Oscar Piastri domina il Bahrain e aggancia Lando Norris nelle quote antepost per il titolo costruttori di Formula 1 che la prossima settimana sarà ancora in pista per il 3° GP consecutivo, il Gran Premio di Arabia Saudita. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le quote, le classifiche e i risultati F1 GP Bahrain 2025.

Risultati F1 GP Bahrain 2025: Oscar Piastri domina e si candida al mondiale piloti

Dominio della McLaren a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain 2025 per la stagione di Formula 1, ma a dominare è Oscar Piastri che batte un colpo anche in ottica mondiale, avvicinandosi al compagno Lando Norris che ha chiuso sul gradino basso del podio. Scattato dalla pole position, il ventiquattrenne australiano della McLaren ha condotto l’intera gara con grande autorità e la sua vittoria finale non è mai stata messa in discussione. Secondo posto per George Russell che si è ripreso fin dallo scatto al semaforo la posizione che gli era stata tolta per infrazione ai box durante le qualifiche e centra un altro podio in questo positivo avvio di stagione.

Ferrari, quindi, giù dal podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton che termina quinto precedendo un deludente Max Verstappen che torna con i piedi per terra dopo la vittoria a Suzuka, con Yuki Tsunoda che questa volta chiude 9° e fa i primi punti da quando è in RedBull, piazzandosi tra le due Haas che si confermano ottime con Esteban Ocon 8° e Oliver Bearman 10°. Da segnalare anche il 7° posto di Pierre Gasly che porta a casa i primi punti stagionali di Alpine.

Ordine d’arrivo e classifiche F1

Formula 1, GP Bahrain 2025: ordine d’arrivo

Oscar Piastri George Russell +15.499 Lando Norris +16.273 Charles Leclerc +19.679 Lewis Hamilton +27.993 Max Verstappen +34.395 Pierre Gasly +36.002 Esteban Ocon +44.244 Yuki Tsunoda +45.061 Oliver Bearman +47.594 Kimi Antonelli +48.016 Alexander Albon +48.839 Nico Hulkenberg +53.472 Isack Hadjar +56.314 Jack Doohan +57.806 Fernando Alonso +60.340 Liam Lawson +64.435 Lance Stroll +65.489 Gabriel Bortoleto +66.872

Carlos Sainz ritirato

Nel Mondiale piloti comanda sempre Norris, ma Piastri , dopo aver superato Verstappen, si avvicina sensibilmente: 77 punti per Lando, 74 per Oscar e 69 per il quattro volte iridato olandese. Russell insegue a quota 63, poi Leclerc è quinto con 32 punti, due soli più di Antonelli, mentre Hamilton occupa la settima piazza a 25 punti.

Formula 1 2025: classifica piloti

Lando Norris (McLaren) 77 punti Oscar Piastri (McLaren) 74 Max Verstappen (Red Bull) 69 George Russell (Mercedes) 63 Charles Leclerc (Ferrari) 32 Kimi Antonelli (Mercedes) 30 Lewis Hamilton (Ferrari) 25 Alexander Albon (Williams) 18 Esteban Ocon (Haas) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 10 Nico Hulkenberg (Sauber) 6 Oliver Bearman (Haas) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Yuki Tsunoda (Red Bull) 5 Isack Hadjar (Racing Bulls) 4 Carlos Sainz (Williams) 1 Liam Lawson (Racing Bulls) 0 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

In classifica Costruttori, McLaren in fuga con 153 punti contro i 93 della Mercedes e i 71 della Red Bull. La Ferrari si conferma solo come quarta forza con 57 punti, mentre il doppio passaggio a punti di Sakhir permette alla Haas di diventare la prima delle inseguitrici alle spalle delle Big Four, saltando di misura la Williams (20 punti a 19).

Formula 1, classifica costruttori

McLaren 151 punti Mercedes 93 Red Bull 71 Ferrari 57 Haas 20 Williams 19 Aston Martin 10 Racing Bulls 7 Sauber 6 Alpine 6

Quote Antepost Formula 1: Piastri aggancia Norris in quota

Lando Norris rimane il favorito dalle quote antepost per la vittoria del Mondiale Piloti 2025 di Formula 1, ma non è più solo, è una posizione che ora deve condividere col compagno di scuderia Oscar Piastri, entrambi offerti @2, con Max Verstappen che torna ad allontanarsi @13 volte la posta, per non parlare di George Russell @21 e soprattutto dei ferraristi Charles Leclerc @67 e Lewis Hamilton @101 già in tripla cifra, davanti a Kimi Antonelli @251. Dopo pochi GP sembrano già chiuse le lavagne per il titolo costruttori dominato da McLaren @1.02.

Prossimo GP: si corre ancora, in pista in Arabia Saudita

Continua il tour de force della F1 che la prossima settimana sarà in pista per la terza volta consecutiva, senza pause, col Gran Premio d’Arabia Saudita 2025 dove Lando Norris è favorito @2.25 per il riscatto e il ritorno alla vittoria, visto che il confronto con Oscar Piastri si fa sempre più acceso, e l’australiano si gioca @2.37 per il bis a Jeddah. Lontanissimi tutti gli altri, col primo squillo ferrarista che si gioca @15 con Leclerc e @21 con Hamilton.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.