Un weekend storico per Kimi Antonelli che parte 19° ma vince lo stesso nella gara di casa a Monza, con un azzurro che torna a vincere dopo decenni il Gran Premio d’Italia, ed è anche il più giovane a farlo. Delude invece la Ferrari chiamata al pronto riscatto la settimana prossima visto che si corre il GP Spagna a Madrid, senza pause. Risultati GP Italia 2026.

Risultati GP Italia 2026: Kimi Antonelli entra nella storia a Monza

Il Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1 ha consegnato al pubblico di Monza la storia che sperava di vedere. Kimi Antonelli è partito diciannovesimo, penalizzato per la sostituzione di alcuni componenti sulla sua monoposto, e ha vinto: cinquantatré giri di rimonta chiusi con un duello lunghissimo contro il compagno di squadra George Russell, secondo sotto la bandiera a scacchi.

Terzo Max Verstappen, mentre la Ferrari esce dal weekend di casa con il sesto posto di Lewis Hamilton e il ritiro di Charles Leclerc, finito violentemente contro le barriere della Parabolica al quarto giro. Il leader del Mondiale allunga: ora sono 66 i punti di vantaggio sul primo degli inseguitori. La gara era cominciata con la pole a sorpresa di Pierre Gasly, un altro colpo inatteso in questo incredibile weekend di Monza, col francese che porta l’Alpine al primo posto al sabato

ORDINE D’ARRIVO GP ITALIA 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes) +3.857

3. Max Verstappen (Red Bull) +14.718

4. Lando Norris (McLaren) +19.056

5. Oscar Piastri (McLaren) +19.253

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +24.655

7. Pierre Gasly (Alpine) +27.351

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +45.136

9. Franco Colapinto (Alpine) +47.353

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +58.187

A seguire Bortoleto, Hulkenberg, Sainz, Lawson, Bearman, Ocon, Albon, Perez e Bottas. Non hanno concluso la gara Lance Stroll, Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Classifiche Formula 1: aggiornamento sul mondiale

Con i 25 punti di Monza Antonelli porta il proprio margine a 66 lunghezze su Russell, che a sua volta si stacca da Hamilton dopo settimane di perfetta parità a quota 183. Leclerc, rimasto a secco, resta quinto e ora ha Verstappen a 28 punti alle spalle.

CLASSIFICA PILOTI

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 267

2. George Russell (Mercedes) 201

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191

4. Lando Norris (McLaren) 171

5. Charles Leclerc (Ferrari) 155

6. Max Verstappen (Red Bull) 127

7. Oscar Piastri (McLaren) 116

8. Isack Hadjar (Red Bull) 71

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 51

10. Pierre Gasly (Alpine) 41

Classifica costruttori: la Mercedes, con i 43 punti raccolti nel weekend, sale a quota 468 e allarga ulteriormente il divario sulla Ferrari, ferma a 346 dopo un Gran Premio di casa da soli otto punti. Terza la McLaren a 287.

Quote Antepost e prossimo GP, si corre a Madrid

Dopo le emozioni di Monza non ci saranno soste in F1 che si sposta subito a Madrid per il nuovo GP di Spagna 2026 dove è Kimi Antonelli @2.75 a ripartire da favorito, su Lando Norris @4.50 e George Russell @5.50. Dopo il botto di Monza, si gioca @9 Charles Leclerc, alla pari col compagno di scuderia Lewis Hamilton. In doppia cifra Max Verstappen @11 che comunque ha limitato i danni nel tempio della velocità, piazzandosi sul podio. Stessa quota @11 volte la posta per Oscar Piastri. Noi come sempre vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con i nostri articoli di analisi e free pick sui Motori, dopo la cassa di Monza con Russell su Leclerc offerto alla pari per un raddoppio pieno, e questo weekend torna anche la MotoGP con un weekend importante per l’Italia, visto che si corre a Misano il GP San Marino.

Tornando alla Formula 1, nel weekend in cui doveva pagare, Kimi Antonelli @1.16 vince ed è sempre più leader, e dominatore delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti, su George Russell @15 che si allontana, agganciato alla stessa quota da Lando Norris e da Lewis Hamilton. Poche speranze per Charles Leclerc @41 e Max Verstappen @67, con Oscar Piastri ancora più indietro @251 volte la posta.

Sul campionato costruttori i giochi sono ancora più fatti, con la Mercedes @1.02 che sembra avere già in mano il titolo e ha una quota simbolica, sulla Ferrari @19 staccata e sulla McLaren @26. Le scuderie di Maranello e Woking potrebbero ritrovarsi a giocare per il 2° posto finale in questa seconda parte di stagione.

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