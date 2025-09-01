Il rientro dalla sosta estiva non cambia le carte in tavola in questa stagione 2025 di Formula 1. Anche a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda, casa di Max Verstappen, domina la McLaren con la vittoria di Oscar Piastri che allunga su Lando Norris ritirato a pochi giri dal termine, mentre la Ferrari continua a deludere con un doppio ritiro in vista di Monza. Risultati F1 GP Olanda 2025.

Risultati F1 GP Olanda 2025: altro dominio McLaren, delude la Ferrari

Possiamo ormai aprire questa rubrica dei risultati della Formula 1 con lo stesso articolo, doppietta McLaren e delusione Ferrari, lo stesso titolo che avevamo usato per l’Ungheria, prima della pausa, e anche al rientro dalle vacanze estive le cose non cambiano in F1. Questa volta non è doppietta, ma solo perché Lando Norris è costretto al ritiro per un guasto tecnico alla sua MCL39 a pochi giri dal termine, ne approfitta Oscar Piastri, che vince il Gran Premio d’Olanda 2025, in un weekend dominato in lungo e in largo dall’australiano che allunga in classifica sul compagno di scuderia.

Seconda posizione per l’idolo di casa Max Verstappen: il campione del mondo, autore al via di un sorpasso meraviglioso e al limite su Norris, si è dovuto arrendere alla superiorità della McLaren. Il pilota della weekend è però Isack Hadjar: weekend da sogno per il francese, quarto in qualifica e perfetto in gara dove chiude sul gradino basso del podio con la Racing Bulls.

Appena fuori dal podio George Russell, protagonista di diversi duelli con Leclerc. Quinto Alex Albon, autore di un grande GP in rimonta. Sesta posizione per Oliver Bearman, che conquista punti importanti per il suo team. Dietro di lui Lance Stroll che, dopo un weekend disastroso, è bravo a sfruttare le opportunità avute in gara, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Fernando Alonso. Nono Yuki Tsunoda, completa invece la zona punti Esteban Ocon: doppio piazzamento a punti dunque per la Haas, come consigliato da Panda nelle scommesse del VIP TELEGRAM con quota @10, ma purtroppo per colpa di Sainz non va la free pick sul doppio piazzamento anche per le Williams.

Gara da dimenticare per le Ferrari, che non tagliano il traguardo a Zandvoort. Lewis Hamilton finisce a muro in curva 3 dopo poco più di 20 giri. La stessa curva è fatale al giro 53 anche per Charles Leclerc, che però ha l’attenuante di essere colpito da Kimi Antonelli, che poi si scuserà con il ferrarista al termine della gara e che con una doppia penalità finirà fuori dalla zona punti.

Ordine d’Arrivo GP Olanda 2025 di F1

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bull) Carlos Sainz (Williams) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine)

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

In classifica generale Piastri sale dunque a 309 punti in classifica, con 34 lunghezze di vantaggio su Norris. Terzo Verstappen a quota 205.

Formula 1 2025, classifica piloti

Oscar Piastri (McLaren) 309 Lando Norris (McLaren) 275 Max Verstappen (Red Bull) 205 George Russell (Mercedes) 184 Charles Leclerc (Ferrari) 151 Lewis Hamilton (Ferrari) 109 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64 Alexander Albon (Williams) 64 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Fernando Alonso (Aston Martin) 30 Esteban Ocon (Haas) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 20 Carlos Sainz (Williams) 16 Oliver Bearman (Haas) 16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14 Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 12 Jack Doohan (Alpine) 0 Franco Colapinto (Alpine) 0

Formula 1 2025, classifica costruttori

McLaren – 584 punti Ferrari – 260 punti Mercedes – 248 punti Red Bull – 214 punti Williams – 80 punti Aston Martin – 62 punti Racing Bulls – 60 punti Kick Sauber – 51 punti Haas – 44 punti Alpine – 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP, si va a Monza

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti 2025 di Formula 1 e anche il titolo costruttori ma in questo caso i giochi sono già fatti per la McLaren, e si gioca senza la Papaya, con le Ferrari @1.40 favorite per quello che sarebbe il 2° posto.

Grande attesa per il prossimo fine settimana quando si correrà il Gran Premio d’Italia 2025, da Monza, il tempio della velocità, la gara di casa della Ferrari che come detto di presenta male dopo Ungheria e soprattutto la ripresa olandese, e piove sul bagnato a Maranello visto che Hamilton avrà una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza, l’inglese non ha rallentato in regime di bandiere gialle e in pit lane nei giri di ricognizione prima dell’inizio della gara a Zandvoort.

Non cambia il rapporto di forze anche a Monza, con le McLaren su tutte, anche se Oscar Piastri @2 questa volta si prende un pò di vantaggio su Lando Norris @2.87 mentre Max Verstappen @7.50 è l’unica alternativa possibile al dominio papaya. Gara di casa per la Ferrari che spinge Charles Leclerc @13, assieme a George Russell, mentre la penalità e i problemi di questa stagione fanno schizzare Lewis Hamilton @51 volte la posta. Noi ci sentiamo giovedì col nostro solito articolo di analisi, guida tv, quote e scommesse gratis sulla F1, con questo appuntamento speciale a Monza.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.