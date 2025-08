La pole inattesa di Charles Leclerc del sabato aveva acceso le speranze a Maranello per il GP Ungheria, ma anche all’Hungaroring la Ferrari delude, con una McLaren che centra un altra doppietta. Vince Lando Norris, ma in vacanza da leader e da favorito dalle quote antepost Formula 1 ci va il suo compagno Oscar Piastri. Risultati F1 GP Ungheria 2025.

Risultati F1 GP Ungheria 2025: doppietta McLaren, delusione Ferrari

Anche all’Hungaroring, per il GP Ungheria 2025 la McLaren ha confermato la propria superiorità rispetto alle avversarie. Nell’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva del mondiale di Formula 1 (che tornerà in pista a fine agosto, in Olanda), Lando Norris ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, accorciando le distanze nella classifica piloti: ora tra i due ci sono appena 9 punti. Norris regala la vittoria numero 200 alla McLaren in Formula 1 grazie a una gara in totale controllo delle gomme, effettuando una sola sosta e resistendo di conseguenza agli attacchi di Piastri negli ultimi giri di bagarre per il primato.

Deludente la stagione della Ferrari, ancora troppo altalenante. Charles Leclerc dopo la pole del sabato fatica anche nel weekend magiaro a trovare continuità, penalizzato da una monoposto poco competitiva e perde anche il podio (si ipotizza un problema al telaio o legato addirittura all’eccessivo consumo del fondo sulla SF-25 che avrebbe potuto comportare una squalifica). Il monegasco termina 4° dietro alla Mercedes di George Russell, ricevendo pure una penalità di cinque secondi nel tentativo invano di difendersi dal sorpasso del pilota della Mercedes.

Con 151 punti, il monegasco è quinto, davanti a Lewis Hamilton che con 109 punti è ben lontano dalle attese di inizio anno e che arriva da un paio di GP davvero sotto tono (a Budapest, dove è record man con 9 vittorie, è solo 12° al traguardo, la stessa posizione in cui era partito) e con dichiarazioni quasi da pessimismo cosmico per l’inglese che non abbiamo mai visto così.

Da segnalare anche le Aston Martin che rinascono con Fernando Alonso 5° e Lance Stroll 6°, tra loro un grandissimo Gabriel Bortoleto che porta la Sauber al 6° posto e si piazza per la 2° volta in carriera a punti. Completano la top-10 Liam Lawson con la prima Racing Bulls (Hadjar sfiora la doppietta a punti fermandosi 11°), Max Verstappen disperso al 9° posto con la Red Bull e Kimi Antonelli che strappa un punticino al 10° posto con Mercedes.

Ordine d’arrivo GP Ungheria 2025 di F1

1. NORRIS (MCLAREN) 1 2. PIASTRI (MCLAREN) +0.698 3. RUSSELL (MERCEDES) +21.916 4. LECLERC (FERRARI) +42.560 5. ALONSO (ASTON MARTIN) +59.040 6. BORTOLETO (SAUBER) +1:06.169 7. STROLL (ASTON MARTIN) +1:08.178 8. LAWSON (RACING BULLS) +1:09.451 9. VERSTAPPEN (RED BULL) +1:12.645 10. ANTONELLI (MERCEDES) +1 giro

Quote Antepost: McLaren domina in lungo e in largo

Oscar Piastri è il grande favorito a quota @1.60 dalle quote antepost per la vittoria finale del mondiale piloti F1, davanti a Lando Norris @2.20. Crollano invece le quotazioni di Max Verstappen, campione in carica, ora proposto @66.00 per il titolo iridato mentre per Leclerc si sale a quota @500 e per Hamilton addirittura @1000 volte la posta.

Sul fronte costruttori, la McLaren sembra ormai destinata a conquistare il titolo. La vera battaglia è quindi per il secondo posto, dove la Ferrari è la favorita, proposta a quota @1.20 in un’ipotetica classifica “senza McLaren”. La Mercedes è l’unica vera rivale, ma la quota di @5.00 riflette il divario mostrato in pista nelle ultime gare dalla scuderia tedesca che a sua volta non se la passa bene.

Si torna a fine agosto (il 31), dopo la pausa estiva, col GP Olanda a Zandvoort, casa di Max Verstappen e noi saremo come sempre pronti con analisi, free pick, quote e tutto sulle scommesse F1.

