Come sempre sarà Melbourne la cornice del primo GP della stagione 2026 di Formula 1, la stagione della rivoluzione con l’arrivo di Audi e Cadillac, e il nuovo regolamento, con la Mercedes che parte da favorita in vista dei Pronostici F1 GP Australia 2026.

Pronostici F1 GP Australia 2026: il protagonisti a Melbourne

Iniziamo col dire che per questo primo Gran Premio d’Australia 2026, che a Melbourne apre la nuova stagione di Formula 1, limiteremo le giocate, anche perchè a parte i test, le incognite sono molte, con una stagione che parte sotto le bombe di una guerra che potrebbe anche cambiare il calendario. In ogni caso la F1 2026 cambia regolamento, power unit e tante cose, ne abbiamo parlato qui approfonditamente, con anche le prime scommesse antepost stagionali, ma ora entriamo nel vivo con le analisi del primo GP dell’anno.

Come visto anche in anteprima, la power unit spinge la Mercedes ad aprire come grande favorita in questo primo appuntamento, e in generale in tutta la stagione 2026, una grande occasione per l’azzurro Kimi Antonelli, che però è ancora giovane e forse un pò acerbo per puntare già al titolo iridato, e soprattutto a George Russell che in questi anni si è confermato un grande pilota, e con la macchina più veloce al via può fare davvero un pensierino al titolo del mondiale piloti, come certamente la scuderia di Toto Wolff può tornare ad ambire al titolo costruttori. La battaglia politica sulla power unit è (in parte) vinta, le misurazioni a caldo del rapporto di compressione della power unit arriveranno solo a Monaco. Fino ad allora il motore di Brackley è il migliore e i piloti dovranno approfittarne e diversi tecnici hanno indicato la W17 come la macchina da battere.

Partono più indietro i campioni in carica della McLaren, con Lando Norris che inizierà la sua corsa alla difesa del titolo, ancora al fianco di un Oscar Piastri crollato nella seconda parte della scorsa stagione. Nei test in Bahrain si è visto come le ‘papaya’ denunciassero un degrado di gomma leggermente maggiore degli altri, anche se quella agli ordini di Andrea Stella è una squadra che ha dimostrato di sapere dove mettere le mani.

Grande incognita per Red Bull col motore autoprodotto in collaborazione con Ford che però ha ben impressionato in quanto ad affidabilità. Max Verstappen rimane sempre un pilota eccezionale, ed Isack Hadjar sembra (usiamo ancora il condizionale) aver sfatato la maledizione della seconda guida di Milton Keynes visto che non è stato surclassato nei test dall’olandese.

Dopo un 2025 deludente al massimo sono in tanti ad aspettarsi un passo in avanti dalla Ferrari, e le speranze ci sono tutte (ma c’erano anche nel 2025 e ormai non ci crediamo più finché non vediamo con i nostri occhi in gara). Nei test la macchina di Maranello è apparsa competitiva, e si punta in particolare su Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton sembra tristemente sulla via del tramonto, e dopo l’hype suscitato con la firma dello scorso anno, ora sembra quasi un peso a Maranello. La scuderia di Fred Vasseur vive un anno decisivo con la SF-26, una macchina che ha lasciato il segno in termini di velocità di punta e anche l’affidabilità del motore è apparsa fuori discussione, inoltre la monoposto ha un piccolo deflettore nella zona dello scarico che sembra dare un vantaggio al Cavallino Rampante per ottimizzare i flussi aerodinamici che ha attirato l’attenzione dei rivali, preoccupati del fatto che la soluzione possa essere una sorta di beam wing studiata per essere conforme al regolamento.

Il buon lavoro a Maranello potrebbe ripercuotersi in positivo anche a Banbury sulla Haas anche se la macchina è tutta da scoprire. Non manca nemmeno la motivazione interna con Esteban Ocon chiamato al riscatto dopo le batoste prese lo scorso anno dal giovane compagno Oliver Bearman che inoltre vuole mettersi in mostra per passare il Ferrari il prossimo anno, magari al volante che ora è occupato da Hamilton.

Passiamo alla Racing Bulls, a Faenza si è scelta una strada parecchio diversa rispetto a Milton Keynes, le peculiarità delle scelte aerodinamiche differenziano la VCARB-03 da tutte le altre, vedremo se la scommessa ripagherà. Se poi il motore Red Bull dovesse confermarsi performante le cose potrebbero mettersi bene per Liam Lawson che al suo fianco avrà l’unico debuttante di questa stagione (dopo i tanti rookie al via nel 2025), Arvid Lindbland.

Un altra monoposto che potrebbe risorgere, spinta dal potenziale del motore (in questo caso Mercedes) è l’Alpine che arriva da un 2025 davvero indecente. Flavio Briatore ha puntato sulla fornitura Mercedes e la mossa sembra pagare visti anche i drammi di Honda con Aston Martin di cui parliamo tra poco. Pierre Gasly è una certezza e Franco Colapinto può crescere con una macchina un minimo competitiva.

Anche la Williams motorizzata Mercedes iniziava la stagione con ottime premesse che si sono rapidamente disperse tra mille difficoltà, ad iniziare dal grave ritardo con cui la macchina è stata portata in pista anche se poi il team di Grove si è rifatto girando tanto in Bahrain. I problemi però non sono stati tutti risolti e la macchina parte con un gap che Carlos Sainz ed Alexander Albon potrebbero scontare, specialmente nelle prime gare.

I problemi della Williams sono comunque niente se paragonati a quelli di Aston Martin. Nell’anno dell’arrivo del genio Adrian Newey la power unit Honda ha messo la zavorra a questa monoposto che è stata bocciata nettamente dai test, e questa è l’unica vera certezza che abbiamo a pochi giorni dal via del primo GP stagionale. La power unit manca di potenza, affidabilità ed erogazione, non una grande notizia per il 45enne Fernando Alonso che potrebbe essere alla sua ultima, deludente, stagione, e non ci si attendono miracoli nemmeno da Lance Stroll.

Chiudiamo con i nuovi arrivati. L’Audi ha preso il posto di Sauber con un motore al debutto e hanno avuto tempo per prepararsi, tanto che si sono presentati in anticipo su tutti. L’esperienza non manca con Mattia Binotto alla direzione tecnica e Nico Hulkenberg in pista affiancato da Gabriel Bortoleto, il resto del team è in parte eredità Sauber e in parte giovane e nuovo.

La Cadillac è la vera novità, l’11° scuderia, che a differenza di Audi non eredita nessuna struttura, e quindi parte per forza in fondo al gruppo, nonostante abbia fatto vedere un’affidabilità comunque ben superiore a quella dell’Aston Martin nei test, e possa contare su due piloti veterani, esperti e con tanta voglia, visto che sono entrambi di rientro dopo stagioni ai box, ovvero Valtteri Bottas e Sergio Perez. Il 2026 non sarà miracoloso, ma non dimentichiamoci che dietro a questo progetto c’è il gigante General Motors, che produrrà in proprio la prossima generazione di motori e vorrà scalare le gerarchie in breve.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Australia 2026?

Il GP Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026 di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile vedere in differita qualifiche e gara. Disponibile in live streaming su NOW e su Sky Go.

Venerdì 6 marzo

Prove libere 1: ore 2:30 – 3:30

Prove libere 2: ore 6:00 – 7:00

Sabato 7 marzo

Prove libere 3: ore 2:30 – 3:30

Qualifiche: ore 6:00

Domenica 8 marzo

Gara: ore 5:00

Gran Premio Australia 2026: circuito, record, meteo, pneumatici

Tracciato. Si corre sul circuito di dell’Albert Park, già attivo negli anni ’50, a Melbourne. Dal 1985 al 1996, il GP di Australia di F1 si disputò sul tracciato cittadino di Adelaide. Nel 1996, in vista dell’approdo nella cittadina del campionato di Formula 1, vennero riviste alcune delle curve originali, con lo scopo di diminuire la velocità, e vennero costruiti dei nuovi box. È comunque rimasto un circuito molto veloce, nonostante sia il risultato dell’unione di strade normalmente aperte alla circolazione.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità Massima: 310 km/h. Possibilità di Safety Car: 50%. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni. Freni: Hard. Numero di Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3.

Record/Statistiche. Pilota più vincente GP Australia: Michael Schumacher (4). Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (8). Team con più vittorie: MCLAREN (12). Team con più pole position: MCLAREN (11). Su 28 GP disputati a Melbourne: In 12 occasioni (42,9%) il vincitore è partito dalla pole position. In 19 occasioni (67,9%) il vincitore è partito dalla prima fila. Dal 2014 in poi, il vincitore è sempre partito da una delle prime tre caselle. Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Melbourne è stato David Coulthard, scattato dall’11° posto nel 2003. In generale, solo 3 volte su 28 si è imposto qualcuno qualificatosi peggio di quarto. Gli altri due casi sono quelli di Eddie Irvine (sesto nel 1999) e Kimi Räikkönen (settimo nel 2013).

Risultato ultimo GP Australia (2025): 1° Norris (McLaren), 2° Verstappen (Red Bull), 3° Russell (Mercedes). Pole position: Norris (McLaren).

Meteo. Venerdì 6 Marzo 2026: Temperature tra i 16°C e i 24°C. Cielo: Prevalentemente soleggiato. Probabilità di precipitazioni o pioggia pari al 4%. Sabato 7 Marzo 2026: Temperature tra i 14°C e i 21°C. Cielo: In prevalenza nuvoloso. Probabilità di precipitazioni o pioggia pari al 12%. Domenica 8 Marzo 2026: Temperature tra i 14°C e i 24°C. Cielo: Prevalentemente soleggiato. Probabilità di precipitazioni o pioggia pari al 3%.

Quote Formula 1, GP Australia 2026

Le quote parlano chiaro, Mercedes favorita, in particolare George Russell offerto @2.50 per la pole e @3 anche per la vittoria di gara. Al sabato Charles Leclerc @4 è il suo primo avversario, mentre per la gara di domenica torna in auge Max Verstappen @4.50, col monegasco della Ferrari comunque vicino @5.00.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Australia 2026

Come anticipato, per questo primo GP, con la rivoluzione tecnica del 2026, abbiamo deciso partire con calma nelle scommesse, ma sono comunque già disponibili le prime free pick stagionali QUI. In ogni caso per Melbourne teniamo fede alla linea delle scommesse antepost, favorendo ma Mercedes, e in particolare Russell. In Australia non è facile il sorpasso, e sarà quindi importante partire subito col piede giusto, che per l’inglese della Mercedes potrebbe voler dire pole position, tra l’altro ben quotato quasi a 3x volte la posta da Eurobet che rimane uno dei nostri bookmakers principali sui motori.

Pole Position: GEORGE RUSSELL @2.75

