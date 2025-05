Piove sul bagnato per la Ferrari che delude in Florida, con un Lewis Hamilton polemico durante la gara del Gran Premio di Miami dove abbiamo visto la prima pole (nella Sprint) di Kimi Antonelli, il dominio con la doppietta McLaren in gara (e Oscar Piastri sempre più leader su Norris) e la solita fatica della Ferrari che non si presenta benissimo in vista della gara di casa, iL GP Emilia Romagna il 18 maggio ad Imola. Risultati F1 GP Miami 2025.

Risultati F1 GP Miami 2025: vince ancora Oscar Piastri

Terza vittoria consecutiva e quarta dell’anno per Oscar Piastri che trionfa anche al Gran Premio di Miami 2025 e allunga al comando del mondiale piloti 2025 di Formula 1. Lando Norris, vincitore della Sprint del sabato davanti allo stesso Piastri, completa la seconda doppietta McLaren in due giorni.

Terzo George Russell che trova l’ennesimo podio di questa stagione con la Mercedes, approfittando in questo caso di un pit-stop in regime di Virtual Safety Car per scavalcare sia Max Verstappen che il proprio compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (sesto al traguardo), lestissimo ad approfittare del duello tra Verstappen e Norris al via per portarsi in seconda posizione, prima appunto di scivolare in sesta piazza al traguardo, dopo la storica pole della gara sprint di inizio weekend per il 18enne italiano sempre più fenomeno.

Altra gara deludente per le Ferrari, che subiscono quasi un ritardo di un minuto (57 secondi) alla bandiera a scacchi. Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono settimo e ottavo, con doppio scambio di posizioni tra i due ferraristi che ha spinto il sette volte iridato a polemizzare via radio con il muretto della Scuderia di Maranello che ha quindi chiuso un weekend da dimenticare, mettendo nel conto anche la gara Sprint conclusa sì sul terzo gradino del podio da Hamilton ma nemmeno iniziata da Leclerc, a muro nel giro di installazione.

La Williams si conferma alla grande con un ottimo Alexander Albon al 5° posto al traguardo (davanti ad Antonelli) e Carlos Sainz nono appunto in scia alle due SF-25 della sua ex squadra. Yuki Tsunoda completa la zona punti con la Red Bull.

Noi nelle scommesse non chiudiamo la doppietta con Lando Norris che però vince la Sprint, e già li siamo stati fortunati. Nel VIP avevamo caricato anche il testa a testa interno alla Haas con Ocon principale giocata del weekend di F1, che entra visto anche il ritiro di Bearman.

🏎F1 GP MIAMI

🔸TaT Gara Ocon v Bearman: OCON @1.83✅✅

🔸Vittoria Gara Sprint: NORRIS @2.37✅

🔸Vittoria Gara Sprint: NORRIS @2.50❌

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI 2025

Oscar Piastri Lando Norris +4.630 George Russell +37.644 Max Verstappen +39.956 Alexander Albon +48.067 Kimi Antonelli +55.502 Charles Leclerc +57.036 Lewis Hamilton +60.186 Carlos Sainz +60.577 Yuki Tsunoda +74.434 Isack Hadjar +74.602 Esteban Ocon +82.006 Pierre Gasly +90.445 Nico Hulkenberg 1L Fernando Alonso 1L Lance Stroll 1L

Liam Lawson ritirato

Gabriel Bortoleto ritirato

Oliver Bearman ritirato

Jack Doohan ritirato

Classifiche Formula 1: piloti e team 2025

In classifica generale Piastri allunga in vetta: 131 punti contro i 115 di Norris. Verstappen insegue entrambi a quota 99 punti. Russell è quarto a quota 93. Dopo la coppia McLaren, il quattro volte iridato olandese e il pilota della Mercedes c’è il vuoto: Leclerc è quinto con 53 punti (quaranta in meno dello stesso Russell), Antonelli è sesto a quota 48 punti, mentre Hamilton ne ha 41.

Formula 1 2025: classifica piloti

Oscar Piastri (McLaren) 131 Lando Norris (McLaren) 115 Max Verstappen (Red Bull) 99 George Russell (Mercedes) 93 Charles Leclerc (Ferrari) 53 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48 Lewis Hamilton (Ferrari) 41 Alexander Albon (Williams) 30 Esteban Ocon (Haas) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 14 Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 9 Carlos Sainz (Williams) 7 Pierre Gasly (Alpine) 7 Oliver Bearman (Haas) 6 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6 Isack Hadjar (Racing Bulls) 5 Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0

Formula 1, classifica costruttori

1 McLaren 246

2 Mercedes 140

3 Red Bull 104

4 Ferrari 94

5 Williams 37

6 Haas 20

7 Aston Martin 14

8 Racing Bulls 9

9 Alpine 7

10 Sauber 6

Quote Antepost Formula 1: Piastri stacca Norris

La terza vittoria di fila lancia Oscar Piastri @1.61 anche per la vittoria del titolo mondiale piloti F1, con Lando Norris che si stacca @2.87, e poi più indietro Verstappen @9, per non parlare di Russell @34. Già ko i ferraresi Leclerc @67 ed Hamilton @101, perfino dietro al rookie azzurro della Mercedes adesso, visto che Antonelli si gioca @51 volte la posta. Praticamente già chiusa la lavagna sul titolo costruttori con McLaren che ha una quota simbolica @1.01.

Prossimo GP: settimana di pausa poi si torna con Imola

La F1 va in pausa per una settimana e tornerà il 18 maggio con un appuntamento molto atteso per tifosi ed appassionati italiani visto che si corre ad Imola il Gran Premio Emilia Romagna 2025 dove nelle prime quote si ripropone lo scontro alla pari tra Lando Norris e Oscar Piastri dati entrambi @2.37 per la vittoria, con Max Verstappen terzo incomodo, ma a debita distanza (@7 volte la posta per l’olandese), poi abbiamo George Russell @15 e dopo Miami ha più “rispetto” dai quotisti anche Kimi Antonelli che troviamo @26, appena dietro a Charles Leclerc @21 e alla pari con Lewis Hamilton @26. Davvero brutto vedere la rossa così indietro nelle lavagne per la gara di casa.

