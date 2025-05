Torna il circus della Formula 1 a Imola, la gara di casa della Ferrari che sta attraversando una stagione da incubo che spera di raddrizzare almeno al Gran Premio dell’Emilia Romagna dove la scuderia di Maranello porta degli aggiornamenti, ma anche in Romagna sono le McLaren le macchie da battere al via. Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2025.

Formula 1 GP Emilia Romagna: i protagonisti ad Imola

Torna la Formula 1 con il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 da Imola, gara di casa della Ferrari che è chiamata ad alzare la testa almeno per il pubblico di casa in quello che è il primo GP del trittico che vedrà impegnati team e piloti per tre settimane consecutive.

La Scuderia di Maranello (che qui non vince dal 2006 con Schumacher) presenterà una versione riveduta e corretta della SF-25 anche se gli aggiornamenti potrebbero non bastare a colmare il gap che Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno sulle MCL39. Tra Imola e Barcellona la scuderia capeggiata da Frederic Vasseur si gioca tutto per non pensare già definitivamente al 2026 (come nel nostro articolo di anteprima stagionale dicevamo anche noi, un incubo che sembra essersi avverato). Tecnici ed ingegneri della Ferrari sono intervenuti soprattutto sulle pance della vettura e vedremo quindi una linea più snella e aggressiva per rendere la macchina piщ performante a livello aerodinamico. I benefici al retrotreno dovrebbero essere notevoli. Non solo, gli interventi avverranno anche sul fondo, vero e proprio “tallone d’Achille”. Le altezze da terra, come ben sappiamo, sono il vero tasto dolente della SF-25 e le novitа dovrebbero andare a stabilizzare il posteriore per un miglior bilanciamento nelle curve a medio e alto carico.

Oscar Piastri viene da tre vittorie consecutive e sta assumendo il ruolo di favorito per la conquista del titolo piloti mentre quello costruttori sembra già in mano alla McLaren con Lando Norris che nell’ultimo appuntamento a Miami era riuscito a battere l’australiano nella Sprint, ma ha dovuto inchinarsi nel GP principali della domenica, scivolando a -16 punti dalla testa di Piastri.

Max Verstappen con la Red Bull esce male dal fine settimana in Florida con l’olandese che ora si trova a –32 punti dalla testa della classifica. Fatica Yuki Tsunoda, anche lui, come chi lo ha preceduto al fianco ci Max, non riesce ad avere minimamente i rendimenti del compagno di box con un RB21 che il giapponese ha detto di volere più bilanciata. Tsunoda è giapponese, ma è legato al circuito di Imola e a queste zone, dopo tante stagioni in Racing Bulls, tanto che nell’anno dell’alluvione aiutò anche nei soccorsi.

Quella di Imola sarà in tutto e per tutto invece la gara di casa di Andrea Kimi Antonelli, nativo di Bologna anche se la Mercedes affida le sue principali speranze a George Russell e Toto Wolff ha dichiarato che nelle prossime gare porteranno anche loro aggiornamenti per la W16.

Da segnalare l’Alpine che finora ha conquistato solo 7 punticini con Pierre Gasly che da questo weekend avrà al suo fianco un nuovo compagno. Era nell’aria e alla fine si è concretizzato il cambio con Franco Colapinto, che prende il posto di Jack Doohan.

Haas vuole riscattare le brutte prestazioni a Miami in questo settimo appuntamento del mondiale di F1. Ollie Bearman, al suo primo anno completo in Formula 1, conosce bene Imola grazie a un passato vittorioso in Formula 4 e a precedenti esperienze in Formula 2, Formula 3 e in alcuni test con la stessa Haas. Anche il compagno di squadra Esteban Ocon si è detto motivato per l’inizio del trittico europeo, che proseguirà con Monaco e Barcellona.

A caccia di riscatto anche Carlos Sainz con la Williams, nonostante il 9° posto finale a Miami e il 5° posto nel campionato costruttori del team di Grove che sta andando anche meglio del previsto, ma in Florida il pilota spagnolo ha avuto qualche incomprensione con i box mentre Alex Albon si conferma il pilota più affidabile dopo aver riportato a casa un altro grande risultato pure a Miami (5° alla bandiera a scacchi).

Chi già pensa al 2026, con il nuovo regolamento e la macchina che sarà sviluppata dal mago Newney, è l’Aston Martin, con Fernando Alonso ancora a caccia dei primi punti stagionali, e Lance Stroll che ha portato invece 14 punti finora alla causa, troppo poco per la monoposto inglese che invece potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima stagione.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Emilia Romagna 2025

Tutte le sessioni del weekend romagnolo verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (su Sky Sport Uno tutti i turni tranne la FP2), mentre la diretta streaming sarа visibile su Sky Go e NOW. Sarа inoltre possibile seguire le qualifiche e la gara in diretta in chiaro su TV8.

Venerdì 16 maggio

Ore 13.30 Prove libere 1 a Imola – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Imola – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 17 maggio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Imola – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Domenica 18 maggio

Ore 15.00 Gara a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

GP Emilia Romagna: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il tracciato del Santerno (che prende il nome dal vicino fiume) ha ospitato la prima gara di F1 nel 1963, anche se non ancora valida a livello mondiale e fu vinta da Jim Clark su Lotus 25. La Formula 1 non tornerà a Imola per molti anni. Nel 1970, il circuito cambierà nome in Autodromo Dino Ferrari, in memoria del figlio di Enzo prematuramente scomparso negli anni 1950. Purtroppo il ricordo più brutto legato a questa pista, risale al 1994 con la perdita di Roland Ratzenberger il 30 aprile e di Ayrton Senna, il 1° maggio. A seguito di questi drammatici incidenti, la pista subirà importanti modifiche per renderlo meno veloce. Vengono tracciate due varianti al posto delle spettacolari ma pericolose curve Tamburello e Villeneuve.

Caratteristiche Tecniche. Lunghezza: 4,909 km. Distanza di gara: 309,049 km. Giri totali: 63. A Imola si corre in senso antiorario, vi sono 12 curve a sinistra e 9 a destra. La pista è parecchio stretta, questo implica una maggiore difficoltà nei sorpassi. Le qualifiche saranno importanti: In 11 occasioni (35,5%) il vincitore è partito dalla pole position. In 20 occasioni (64,5%) il vincitore è partito dalle prime tre caselle. Il pilota peggio qualificato ad aver vinto è Nelson Piquet, il quale sia nel 1980 che nel 1981 si impose partendo per 5°. Il brasiliano è peraltro il solo uomo in grado di primeggiare a Imola scattando dalla terza fila.

Pneumatici. L’appuntamento di Imola segna il debutto assoluto in gara della mescola C6, la più morbida dell’attuale gamma Pirelli. Il costruttore italiano ha scelto infatti il trio C4 (Hard), C5 (Medium) e C6 (Soft) per questo weekend, la combinazione più morbida disponibile in stagione.

Meteo. Secondo le previsioni meteo venerdì 16 le nuvole potrebbero portare con sè la pioggia a scombinare le libere per la preparazione del weekend. Stessa cosa per sabato 17, con FP3 e time-attack per la griglia di partenza, in cui il rischio dell’arrivo della pioggia che non è affatto impossibile. Domenica 18 il GP inizierа alle 15:00. Si prevede che sia il giorno più caldo con 24°C, ma con un 24% di possibilitа di pioggia.

Record. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (7). Pilota con più pole position: Ayrton SENNA (8). Pilota in attività con più vittorie: Max VERSTAPPEN (3). Team con più vittorie: WILLIAMS (8) e FERRARI (8). Team con più pole position: MCLAREN (9). Giro in prova: Valtteri Bottas, Mercedes, 2020 (1:13.609). Giro in gara: Michael Schumacher, Ferrari, 2004 (1:15.484).

Quote Gran Premio Emilia Romagna 2025

I piloti McLaren si dividono il vertice delle lavagne delle quote per la vittoria a Imola, ad iniziare dalle quote sulle qualifiche, con Norris e Piastri entrambi @2.50 per la pole, mentre il giro più veloce di Verstappen si gioca @4.50. Staccati tutti gli altri ad iniziare da George Russell @9, e poi le Ferrari in doppia cifra con Leclerc @16 ed Hamilton addirittura @51, dietro pure ad Antonelli.

Per la gara le cose non cambiano, con Norris e Piastri sempre favoriti alla pari (ma con quote ancora più basse @2.25 a testa) e Verstappen terzo incomodo @5 e unico pilota che sembra poter impensierire i due papaya. Qui Russell sale @11, come sale Leclerc @21 volte la posta. Stabile, e lontano, Hamilton @51, sempre dietro ad Antonelli che per domenica troviamo @36.

Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2025: le nostre scommesse

Abbiamo detto che la Ferrari non vince questa gara di casa, su una pista intitolata al proprio fondatore, dal 2006, epoca Schumy, e abbiamo anche detto che nei prossimi GP la SF-25 verrà molto rivista, ma basterà? E soprattutto quanti e quali aggiornemtni avremo già da Imola? Funzioneranno da subito? Troppo interrogativi per puntare sulla Ferrari, anche se almeno una top-4 di Leclerc in gara ci poteva stare.

A dire la verità al momento abbiamo trovato davvero pochi spunti. Sappiamo che la qualifica è importante a Imola, dove la pista stretta rende difficili i sorpassi, e ne ha parlato anche Max Verstappen che di giri spettacolari e sopra le attese ne sa qualcosa. Non pensiamo che l’olandese farà una pole facile, ma un piazzamento tra i primi 3 al sabato è possibile, peccato che la quota @1.65 regala poco. La RedBull non è quella degli ultimi anni, ma Max ha vinto le ultime 3 edizioni qui ad Imola, con 2 pole e un terzo posto in qualifica. In questa stagione Max ha portato a casa due pole a Suzuka e in Arabia Saudita, e un altra prima fila col 2° tempo in Australia.

Al momento l’unica nostra giocata è questa, ma nel weekend continueremo a seguire il GP romagnolo, con aggiornamenti ed anche altre giocate nel nostro canale Telegram Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti qui sotto in fondo all’articolo).

🏎F1 GP EMILIA ROMAGNA

🔸Verstappen: PRIMI 3 QUALIFICA @1.65 (stake 0.5)

