Il giorno dopo essere diventato il più giovane di sempre a conquistare una pole position, Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria nel Mondiale di Formula 1, col successo del Gran Premio di Cina, dove torna sul podio anche Lewis Hamilton. Risultati F1 GP Cina 2026.

Risultati F1 GP Cina 2026: vince Kimi Antonelli

Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 vincendo il Gran Premio della Cina 2026, respingendo prima le Ferrari e poi il rientro del suo compagno di squadra George Russell che, dopo una parte centrale di gara sottotono causa gomme fredde, supera Lewis Hamilton e Charles Leclerc, senza però riuscire a contendere la vittoria finale all’azzurro. È la prima vittoria di un pilota italiano in Formula Uno a distanza di 20 anni dal successo di Giancarlo Fisichella con la Renault al Gran Premio della Malesia. Secondo Russell mentre al terzo posto troviamo Hamilton, che conquista così il primo podio con la scuderia di Maranello, spuntandola al termine di un acceso duello in due tempi sul compagno monegasco. Russell, vincitore alla vigilia della Sprint, conferma la propria leadership nel Mondiale Piloti con quattro punti sul giovane compagno di squadra.

Dietro da segnalare l’ottimo Oliver Bearman che chiude la top five con la Haas spinta dalla power unit Ferrari, seguito da un altrettanto brillante Pierre Gasly al volante della Alpine powered by Mercedes. Settima posizione per Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) davanti alla Red Bull-Ford di Isack Hadjar che rimonta dopo un lungo iniziale in battaglia con Bearman. Esce al 47° giro Max Verstappen. Carlos Sainz (Williams-Mercedes) e Franco Colapinto con la Alpine chiudono la top ten, con i primi punti iridati per entrambi.

Domenica da incubo, invece, per le McLaren. Il campione in carica Lando Norris e il suo compagno di squadra Oscar Piastri non hanno nemmeno preso parte al Gran Premio. Le loro MCL40 non sono state schierate sullagriglia di partenza per due diversi problemi di natura elettrica alla power unit Mercedes. Piastri, di fatto, non è ancora riuscito a effettuare un giro in gara in questo Mondiale 2026, dopo il ko nel giro di formazione a Melbourne nel primo gran premio stagionale. È la prima volta nella storia del team che la McLaren non riesce a prendere il via di un Gran Premio con due vetture.

Formula 1, GP Cina: ordine di arrivo

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) +5.515 Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267 Charles Leclerc (Ferrari) +28.894 Oliver Bearman (Haas) +57.268 Pierre Gasly (Alpine) +59.647 Liam Lawson (Racing Bulls) +80.588 Isack Hadjar (Red Bull) +87.247 Carlos Sainz (Williams) 1L Franco Colapinto (Alpine) 1L Nico Hulkenberg (Audi) 1L Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1L Valtteri Bottas (Cadillac) 1L Esteban Ocon (Haas) 1L Sergio Perez (Cadillac) 1L

Formula 1, classifica piloti dopo il GP di Shanghai

George Russell (Mercedes) 51 punti Kimi Antonelli (Mercedes) 47 Charles Leclerc (Ferrari) 34 Lewis Hamilton (Ferrari) 33 Oliver Bearman (Haas) 17 Lando Norris (McLaren) 15 Pierre Gasly (Alpine) 9 Max Verstappen (Red Bull) 8 Liam Lawson (Racing Bulls) 8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 Isack Hadjar (Red Bull) 4 Oscar Piastri (McLaren) 3 Carlos Sainz (Williams) 2 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 Franco Colapinto (Alpine) 1 Esteban Ocon (Haas) 0 Nico Hulkenberg (Audi) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 Sergio Perez (Cadillac) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Lance Stroll (Aston Martin) 0

Formula 1, classifica costruttori

Mercedes 98 punti Ferrari67 McLaren 18 Haas 17 Red Bull 12 Racing Bulls 12 Alpine 10 Audi 2 Williams 2 Cadillac 0 Aston Martin 0

Quote Antepost: aggiornamenti mondiale F1 2026

Kimi Antonelli può sognare il mondiale? Perchè no. Il talento del giovane bolognese non manca, e ora che si è sbloccato con la prima vittoria può fare paura, vista anche la superiorità della Mercedes in questo momento. Nonostante tutto i bookmakers continuano a favorire nettamente l’inglese @1.57 su Kimi che però si avvicina @3.75. La Ferrari si conferma la seconda forza del mondiale F1 in questo momento, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che rimangono comunque staccati in quota @15, come Max Verstappen. Già nel baratro le McLaren con il campione in carica Lando Norris, ed Oscar Piastri, entrambi @51!

Nella lavagna delle quote antepost per il mondiale costruttori non c’è storia invece, con Mercedes @1.20 che domina su Ferrari @4.33. Molto indietro anche qui McLaren @13, per non parlare di Red Bull che si gioca @21 volte la posta, poi il vuoto con tutte le altre scuderie @1000+ di quota!

Prossimo GP: il 27 marzo si corre il Gran Premio del Giappone

Dopo 2 gare in successione ad aprire la stagione 2026 di Formula 1, ora si andrà in pausa per una settimana, prima di tornare il 27 marzo per il 3° GP dell’anno, il Gran Premio del Giappone 2026 dalla mitica Suzuka. Si torna con George Russell @1.57 favorito su Kimi Antonelli @4.33 poi arrivano le Ferrari come prime avversarie, ma già qui abbiamo una novità importante, con Lewis Hamilton @10 davanti per la prima volta a Charles Leclerc @11.

Dopo il disastro di Shanghai sono chiamate al riscatto le McLaren, col campione in carica Lando Norris e il compagno Oscar Piastri entrambi @26 di quota, come Max Verstappen, un altro che arriva da un brutto weekend cinese.

Una volta terminata la gara giapponese dobbiamo però segnalare una notizia importante visto che la crisi politica nell’area mediorientale ha costretto alla cancellazione dei due GP in programma nel mese di aprile, ovvero Bharain ed Arabia Saudita, che non saranno sostituiti con altri tracciati all’interno di un calendario già lunghissimo (si chiude il 6 dicembre ad Abu Dhabi). La F1 andrà in pausa per cinque settimane, con grande rammarico di tifosi e appassionati, ma questa notizia è positiva per la Ferrari, con Mercedes che in questo avvio stagionale ha un grande vantaggio con la propria power unit, ma che in questo modo avrà un paio di GP in meno da sfruttare.

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