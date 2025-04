Ancora in pista la Formula 1 che a Jeddah corre il terzo GP consecutivo con il Gran Premio dell’Arabia Saudita dove la Ferrari spera di portare avanti i miglioramenti visti la settimana scorsa a Shakir (dove ha comunque vinto la McLaren di Piastri), e a Maranello sperano di portare a casa almeno il primo podio della stagione. Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2025.

Formula 1 GP Arabia Saudita 2025: i protagonisti a Jeddah

Terzo GP consecutivo in questo tour de force di inizio stagione 2025 per la Formula 1 che in Bahrain ha visto un altra vittoria della McLaren, con Oscar Piastri, davanti a George Russell e Lando Norris. Questa settimana si torna in pista a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2025, quinto appuntamento del Mondiale di F1.

La McLaren è la favorita d’obbligo per la vittoria anche in Arabia Saudita, ma sarà l’attuale leader della classifica piloti, Lando Norris, o il compagno Oscar Piastri a tagliare per primo la bandiera a scacchi? Si è parlato molto delle debolezze mentali del pilota inglese che sulla carta è il pilota principale del team di Woking che però si gode l’australiano che forse è il vero gioiello della scuderia inglese.

Jeddah è una pista profondamente differente da tutte quelle affrontate sinora e con un basso degrado dei pneumatici che potrebbe tornare a far diventare competitiva la Ferrari che col nuovo fondo ha già fatto vedere passi in avanti a Sakhir. La SF-25 aspetta ancora il primo podio stagionale con Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton sembra non aver ancora capito la nuova monoposto di Maranello.

Dietro è raggiante George Russell (si sta parlando di un importante rinnovo in questi giorni) che invece con la Mercedes sta finendo a podio con costanza, mentre continua la crescita dell’ottimo rookie Kimi Antonelli. Questa è una pista che usura poco le gomme, con un bassissimo degrado, e il vantaggio della McLaren potrebbe essere minore rispetto alle prime piste della stagione, con la scuderia tedesca che potrebbe essere la vera sorpresa del weekend, attenzione!

Discorso differente per la Red Bull che dopo la vittoria favolosa a Suzuka con Max Verstappen, è tornata a faticare la settimana scorsa, ma anche la RB dovrebbe migliorare sulla pista di Jeddah dove anche il nuovo compagno dell’olandese, Yuki Tsunoda, spera di migliorare dopo aver racimolato i primi punticini con la casa madre.

Nelle retrovie continua a sorprendere in positivo la Haas con un grande inizio di stagione che ha permesso agli americani di incamerare già 20 punti e la settimana scorsa sia Esteban Ocon che Oliver Bearman si sono piazzati in top-10.

In Bahrein sono arrivati finalmente i primi punti anche di Alpine che era rimasta l’unica squadra a non aver ancora piazzato una macchina in top-10. E’ successo a Sakhir con Pierre Gasly mentre arrivano dei rumors di conferme per Jack Doohan che avrebbe convinto i tecnici della scuderia francese e dovrebbe essere tranquillo sul sedile della Alpine almeno fino alla pausa estiva, anche se c’è sempre un Bartoleto che scalpita.

Guida TV Formula 1: Dove vedere il GP Arabia Saudita 2025?

Il GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarа trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

Venerdì 18 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00-20.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 19 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 20 aprile (orari italiani)

Ore 19.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

GP Arabia Saudita: circuito, record, pneumatici, meteo

Si gareggia al Jeddah Corniche Circuit, tracciato cittadino atipico considerate le velocità alte e i lunghi tratti da affrontare a gas spalancato tra le numerose curve e i muri stretti che attraversano la località portuale del Medio Oriente, che per la quarta edizione consecutiva ospita una gara del Mondiale di F1. Composto da 27 curve (16 a sinistra e 11 a destra), il tracciato saudita misura 6,174 km di lunghezza e dunque, al termine dei 50 giri previsti in gara, piloti e monoposto avranno percorso in totale 308,45 km.

Record:

Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (2)

Piloti con più pole position: Sergio PEREZ (2)

Piloti a podio di Jeddah: 4 (2-2-0) – VERSTAPPEN Max; 2 (0-1-1) – LECLERC Charles; 1 (1-0-0) – HAMILTON Lewis; 1 (0-0-1) – SAINZ Carlos jr; 1 (0-0-1) – ALONSO Fernando.

Team con più vittorie: RED BULL (3)

Team con più pole position: RED BULL (3)

In 3 occasioni (75,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

Pneumatici. Dopo aver confermato le stesse mescole del 2024 per le prime quattro gare, il fornitore ufficiale del campionato ha optato per un set più morbido in Arabia Saudita: C3 (Hard); C4 (Medium); C5 (Soft).

Quote Gran Premio dell’Arabia Saudita 2025 di F1

Questa volte i due piloti della McLaren partono esattamente alla pari come favoriti per la vittoria della gara a Jeddah, con Lando Norris ed Oscar Piastri entrambi @2.25 che staccano nettamente Max Verstappen @10 mentre con George Russell si sale @13 volte la posta. Ancora più indietro le Ferrari con Charles Leclerc @17 e Lewis Hamilton @26.

Per le qualifiche le cose non cambiano con Norris e Piastri alla pari @2.20, e Verstappen sempre il principale avversario @9, su Russell @10. Anche qui la Ferrari è indietro per la pole con Leclerc @15 ed Hamilton @29 mentre il giro secco veloce per Antonelli si gioca @67. Impressionante vedere Max @9 per la pole e il suo compagno di scuderia, Tsunoda, addirittura @501 volte la posta, sul fondo della lavagna assieme ai piloti delle altre scuderie più piccole.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2025: le nostre scommesse su Jeddah

Questo è un tracciato spettacolare e impegnativo per i piloti, che non ammette errori, non a caso la safety esce praticamente sempre, e a maggior ragione dovrebbe uscire in questa edizione con tanti rookie al via, per questo pensiamo che almeno 3 ritri siano possibili e consigliamo l’Under 17.5 Piloti Classificati per una bella quota (Bet365) oltre la pari. In questa avvio di stagione abbiamo visto 14 all’arrivo in Australia, 16 in Cina e dopo gli Over di Suzuka (20) e Bahrain (18) puntiamo sul ritorno a Under. Anche in Arabia Saudita arriviamo da 2 edizioni con 18 piloti classificati alla bandiera a scacchi, ma prima 14 e 15 all’arrivo a Jeddah.

🏎F1 GP ARABIA SAUDITA

🔸Piloti Classificati: UNDER 17.5 @2.20 (stake 0.5)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.