Pronostici Formula 1: risultati GP Olanda 2025. Si torna dalla sosta con McLaren sempre dominante e Ferrari deludente in vista di Monza

Pronostici F1
Avatar
di
1 Settembre 2025

Il rientro dalla sosta estiva non cambia le carte in tavola in questa stagione 2025 di Formula 1. Anche a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda, casa di Max Verstappen, domina la McLaren con la vittoria di Oscar Piastri che allunga su Lando Norris ritirato a pochi giri dal termine, mentre la Ferrari continua a deludere con un doppio ritiro in vista di Monza. Risultati F1 GP Olanda 2025.

Risultati F1 GP Olanda 2025: altro dominio McLaren, delude la Ferrari

Possiamo ormai aprire questa rubrica dei risultati della Formula 1 con lo stesso articolo, doppietta McLaren e delusione Ferrari, lo stesso titolo che avevamo usato per l’Ungheria, prima della pausa, e anche al rientro dalle vacanze estive le cose non cambiano in F1. Questa volta non è doppietta, ma solo perché Lando Norris è costretto al ritiro per un guasto tecnico alla sua MCL39 a pochi giri dal termine, ne approfitta Oscar Piastri, che vince il Gran Premio d’Olanda 2025, in un weekend dominato in lungo e in largo dall’australiano che allunga in classifica sul compagno di scuderia.

Seconda posizione per l’idolo di casa Max Verstappen: il campione del mondo, autore al via di un sorpasso meraviglioso e al limite su Norris, si è dovuto arrendere alla superiorità della McLaren. Il pilota della weekend è però Isack Hadjar: weekend da sogno per il francese, quarto in qualifica e perfetto in gara dove chiude sul gradino basso del podio con la Racing Bulls.

Appena fuori dal podio George Russell, protagonista di diversi duelli con Leclerc. Quinto Alex Albon, autore di un grande GP in rimonta. Sesta posizione per Oliver Bearman, che conquista punti importanti per il suo team. Dietro di lui Lance Stroll che, dopo un weekend disastroso, è bravo a sfruttare le opportunità avute in gara, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Fernando Alonso. Nono Yuki Tsunoda, completa invece la zona punti Esteban Ocon: doppio piazzamento a punti dunque per la Haas, come consigliato da Panda nelle scommesse del VIP TELEGRAM con quota @10, ma purtroppo per colpa di Sainz non va la free pick sul doppio piazzamento anche per le Williams.

Gara da dimenticare per le Ferrari, che non tagliano il traguardo a Zandvoort. Lewis Hamilton finisce a muro in curva 3 dopo poco più di 20 giri. La stessa curva è fatale al giro 53 anche per Charles Leclerc, che però ha l’attenuante di essere colpito da Kimi Antonelli, che poi si scuserà con il ferrarista al termine della gara e che con una doppia penalità finirà fuori dalla zona punti.

Ordine d’Arrivo GP Olanda 2025 di F1

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Alexander Albon (Williams)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  10. Esteban Ocon (Haas)
  11. Franco Colapinto (Alpine)
  12. Liam Lawson (Racing Bull)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Pierre Gasly (Alpine)
Risultati F1 GP Olanda 2025

Risultati F1 GP Olanda 2025

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

In classifica generale Piastri sale dunque a 309 punti in classifica, con 34 lunghezze di vantaggio su Norris. Terzo Verstappen a quota 205.

Formula 1 2025, classifica piloti

  1. Oscar Piastri (McLaren) 309
  2. Lando Norris (McLaren) 275
  3. Max Verstappen (Red Bull) 205
  4. George Russell (Mercedes) 184
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 151
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64
  8. Alexander Albon (Williams) 64
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 30
  13. Esteban Ocon (Haas) 28
  14. Pierre Gasly (Alpine) 20
  15. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 20
  16. Carlos Sainz (Williams) 16
  17. Oliver Bearman (Haas) 16
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
  19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 12
  20. Jack Doohan (Alpine) 0
  21. Franco Colapinto (Alpine) 0

Formula 1 2025, classifica costruttori

  1. McLaren – 584 punti
  2. Ferrari – 260 punti
  3. Mercedes – 248 punti
  4. Red Bull – 214 punti
  5. Williams – 80 punti
  6. Aston Martin – 62 punti
  7. Racing Bulls – 60 punti
  8. Kick Sauber – 51 punti
  9. Haas – 44 punti
  10.  Alpine – 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP, si va a Monza

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti 2025 di Formula 1 e anche il titolo costruttori ma in questo caso i giochi sono già fatti per la McLaren, e si gioca senza la Papaya, con le Ferrari @1.40 favorite per quello che sarebbe il 2° posto.

Screenshot 2025-09-01 alle 13.58.12.png

Screenshot 2025-09-01 alle 13.58.56.png

Grande attesa per il prossimo fine settimana quando si correrà il Gran Premio d’Italia 2025, da Monza, il tempio della velocità, la gara di casa della Ferrari che come detto di presenta male dopo Ungheria e soprattutto la ripresa olandese, e piove sul bagnato a Maranello visto che Hamilton avrà una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza, l’inglese non ha rallentato in regime di bandiere gialle e in pit lane nei giri di ricognizione prima dell’inizio della gara a Zandvoort.

Non cambia il rapporto di forze anche a Monza, con le McLaren su tutte, anche se Oscar Piastri @2 questa volta si prende un pò di vantaggio su Lando Norris @2.87 mentre Max Verstappen @7.50 è l’unica alternativa possibile al dominio papaya. Gara di casa per la Ferrari che spinge Charles Leclerc @13, assieme a George Russell, mentre la penalità e i problemi di questa stagione fanno schizzare Lewis Hamilton @51 volte la posta. Noi ci sentiamo giovedì col nostro solito articolo di analisi, guida tv, quote e scommesse gratis sulla F1, con questo appuntamento speciale a Monza.

Screenshot 2025-09-01 alle 14.03.06.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , , , , , ,
Altri articoli
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: il calendario completo della stagione 2025, team, piloti e le quote antepost
4 Gennaio 2025
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: anteprima stagione 2025, quali sono le forze al via in griglia? McLaren monoposto da battere
6 Marzo 2025
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Olanda 2025. Si torna dalle vacanze estive a Zandvoort, casa di Max
Pronostici F1
Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Olanda 2025. Si torna dalle vacanze estive a Zandvoort, casa di Max
28 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.