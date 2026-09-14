Pronostici Formula 1, risultati GP Spagna. La prima a Madring è noiosa, ma Antonelli vince ancora. Sfortunato Norris

Risultati F1 GP Spagna 2026
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14 Settembre 2026

La prima volta del GP di Spagna di Formula 1 al Madring è abbastanza noiosa, non per Kimi Antonelli che vince ancora ed è sempre più in testa al mondiale di F1 che ora va in pausa per una settimana prima di tornare a Baku. Kimi è aiutato dalla decisione della direzione che penalizza Lando Norris che forse avrebbe vinto. Delusione Ferrari come al solito. Risultati F1 GP Spagna 2026.

Risultati F1 GP Spagna 2026: Kimi Antonelli vince ancora nella noia del Madring

Il debutto del GP di Spagna 2026 di Formula 1 sul nuovo tracciato madrileno ha confermato il momento d’oro di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes, secondo in griglia dopo una qualifica decisa da 11 millesimi in favore di Lando Norris, ha sfruttato al meglio il momento chiave della gara: la Virtual Safety Car causata dal ritiro di Stroll nei primi giri, arrivata nel punto peggiore possibile per il poleman della McLaren, ha di fatto consegnato all’italiano la posizione per giocarsi la vittoria. Da lì Antonelli ha gestito con freddezza il duello finale con Max Verstappen e lo stesso Norris, centrando l’ottavo successo stagionale, il secondo consecutivo dopo Monza.

Domenica amara per la Ferrari: Lewis Hamilton si è ritirato dopo pochi giri per un problema ai freni, incassando il primo zero della sua stagione, mentre Charles Leclerc ha provato a ribaltare la gara con una strategia alternativa: partito con la gomma dura, ha allungato il primo stint fino a trovarsi al comando, ma dopo la sosta è rimasto in terra di nessuno e ha chiuso quarto, davanti a un George Russell mai davvero in lotta per il podio.

ORDINE D’ARRIVO GP SPAGNA 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull) +4.351
  3. Lando Norris (McLaren) +5.089
  4. Charles Leclerc (Ferrari) +29.116
  5. George Russell (Mercedes) +29.829
  6. Liam Lawson (Red Bull) +86.746
  7. Franco Colapinto (Alpine) +94.281
  8. Oscar Piastri (McLaren) +95.839
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro
  10. Nico Hulkenberg (Audi) a 1 giro

Ritirati: Hamilton (Ferrari), Sainz (Williams), Perez (Cadillac), Stroll (Aston Martin).

Risultati F1 GP Spagna 2026

Risultati F1 GP Spagna 2026

Classifiche Formula 1: aggiornamento sul mondiale

Kimi Antonelli vola a +81 su George Russell e nella storia del mondiale di F1 nessun leader ha mai perso il titolo iridato con un vantaggio del genere e con i GP che mancano ancora al termine della stagione. Il sogno di un italiano campione del mondo di Formula 1 è sempre più vicino.

Classifica piloti:
1. Antonelli (Mercedes) 292
2. Russell (Mercedes) 211
3. Hamilton (Ferrari) 191
4. Norris (McLaren) 186
5. Leclerc (Ferrari) 167
6. Verstappen (Red Bull) 145
7. Piastri (McLaren) 120
8. Hadjar (Red Bull) 71
9. Lawson (Red Bull) 59
10. Gasly (Alpine) 41

Classifica costruttori:
1. Mercedes 503
2. Ferrari 358
3. McLaren 306
4. Red Bull 230
5. Racing Bulls 77
6. Alpine 68
7. Haas 21
8. Audi 17
9. Williams 11
10. Aston Martin 3
11. Cadillac 0

Quote Antepost e prossimo GP. Si torna a fine mese a Baku

Anche i bookmakers consacrano Kimi Antonelli @1.04 per il titolo mondiale piloti, una quota praticamente solo nominale, con Lando Norris @17.00 che si allontana, per non parlare del compagno di scuderia in Mercedes, George Russel @26.00, o della prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton @51.00 che paga pesantemente lo zero di Madrid, ma rimane davanti a Charles Leclerc @101.00, stessa quota di Max Verstappen.

Ancora più segnate le lavagne del Mondiale Costruttori in mano alla Mercedes @1.01 con la Ferrari @26.00 che ora è impegnata nella corsa al 2° posto con McLaren @34.00 e più indietro Red Bull @67.00.

Il Mondiale torna in pista a Baku dal 24 al 26 settembre per il Gran Premio dell’Azerbaigian con la gara che quindi si disputerà eccezionalmente di sabato. Le prime quote puntano ancora su Kimi Antonelli @2.25 per la vittoria della gara, con Lando Norris @5.00 primo avversario e George Russell @6.00. Qui Charles Leclerc @7.00 torna a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton @10.00, poi arrivano la Red Bull di Max Verstappen @11.00 e la seconda McLaren di un disperso Oscar Piastri @26.00 volte la posta.

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