A Città del Messico torna alla vittoria Lando Norris che domina e si riporta anche in testa al mondiale piloti di Formula 1, nel confronto interno alla McLaren con un Oscar Piastri ancora spento. Ferrari ancora a podio con Leclerc e nuovamente avanti alla Mercedes nella corsa al 2° posto del mondiale costruttori. Risultati F1 GP Messico 2025.

Risultati F1 GP Messico 2025: Lando Norris vince e torna leader

All’Autodromo Hermanos Rodriguez è andata in scena una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per il Mondiale di Formula 1 2025Lando Norris, scattato dalla pole position, ha guidato una gara impeccabile, trasformando la superiorità mostrata in qualifica in una vittoria pesantissima che lo proietta in testa alla classifica piloti. La sua performance è stata un capolavoro di gestione e velocità, che ha ufficialmente aperto la “guerra civile” in casa McLaren per il titolo.

La gara ha visto subito un colpo di scena con Max Verstappen che, nel tentativo di attaccare all’esterno in curva 1, è andato largo perdendo diverse posizioni. Nonostante un weekend definito da lui stesso “un disastro” e una Red Bull non più dominante, il campione olandese ha dato prova della sua immensa classe, rimontando fino a conquistare un prezioso terzo posto, a dimostrazione che il suo talento rimane l’asset più grande del team.

La Ferrari ha vissuto una domenica a due facce. Charles Leclerc ha disputato una gara solida, chiudendo in seconda posizione e celebrando il suo 50° podio in carriera. Sorte diversa per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Dopo aver ottenuto il suo miglior risultato stagionale in qualifica con il terzo posto, la sua gara è stata compromessa da una penalità di 10 secondi per aver tagliato la pista e tratto un vantaggio, un errore che lo ha relegato all’ottavo posto finale, evidenziando ancora una volta la difficoltà del team di capitalizzare appieno il potenziale mostrato al sabato.

A pagare il prezzo più alto della giornata è stato però Oscar Piastri. L’australiano, leader del mondiale prima della gara, non è mai stato incisivo e ha chiuso solo al quinto posto, un risultato che non è bastato per conservare la vetta della classifica generale.

Ordine d’arrivo del Gran Premio del Messico

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Oliver Bearman (Haas)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Esteban Ocon (Haas)
  10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Pierre Gasly (Alpine)
  16. Franco Colapinto (Alpine)

Risultati F1 GP Miami 2025

Classifiche Formula 1 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321 punti
  4. George Russell (Mercedes) – 258 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 punti
  8. Alex Albon (Williams) – 73 punti
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 punti
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38 punti
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 punti
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32 punti
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 punti
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30 punti
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 punti
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Quote Antepost e prossimo GP

Cambia tutto nella lavagna dei bookmaker nelle quote antepost per il titolo piloti di Formula 1. Torna infatti in vetta anche qui Lando Norris 1,70 su William Hill e 1,75 su 888sport (contro il 2,70 della scorsa settimana) mentre Oscar Piastri perde terreno e ora si gioca tra 2,50 e 3,25. Ancora in gioco, secondo gli esperti, Max Verstappen che però si allontana da 2,75 a 3,55.

Continua anche il testa a testa per il 2° posto nel Mondiale Costruttori già in mano alla McLaren. La Ferrari si rilancia e con 256 punti si rimette avanti di un punto alla Mercedes, mentre la Red Bull è a 346 punti. Al momento la Ferrari è favorita @2.25 contro il @2.62 della Mercedes mentre la Red Bull è più indietro @3.50 visto che corrono quasi con un solo pilota, ma che pilota!

Dopo due appuntamenti consecutivi, la Formula 1 va in pausa e tornerà il 9 novembre a Interlagos per il GP di San Paolo dove ad aprire da favoriti alla pari, entrambi @2.60 di quota, sono Lando Norris e Max Verstappen, con un Oscar Piastri snobbato @4.50. Sempre lontani tutti gli altri, con Charles Leclerc prima delle Ferrari @15 mentre Lewis Hamilton si gioca @29 volte la posta, tra loro George Russell @17.

Screenshot 2025-10-28 alle 12.50.31.png

