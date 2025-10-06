George Russell vince a Marina Bay, ma esulta anche la McLaren che è campione costruttori con 6 GP d’anticipo. Ancora male la Ferrari in una pista che doveva essere amica di Maranello. Ora una settimana di pausa poi si riaccenderà la corsa al mondiale piloti di Formula 1 di Oscar Piastri e Lando Norris ad Austin, per il prossimo Gran Premio, quello degli Stati Uniti. Risultati F1 GP Singapore 2025.

Risultati F1 GP Singapore 2025: vittoria di George Russell

A Marin Bay, per il Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1, torna alla vittoria la Mercedes con George Russell, ma è anche la McLaren a festeggiare il titolo costruttori con 6 gare d’anticipo. Si tratta del 2° titolo di team consecutivo per i papaya e ora rimane da giocarsi la 2° posizione (ne parliamo dopo) e il titolo piloti con lo scontro interno tra Lando Norris ed Oscar Piastri con l’australiano ancora avanti sull’inglese, ma è ancora della sfida Max Verstappen che col 2° posto di questo weekend rosicchia qualche altro punto.

Male le Ferrari, in una pista che doveva essere una delle ultime favorevoli alla scuderia di Maranello che sta passando una stagione da incubo. Sicuramente la peggior stagione in carriera per Lewis Hamilton che mai non aveva centrato nemmeno un podio dopo 18 GP, e a questo punto la domanda è: riuscirà a centrare almeno un podio da qui alla fine. Charles Leclerc ha avuto problemi di freni (come Hamilton penalizzato in 8° posizione) e ha chiuso 6°, tra le due Ferrari un ottimo Fernando Alonso.

Ferrari davvero negativa e da qui a fine stagione ci sarà da soffrire ancora e pensare magari ad un 2026 positivo. In questo quadro, con una Mercedes tornata molto competitiva, e che forse ha trovato un escamotage per tornare a flettere le ali anteriori della propria monoposto, non vediamo come la scuderia di Maranello possa chiudere davanti ai tedeschi, considerando che ci sono da recuperare anche 25 punti e che da una parte Hamilton e Leclerc sono depressi, dall’altra Russell ha appena vinto, sta rifirmando un prolungamento contrattuale da top-driver (qual’è) e anche Kimi Antonelli sembra tornato in carreggiata dopo alcuni GP di calo e di errori, che per un rookie ci stanno. Consigliamo un altra giocata antepost:

Campionato Costruttori (Senza McLaren): MERCEDES @2.37

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE

G. Russell (Mercedes) M. Verstappen (Red Bull) L. Norris (McLaren) O. Piastri (McLaren) K. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) F. Alonso (Aston Martin) L. Hamilton (Ferrari) O. Bearman (Haas) C. Sainz (Williams)

Classifiche Formula 1 2025 (piloti e costruttori)

Vediamo gli aggiornamenti delle classifiche di F1 dopo Marina Bay col GP Singapore.

Classifica mondiale piloti F1

O. Piastri – 336 punti L. Norris – 314 punti M. Verstappen – 273 punti G. Russell – 237 punti C. Leclerc – 173 punti L. Hamilton – 127 punti K. Antonelli – 88 punti A. Albon – 70 punti I. Hadjar – 39 punti N. Hulkenberg – 37 punti

Classifica mondiale costruttori F1

McLaren – 650 punti Mercedes – 325 punti Ferrari – 300 punti Red Bull – 290 punti Williams – 102 punti Racing Bulls – 72 punti Aston Martin – 66 punti Kick Sauber – 55 punti Haas – 46 punti Alpine – 20 punti

Quote Antepost e prossimo GP negli Stati Uniti

Ora una settimana di pausa col circus della F1 che tornerà ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti il 19 ottobre. Torna anche la Sprint Race e si riparte con un trio di favoriti, Lando Norris e Max Verstappen che si giocano @3, di poco avanti sul leader del mondiale, Osca Piastri @3.50, che potrà anche gestire i vantaggi. Poca fiducia sulla Ferrari con Charles Leclerc @13 e Lewis Hamilton @21. Un altro successo di George Russell si gioca @13 volte la posta.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost. Continua il testa a testa per il titolo piloti tra i papaya Oscar Piastri e Lando Norris, con l’australiano avanti @1.44 su Norris @3.50 mentre il miracolo di Verstappen scende ancora e ora si gioca @7.50.

Nel costruttori si gioca sul 2° posto, e qui la Mercedes @2.37, come detto, è avanti alla Ferrari @2.75. Non sarebbe da togliere dalla contesa anche la Red Bull @3 che però, tolto Max, corre praticamente con un solo pilota, fortissimo, ma che non può bastare visto che anche Yuki Tsunoda sta facendo moltissima fatica anche a centrare posizioni a punti di rincalzo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.