I tifosi italiani sono pronti per il weekend di Monza, il tempio della velocità, col Gran Premio d’Italia 2025 dove si spera in una ripresa della Ferrari alla gara di casa, con Leclerc che ha vinto lo scorso anno, mentre Hamilton partirà con una penalità di 5 posizioni in griglia. Tutto lascia però pensare che saranno ancora una volta le McLaren a giocare per la vittoria. Pronostici F1 GP Italia 2025.

Pronostici F1 GP Italia 2025: i protagonisti a Monza

Il rientro dalle vacanze della Formula 1 a Zandvoort ha confermato ancora una volta il dominio della McLaren, che ha vinto col leader del mondiale Oscar Piastri, e sarebbe arrivata una doppietta non fosse stato per un problema tecnico alla MCL39 dell’altro “papaya”, Lando Norris, che è stato costretto al ritiro.

Ora si passa a Monza, il mitico tempio della velocità, per il Gran Premio d’Italia 2025, casa della Ferrari che deve archiviare il pessimo weekend olandese chiuso con un doppio ritiro, e Lewis Hamilton partirà con 5 posizioni di penalità griglia anche in Brianza dove invece Charles Leclerc punta al tris personale sulla gara di casa della rossa dove ha vinto anche lo scorso anno.

Questa sarà anche la gara di casa di Kimi Antonelli, il rookie della Mercedes molto criticato dopo l’errore che in Olanda ha rovinato la corsa a Leclerc. Dopo i fasti e le grandi celebrazioni dei primi GP, gli errori delle ultime uscite hanno spinto qualcuno a dire che il bolognese non sia nemmeno adatto alla F1 (cit Villenevue). Anche George Russell ha avuto un weekend olandese rovinato per un contatto proprio con Leclerc, valutato regolare dalla FIA, quindi niente penalità almeno per il monegasco.

Un rookie che invece sta facendo meraviglie è Isak Hadjar che ha centrato uno strepitoso podio a Zandvoort con la Racing Bulls, la seconda scuderia della Red Bull che invece con la macchina principale riparte invece dal 2° di Max Verstappen mentre Yuki Tsunoda continua ad essere nettamente indietro alla prima guida. L’olandese ha vinto a Monza per due anni di fila tra 2022 e 2023.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP d’Italia?

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 287) ma il Gran Premio d’Italia sarà visibile in chiaro anche su TV8.

Venerdì 5 settembre

Ore 13:30 – 14:30: Prove Libere 1 (FP1)

Ore 17:00 – 18:00: Prove Libere 2 (FP2)

Sabato 6 settembre

Ore 12:30 – 13:30: Prove Libere 3 (FP3)

Ore 16:00: Qualifiche

Domenica 7 settembre

Ore 13:00: Parata dei piloti

Ore 14:44: Inno di Mameli

Ore 14:48: Passaggio delle Frecce Tricolori

Ore 15:00: Gara

GP Italia 2025: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Monza è sinonimo di velocità pura. Il tracciato di 5.793 metri, da percorrere per 53 giri, è composto per circa l’80% da rettilinei, dove le power unit vengono spinte al limite. Le 11 curve, tra cui le iconiche Variante del Rettifilo, Lesmo e la Parabolica intitolata a Michele Alboreto, sono intervalli tecnici in un giro percorso quasi interamente a gas spalancato.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,793km. Numero di curve: 11, sette a destra, quattro a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Basso. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 30%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 24 su 67 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: undicesimo (Gethin 1971). Categoria freni: Hard. Numero di frenate: 6. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla Prima variante.

Record. I re di questa pista sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, appaiati a quota 5 vittorie. Tra i costruttori, è la Ferrari a dominare l’albo d’oro con 19 successi. La storia di Monza è costellata di momenti epici, come l’arrivo più serrato di sempre nel 1971, quando Peter Gethin vinse con un vantaggio di appena 0.01 secondi su Ronnie Peterson in una volata a cinque. Per i tifosi della Rossa, restano indimenticabili la doppietta del 1988, arrivata a poche settimane dalla scomparsa di Enzo Ferrari, e l’impresa di Charles Leclerc nel 2019, che resistette agli attacchi delle Mercedes mandando in estasi il pubblico.

Meteo. Secondo le previsioni meteo di accuweather.com, le probabilità di pioggia saranno decisamente più basse per tutto il weekend, stimate sempre sotto il 10%. Da venerdì a domenica le temperature massime saranno leggermente vicine ai 30°, con un cielo prevalentemente soleggiato ma non del tutto limpido, soprattutto in vista della gara di domenica.

Pneumatici. Date le velocità basse in curva, la gara dovrebbe essere ad una sola sosta in quanto viene ridotto il consumo degli pneumatici. Per il GP di Monza, Pirelli ha scelto C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Quote Gran Premio d’Italia 2025

Le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris saranno le lepri che il resto dei piloti sulla griglia di partenza dovranno inseguire. La scuderia di Woking non trionfa a Monza dal 2012, grazie a Lewis Hamilton, ma ci sono tutte le condizioni per porre fine a questo digiuno. Il grande favorito, per gli esperti Sisal, è Oscar Piastri, attuale leader del mondiale e reduce dal trionfo in Olanda, si gioca vincente a 2,00. L’australiano cerca l’ottavo sigillo stagionale per consolidare il suo primato in classifica.

Il primo rivale del numero 81 della McLaren rimane il compagno di squadra Lando Norris, pronto al riscatto dopo la disfatta di Zandvoort. Il britannico, trionfo a 2,50, non può permettersi altri passi falsi nei confronti del compagno di squadra se non vuole dare l’addio, in maniera prematura, alle chance di successo mondiale. Norris, a Monza, ha raccolto al massimo due podi ed è pronto a prendersi la prima vittoria sul circuito lombardo.

Max Verstappen, sul gradino più alto del podio a 7,50, a Monza si è imposto in due occasioni, 2022 e 2023, e quando la velocità è di casa, come a Monza, il numero 1 della Red Bull è sempre pronto a gettarsi nella mischia. Ma se si nomina Monza, non si può non pensare alla Ferrari. La scuderia di Maranello, ancora a caccia di successi in questa disgraziata stagione, è il team che ha vinto più volte, 20, ha centrato più pole, 23, ed ha il pilota che, insieme a Lewis Hamilton, ha trionfato più di tutti, Michael Schumacher, 5 volte primo sotto la bandiera a scacchi. Se Hammer, vittoria che pagherebbe 50 volte la posta, sogna la sestina ma con la divisa della Rossa, Charles Leclerc punta deciso alla tripletta. Il Predestinato ha trionfato, nel Gran Premio d’Italia, nel 2019 e lo scorso anno. Il monegasco, successo a 9,00, è consapevole che la missione è di quelle (quasi) impossibili ma, di fronte al suo pubblico, Charles ha mostrato di compiere imprese incredibili.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP d’Italia

La scorsa settimana siamo tornati con le scommesse F1 a Zandvoort con la free pick delle due Williams a punti, con un ottimo Albon in rimonta, ma ci ha tradito un deludente Sainz, e non è andato neanche l’Under 17.5 classificati nel VIP, con Norris che ci avrebbe mandato in cassa, ma esce troppo tardi e risultata classificato fermando il count a 18 per un Over. Incassiamo però, sempre nel VIP, il cippino a quota alta @10 sulle Haas a punti.

Ma veniamo all’attualità, a Monza, il tempio della velocità e casa della Ferrari, ma proprio dalla rossa in questo momento rimaniamo lontani. Andiamo invece sulla McLaren che dovrebbe dominare anche in Italia, e andiamo sul riscatto di Lando Norris che non può più perdere terreno dal compagno, Piastri, dopo un rientro disastroso dalle vacanze, visto che a Zandvoort è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico sulla sua McLaren ed è così sprofondato a 34 punti dall’attuale leader della classifica iridata. Giochiamo su NORRIS VITTORIA GARA @2.75.

