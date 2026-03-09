Le Mercedes mantengono fede alle attese, ci mandano subito in cassa con la pole ben pagata @2.75 di George Russell che poi si conferma anche in gara, la prima della stagione di Formula 1, il Gran Premio d’Australia, con la doppietta completata da Kimi Antonelli. Crollano le quote antepost della Mercedes, ma a Melbourne la Ferrari si difende bene. Prossimo weekend di nuovo in pista col GP Cina, e a Shanghai ci sarà anche la prima sprint race. Risultati F1 GP Australia 2026.

Risultati F1 GP Australia 2026: doppietta Mercedes a Melbourne

La prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, quello dalla rivoluzione delle nuove monoposto, segna l’atteso dominio Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli che firmano la doppietta nel GP Australia 2026 come da pronostico, dopo aver dominato le qualifiche. Nella gara di Melbourne, però, la Ferrari è stata grande protagonista nelle battute iniziali ed è comunque finita sul podio con Charles Leclerc e Lewis Hamilton appena dietro.

Al quinto posto il campione del mondo Lando Norris con una McLaren sottotono, ma è andata peggio al beniamino di casa Oscar Piastri che è finito a muro nel giro di formazione e non si è quindi nemmeno presentato al via della gara. Sesta piazza finale per Max Verstappen che scattava dal fondo, mentre esce anzitempo il suo compagno di scuderia Isack Hadjar, appiedato dopo pochi giri dalla sua Red Bull.

Il britannico Oliver Bearman è settimo con la Haas motorizzata Ferrari che precede la Racing Bulls del connazionale Arvid Lindblad, autore di un ottimo debutto in Formula Uno. Completano la top ten Gabriel Bortoleto che regala i primi punti iridati alla debuttante Audi e Pierre Gasly con la Alpine.

Formula 1, GP Australia: ordine di arrivo

George Russell Kimi Antonelli +2.974 Charles Leclerc +15.519 Lewis Hamilton +16.144 Lando Norris +51.741 Max Verstappen +54.617 Oliver Bearman 1L Arvid Lindblad 1L Gabriel Bortoleto 1L Pierre Gasly 1L Esteban Ocon 1L Alexander Albon 1L Liam Lawson 1L Franco Colapinto 2L Carlos Sainz 2L Sergio Perez 3L Lance Stroll 15L Fernando Alonso (ritirato) Valtteri Bottas (ritirato) Isack Hadjar (ritirato) Oscar Piastri (ritirato) Nico Hulkenberg (ritirato)

Formula 1, la classifica costruttori

Mercedes 43 punti Ferrari 27 McLaren 10 Red Bull 8 Haas 6 Racing Bulls 4 Audi 2 Alpine 1 Williams 0 Cadillac 0 Aston Martin 0

Quote Antepost: Mercedes e Russell sempre più favoriti

Il vantaggio della Mercedes si è dimostrato in tutta la sua forza, e si riflette nelle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti F1, con George Russell @1.72 e il titolo costruttori con Mercedes @1.44 addirittura. Noi ci eravamo mossi per tempo in antepost giocando Russell @3 e Mercedes @2.50.

Il principale avversario di Russell non è però Antonelli, ma Verstappen, che al netto dei problemi Red Bull (col ritiro di Hadjar che comunque non stava andando male) che lo ha costretto ad un errore in qualifica, ha visto l’olandese recuperare dalla 20° posizione, e non si può escludere così presto Max per il mondiale, una sottovalutazione che i bookmakers stavano pagando a caro prezzo lo scorso anno.

F1 2026 – CAMPIONATO PILOTI

Russell @1.72

Verstappen @6.00

Antonelli @6.50

Leclerc @11.00

Hamilton @13.00

Norris @21.00

Piastri @21.00

Hadjar @51.0

F1 2026 – CAMPIONATO COSTRUTTORI

Mercedes @1.44

Ferrari @3.75

McLaren @7.00

Red Bull @11.00

Audi @301.00

Haas @301.00

Racing Bulls @301.00

Alpine @601.00

Aston Martin @1001.00

Williams @1001.00

Caddilac @2001.00

Prossimo GP: subito in pista a Shanghai per GP Cina 2026

Il 15 marzo, il prossimo weekend, si torna subito in pista con la 2° gara del mondiale 2026 di Formula 1, il Gran Premio della Cina dove vedremo anche la prima sprint race dell’anno. In Cina la Mercedes apre ancora da favorita, ma il vantaggio potrebbe già essere minore rispetto a Melbourne.

In ogni caso Russell parte come pilota da battere con quota sotto la pari, ed il suo compagno, Antonelli, primo avversario, ma staccato @6.50, poi la Ferrari di Leclerc @7.50 ed Hamilton più indietro @11. Tra le due rosse arriva Verstappen @9 chiamato al riscatto. I campioni in carica della McLaren hanno deluso, e potrebbero deludere anche la prossima settimana. Norris e Piastri si giocano alla pari @26 volte la posta.

QUOTE GARA F1 GP CINA 2026

Russell @1.80

Antonelli @6.00

Leclerc @7.50

Verstappen @9.00

Hamilton @11.00

Norris @26.00

Piastri @26.00

Hadjar @34.00

Lindblad @201.00

Lawson @201.00

Ocon @301.00

Bearman @301.00

Bortoleto @401.00

Hulkebnberg @401.00

Albon @501.00

Sainz @501.00

Alonso @501.00

Stroll @501.00

Colapinto @501.00

Gasly @501.00

Perez @501.00

Bottas @501.00

Noi come sempre usciremo già da giovedì col nostro articolo di analisi e la prima free pick selezionata per tutti, cercando di continuare sull'ottima scia del GP australiano anche in Cina, e come sempre durante il weekend nel VIP Telegram di BETTING MANIAC ci saranno approfondimenti, aggiornamenti e tutte le giocate del nostro esperto di Motori, Tipster Panda, in particolare sulla F1, ma con un occhio anche alle quote di valore che possiamo trovare in MotoGP.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.