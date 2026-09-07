Un weekend storico per Kimi Antonelli che parte 19° ma vince lo stesso nella gara di casa a Monza, con un azzurro che torna a vincere dopo decenni il Gran Premio d’Italia, ed è anche il più giovane a farlo. Delude invece la Ferrari chiamata al pronto riscatto la settimana prossima visto che si corre il GP Spagna a Madrid, senza pause. Risultati GP Italia 2026.
Risultati GP Italia 2026: Kimi Antonelli entra nella storia a Monza
Il Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1 ha consegnato al pubblico di Monza la storia che sperava di vedere. Kimi Antonelli è partito diciannovesimo, penalizzato per la sostituzione di alcuni componenti sulla sua monoposto, e ha vinto: cinquantatré giri di rimonta chiusi con un duello lunghissimo contro il compagno di squadra George Russell, secondo sotto la bandiera a scacchi.
Terzo Max Verstappen, mentre la Ferrari esce dal weekend di casa con il sesto posto di Lewis Hamilton e il ritiro di Charles Leclerc, finito violentemente contro le barriere della Parabolica al quarto giro. Il leader del Mondiale allunga: ora sono 66 i punti di vantaggio sul primo degli inseguitori. La gara era cominciata con la pole a sorpresa di Pierre Gasly, un altro colpo inatteso in questo incredibile weekend di Monza, col francese che porta l’Alpine al primo posto al sabato
ORDINE D’ARRIVO GP ITALIA 2026
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2. George Russell (Mercedes) +3.857
- 3. Max Verstappen (Red Bull) +14.718
- 4. Lando Norris (McLaren) +19.056
- 5. Oscar Piastri (McLaren) +19.253
- 6. Lewis Hamilton (Ferrari) +24.655
- 7. Pierre Gasly (Alpine) +27.351
- 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +45.136
- 9. Franco Colapinto (Alpine) +47.353
- 10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +58.187
A seguire Bortoleto, Hulkenberg, Sainz, Lawson, Bearman, Ocon, Albon, Perez e Bottas. Non hanno concluso la gara Lance Stroll, Fernando Alonso e Charles Leclerc.
Classifiche Formula 1: aggiornamento sul mondiale
Con i 25 punti di Monza Antonelli porta il proprio margine a 66 lunghezze su Russell, che a sua volta si stacca da Hamilton dopo settimane di perfetta parità a quota 183. Leclerc, rimasto a secco, resta quinto e ora ha Verstappen a 28 punti alle spalle.
CLASSIFICA PILOTI
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 267
- 2. George Russell (Mercedes) 201
- 3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191
- 4. Lando Norris (McLaren) 171
- 5. Charles Leclerc (Ferrari) 155
- 6. Max Verstappen (Red Bull) 127
- 7. Oscar Piastri (McLaren) 116
- 8. Isack Hadjar (Red Bull) 71
- 9. Liam Lawson (Racing Bulls) 51
- 10. Pierre Gasly (Alpine) 41
Classifica costruttori: la Mercedes, con i 43 punti raccolti nel weekend, sale a quota 468 e allarga ulteriormente il divario sulla Ferrari, ferma a 346 dopo un Gran Premio di casa da soli otto punti. Terza la McLaren a 287.
Quote Antepost e prossimo GP, si corre a Madrid
Dopo le emozioni di Monza non ci saranno soste in F1 che si sposta subito a Madrid per il nuovo GP di Spagna 2026 dove è Kimi Antonelli @2.75 a ripartire da favorito, su Lando Norris @4.50 e George Russell @5.50. Dopo il botto di Monza, si gioca @9 Charles Leclerc, alla pari col compagno di scuderia Lewis Hamilton. In doppia cifra Max Verstappen @11 che comunque ha limitato i danni nel tempio della velocità, piazzandosi sul podio. Stessa quota @11 volte la posta per Oscar Piastri. Noi come sempre vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con i nostri articoli di analisi e free pick sui Motori, dopo la cassa di Monza con Russell su Leclerc offerto alla pari per un raddoppio pieno, e questo weekend torna anche la MotoGP con un weekend importante per l’Italia, visto che si corre a Misano il GP San Marino.
Tornando alla Formula 1, nel weekend in cui doveva pagare, Kimi Antonelli @1.16 vince ed è sempre più leader, e dominatore delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti, su George Russell @15 che si allontana, agganciato alla stessa quota da Lando Norris e da Lewis Hamilton. Poche speranze per Charles Leclerc @41 e Max Verstappen @67, con Oscar Piastri ancora più indietro @251 volte la posta.
Sul campionato costruttori i giochi sono ancora più fatti, con la Mercedes @1.02 che sembra avere già in mano il titolo e ha una quota simbolica, sulla Ferrari @19 staccata e sulla McLaren @26. Le scuderie di Maranello e Woking potrebbero ritrovarsi a giocare per il 2° posto finale in questa seconda parte di stagione.
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