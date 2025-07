Arriva il weekend della mitica Spa-Francochamps, quello che precede la pausa estiva del mondiale di Formula 1 che prima però correrà lo storico Gran Premio del Belgio con le McLaren sempre favorite, ma finalmente la Ferrari porta aggiornamenti in vista di Monza, in particolare la nuova sospensione posteriore che tanto ha limitato la monoposto di Maranello in questa stagione. Pronostici F1 GP Belgio 2025.

Pronostici F1 GP Belgio 2025: i protagonisti a Spa-Francorchamps

Domenica alle 15:00 si accenderanno i motori sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio del Belgio 2025.

Oscar Piastri resta al comando della classifica ma la vittoria di Lando Norris a Silverstone ha accorciato il distacco tra i due piloti McLaren che ora è sceso a 8 punti. Max Verstappen ha alzato bandiera bianca per la lotta al titolo ed insegue, in terza posizione con un distacco di 61 punti da Norris e 69 da Piastri. George Russell si mantiene saldo in quarta posizione, seguito da Leclerc che ha un gap di 28 punti dal britannico.

Attenzione all’altra Ferrari di Lewis Hamilton, l’ultimo vincitore qui a Spa nel 2024, ma con Mercedes. Il Re Nero ha vinto 5 volte questo storico GP, interrompendo una striscia di 3 vittorie consecutive di Verstappen. Hamilton aveva vinto qui anche nel 2020 e di fatto l’ultimo pilota che non si chiama Lewis o Max a vincere qui in Belgio è stato proprio Charles Leclerc nel 2019.

Novità per la Ferrari SF-25. In Belgio debutta finalmente la rinnovata sospensione posteriore costruita a Maranello (e inizialmente attesa a Silverstone) per risolvere la criticità delle altezze da terra, mentre secondo i rumors è in via di risoluzione la trattativa con Fred Vasseur per il rinnovo del contratto

Per la RedBull questo sarà invece il primo GP senza Chris Horner alla guida del team, licenziato un pò a sorpresa negli ultimi giorni, dopo tanti anni alla costruzione e guida del team austriaco che ha reso uno dei più vincenti degli ultimi anni. Ovviamente i bibitari puntano tutto su Max Verstappen, visti i soliti problemi delle seconde guide, e Yuki Tsunoda non sta facendo la differenza rispetto a chi l’ha preceduto.

Se la Ferrari è l’unico top team ancora senza vittorie nel 2025, Spa-Francorschamps è l’occasione perfetta per la Mercedes per provare a ripetere del Canada. Intanto in Mercedes si parla ancora di Verstappen alla scuderia tedesca, un opzione che sarebbe stata smentita da Toto Wolff che ha dichiarato di voler andare avanti con George Russell e col giovane Kimi Antonelli che da rookie in questa stagione ha fatto vedere ottime cose, ma anche gravi errori dettati dalla giovane età e dalla poca esperienza. In Belgio lo scorso anno le Mercedes andarono forte anche al netto della squalifica di Russell, e perché alla W16 (a differenza della Ferrari) non dispiacciono affatto le temperature basse.

Occhio anche alle Williams, che portano sviluppi consistenti e vanno spesso bene sui circuiti veloci ed Alex Albon con Carlos Sainz potrebbero essere protagonisti. Grande attesa anche per la Sauber che vuole confermare i progressi delle ultime gare nel doppio appuntamento prima della pausa estiva e dopo lo storico podio portato a casa da Nico Hulkenberg a Silverstone. Per Gabriel Bortoleto, invece, si tratterà della prima volta a Spa al volante di una monoposto di Formula 1.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP del Belgio?

La diretta esclusiva del Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare).

Venerdì 25 luglio: Prove Libere 1: ore 12:30 Qualifiche Sprint: ore 16:30



Sabato 26 luglio: Sprint Race: ore 12:00 Qualifiche: ore 16:00



Domenica 27 luglio: Gara: ore 15:00



GP Belgio: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Spa-Francorchamps non è una pista come le altre. Con i suoi 7.004 metri di lunghezza, è il tracciato più lungo del calendario e uno dei più impegnativi dal punto di vista tecnico e del coraggio dei piloti. Soprannominata “l’università della Formula 1”, la pista belga è un susseguirsi di curve veloci, rettilinei mozzafiato e dislivelli impressionanti. Il punto più celebre è senza dubbio la sequenza Eau Rouge-Raidillon, una compressione in salita da affrontare in pieno che toglie il fiato a piloti e spettatori, un vero e proprio banco di prova per il talento e la freddezza di chi siede nell’abitacolo.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 7,004km. Numero di curve: 19, nove a destra, dieci a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Medio. Velocità massima: 340 km/h. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 13 su 32 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: sedicesimo (Schumacher 1995). Categoria Freni: Light. Numero di frenate: 9. Tempo speso in frenata: 13%. Frenata più impegnativa: la seconda staccata, alla curva cinque.

Record e Statistiche. Il record di vittorie su questo tracciato appartiene a Michael Schumacher, con sei successi, seguito da Ayrton Senna a quota cinque. Tra i piloti in attività, Lewis Hamilton cercherà di migliorare il suo bottino di quattro vittorie. La Ferrari è la scuderia più vincente in Belgio, con 18 successi, l’ultimo dei quali firmato da Charles Leclerc nel 2019.

Meteo. Le condizioni meteorologiche, spesso variabili nelle Ardenne, potrebbero giocare un ruolo fondamentale, aggiungendo un’ulteriore dose di incertezza a un Gran Premio che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Rischiano di essere bagnate sia la gara sprint del sabato, sia il Gran Premio domenica, un aspetto per nulla secondario, specialmente per la Ferrari che quest’anno, come l’anno scorso, non ha mai gradito temperature basse e asfalto umido.

Pneumatici. La Pirelli ha ufficializzato una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sull’imminente Gran Premio del Belgio. Ci sarà il cosiddetto “salto di mescola” con l’obiettivo di spingere gli strateghi delle squadre a utilizzare la tattica dei due pit-stop. A Spa-Francorchamps la gomma bianca dura sarà il compound C1, la media gialla sarà il C3 e la morbida rossa il C4.

Quote Gran Premio del Belgio 2025

Un duello, quello tra le due McLaren, che si rinnova anche in Belgio, sul circuito di Spa, con le quote Snai che candidano l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris appaiati @2,50. Max Verstappen @5,00 è ancora una volta l’unico pilota in grado di poter tenere testa ai due dominatori della stagione; sempre attardate le Ferrari, nonostante i due podi di Leclerc nelle ultime quattro gare e i due quarti posti consecutivi di Hamilton. La vittoria del monegasco è in lavagna @10, quella del britannico @15. Leclerc sul podio vale @2,50, Hamilton @2,75; entrambe le Ferrari tra le prime tre, infine, @6,50.

Gara Sprint – In Belgio sarà un weekend ricchissimo: sabato è infatti in programma anche la gara Sprint, con Norris che in questo caso parte con un leggero vantaggio @2,50 su Piastri @2,75. Verstappen, in questo tabellone, scende @4,50, Leclerc resta invece @10. Offerte identiche anche per le qualifiche della Sprint di venerdì pomeriggio: @2,50 la pole di Norris, @2,75 quella di Piastri, con Verstappen che anche in questo caso vede abbassarsi ulteriormente la quota @4,00.

Qualifiche e libere – Dopo la Sprint di sabato alle 12, alle 16 si tornerà in pista per le qualifiche, dove le quote vedono ancora avanti Norris @2,50 su Piastri @2,75, con Verstappen @4,00.

Pronostici F1 GP Belgio 2025: le nostre scommesse

Come sempre la Sprint ci da un pò di problemi di scommesse e sconvolge un pò il programma solito, ma per Spa abbiamo scelto una free pick per voi moto interessante. Abbiamo detto della competitività delle Williams in circuiti veloci come Spa, e anche dei tanti aggiornamenti che attendono la monoposto inglese che potrebbe piazzare entrambi i piloti a punti, con l’esperienza di Carlos Sainz che sarà importante, e la velocità di Alex Albon che vuole continuare a stare davanti allo spagnolo nella lotta interna alla Williams che cerca anche punti importanti per il mondiale. Prendiamo uno stake basso ma per una bella triplicazione precisa con WILLIAMS ENTRAMBE A PUNTI @3.00. Tutte le altre giocate, analisi e stake le trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (trovate riferimenti e link in fondo a questo articolo).

