend del 14-16 marzo a Melbourne con il GP d’Australia.

Ad aprire le danze è stata la Kick Sauber con Hulkenberg e Bortoleto, seguita dalla Williams con cui quest’anno gareggerа Carlos Sainz accanto ad Alexander Albon e dalla Visa Cash App RB del confermato Yuki Tsunoda e della novitа Hadjar. Esteban Ocon e Oliver Bearman saranno i due alfieri della Haas, Pierre Gasly e il rookie Jack Doohan rappresenteranno la Alpine.

Fernando Alonso sarа il veterano del gruppo al volante della Aston Martin, la Mercedes punterà su George Russell e sulla grande novità dell’italiano Andrea Kimi Antonelli. La Red Bull ovviamente parte da Max Verstappen, Campione del Mondo, che spera di lottare ancora per il vertice, ma bisognerà vedere se la sua monoposto sarà competitiva dopo i problemi del 2024.

La Ferrari cercherà il grande colpo con Charles Leclerc e il nuovo arrivato Lewis Hamilton, che ha lasciato la Mercedes per Maranello e vuole mettere le mani sull’ottavo titolo iridato. La McLaren difenderа il titolo costruttori con Oscar Piastri e Lando Norris.

Le parole dei protagonisti di Formula 1

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha dichiarato: “Se devo scegliere una parola per il 2025 direi successo ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. In alternativa dico che dobbiamo goderci questa stagione che sarà fantastica”.

Grande entusiasmo anche da parte di Charles Leclerc: “Sto scoprendo la macchina adesso. La mia parola? Realizzazione, quella del sogno di diventare campione del mondo. Forse quella più giusta, però, è onore, perché sto vivendo il sogno rosso. Spero di scrivere la storia al fianco di Lewis”.

Lewis Hamilton è stato accolto da un boato: “La mia parola? Rivitalizzazione. Mi sento rinvigorito, è tutto nuovo per me”.

Kimi Antonelli era al primo evento di questo calibro: “Incredibile vedere tutta questa gente. Ho un grande privilegio e una grande opportunità. Sto cercando di crescere e di sfruttare questa occasione“.

Il suo team principal in Mercedes, Toto Wolff ha dichiarato: “Buonasera a tutti. Congratulazioni alla F1 perché quest’evento è eccezionale, una pietra miliare. Mercedes ha una storia e una tradizione molto lunga, è stata prima una macchina da corsa che una vettura stradale”.

George Russell vuole essere protagonista: “Speciale quello che sta succedendo oggi. C’è anche mia sorella nel pubblico. Mi aspetto una stagione davvero entusiasmante”.

Chris Horner, team principal della Red Bull, si è limitato: “Il campionato sarà molto combattuto. Abbiamo un nuovo pilota, Lawson. Ecco la nostra vettura”.

Lando Norris ha espresso il proprio entusiasmo: “Sono entusiasta in vista del 2025. Sono felice di essere qui davanti ai fan inglesi. Vogliamo iniziare con il piede giusto, il team ha fatto un lavoro fantastico in fabbrica”.

Infine Oscar Piastri si è unito al compagno di squadra: “L’anno scorso è stato grandioso vincere il titolo costruttori, quest’anno vogliamo fare un passo avanti e lottare fin da subito“.

Tutte le immagini delle livree dei team F1 2025

Vediamo dalle pagine social della F1, le foto, le immagini e le livree di tutte le monoposto per la stagione 2025 di Formula 1.

Piloti e Team Formula 1 stagione 2025

Alpine-Renault

#7 Jack Doohan (AUS), nuovo e debuttante

#10 Pierre Gasly (FRA), confermato

Aston Martin-Mercedes

#14 Fernando Alonso (SPA), confermato

#18 Lance Stroll (CAN), confermato

Scuderia Ferrari

#16 Charles Leclerc (MON), confermato

#44 Lewis Hamilton (GBR), nuovo

Haas-Ferrari

#31 Esteban Ocon (FRA), nuovo

#87 Oliver Bearman (GBR), nuovo

Kick Sauber-Ferrari

#5 Gabriel Bortoleto (BRA), nuovo e debuttante

#27 Nico Hulkenberg (GER), nuovo

McLaren-Mercedes

#4 Lando Norris (GBR), confermato

#81 Oscar Piastri (AUS), confermato

Mercedes

#12 Andrea Kimi Antonelli (ITA), nuovo e debuttante

#63 George Russell (GBR), confermato

Racing Bulls-Honda

#6 Isack Hadjar (FRA), nuovo e debuttante

#22 Yuki Tsunoda (JPN), confermato

Red Bull Racing-Honda

#1 Max Verstappen (NED), confermato

#30 Liam Lawson (NZL), nuovo

Williams-Mercedes

#23 Alexander Albon (THA), confermato

#55 Carlos Sainz Jr. (SPA), nuovo

Calendario completo con tutti i GP della F1 2025

TEST PRE-SEASON F1

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain

MONDIALE F1

1 – GP AUSTRALIA, 16 marzo (Melbourne)

2 – GP CINA, 23 marzo (Shanghai) *

3 – GP GIAPPONE, 6 aprile (Suzuka)

4 – GP BAHRAIN, 13 aprile (Sakhir)

5 – GP ARABIA SAUDITA, 20 aprile (Jeddah)

6 – GP MIAMI, 4 maggio (Miami Gardens) *

7 – GP EMILIA ROMAGNA, 18 maggio (Imola)

8 – GP MONACO, 25 maggio (Montecarlo)

9 – GP SPAGNA, 1 giugno (Montmelò)

10 – GP CANADA, 15 giugno (Montreal)

11 – GP AUSTRIA, 29 giugno (Spielberg)

12 – GP GRAN BRETAGNA, 6 luglio (Silverstone)

13 – GP BELGIO, 27 luglio (Spa-Francorchamps) *

14 – GP UNGHERIA, 3 agosto (Budapest)

15 – GP OLANDA, 31 agosto (Zandvoort)

16 – GP ITALIA, 7 settembre (Monza)

17 – GP AZERBAIGIAN, 21 settembre (Baku)

18 – GP SINGAPORE, 5 ottobre (Marina Bay)

19 – GP USA, 19 ottobre (Austin) *

20 – GP CITTA’ DEL MESSICO, 26 ottobre (Mexico City)

21 – GP SAN PAOLO, 9 novembre (Interlagos) *

22 – GP LAS VEGAS, 22 novembre (Las Vegas)

23 – GP QATAR, 30 novembre (Lusail) *

24 – GP ABU DHABI, 7 dicembre (Yas Marina)

*sprint race

Quote Antepost F1: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo infine gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti di Formula 1 e del campionato costruttori per il 2025 della F1 dove sembra essere sparito il dominio di Verstappen e della Red Bull.

Diamo un primo sguardo anche alle quote sul primo GP della stagione, quello australiano a Phillip Island.

