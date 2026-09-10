Una settimana dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli a Monza, il circus della Formula 1 torna subito in pista per il nuovo Gran Premio di Spagna 2026 che si correrà nella capitale Madrid. Pronostici F1 GP Spagna 2026.

Pronostici F1 GP Spagna 2026: i protagonisti a Madrid

Archiviato il GP di Monza, con la fantastica vittoria di Kimi Antonelli davanti a George Russell e Max Verstappen, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Madrid dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Spagna 2026. Il mondiale è arrivato ormai alla sua quattordicesima gara stagionale (escludendo i due GP annullati in Medio Oriente)

Il Gran Premio di Spagna arriva in un momento particolarmente interessante della stagione, con Kimi Antonelli saldamente al comando della classifica iridata. Il pilota Mercedes ha costruito finora un margine importante sui diretti inseguitori e si presenta al Madring con 267 punti, ben 66 in più del compagno di squadra George Russell, secondo a quota 201. Una situazione che conferma la grande forza mostrata dalla Mercedes nel corso del campionato e, soprattutto, la straordinaria continuità del giovane italiano, sempre più protagonista nella corsa al titolo mondiale.

Alle spalle della coppia Mercedes, Lewis Hamilton occupa la terza posizione con 191 punti, a soli dieci lunghezze da Russell. Il pilota della Ferrari è quindi pienamente inserito nella lotta per le posizioni di vertice e cercherà a Madrid di ridurre ulteriormente il distacco dai due piloti Mercedes. Più staccato troviamo Lando Norris, quarto con 171 punti con la McLaren rinata, mentre Charles Leclerc è quinto a quota 155, per una Ferrari che può contare su entrambi i propri piloti nella top five del campionato. La classifica evidenzia anche il momento complicato di Max Verstappen, soltanto sesto con 127 punti con la Red Bull, davanti a Oscar Piastri, fermo a 116.

Completa la top ten Isack Hadjar, ottavo con 71 punti, seguito da Liam Lawson a quota 51 e da Pierre Gasly, decimo con 41 punti e reduce dalla sorprendente pole a Monza. Approposito di Hadjar, la seconda guida RedBull salterà anche Madrid dopo Zandvoort e Monza. Lawson è così confermato su Red Bull e nuova chance per Yuki Tsunoda sulla Racing Bulls.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Spagna 2026?

Il Gran Premio di Spagna è previsto nel weekend tra l’11 e il 13 settembre. Come sempre l’intero programma del weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

Venerdì 11 settembre

Ore 13:30: Formula 1 — Prove libere 1

Ore 17:00: Formula 1 — Prove libere 2

Sabato 12 settembre

Ore 12:30: Formula 1 — Prove libere 3

Ore 16:00: Formula 1 — Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15:00: Formula 1 — Gara

Gran Premio di Spagna 2026: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. Dopo mesi di attesa, rendering e lavori a ritmo serrato, la Formula 1 è finalmente pronta a scoprire il Madring, il nuovo circuito che ospiterà il Gran Premio di Spagna a Madrid e che farà il suo debutto nel Mondiale nel weekend dell’11-13 settembre. Il circuito, lungo 5,47 chilometri e composto da 22 curve, si sviluppa nell’area di IFEMA e Valdebebas e presenta una configurazione estremamente particolare, con lunghi rettilinei, frenate importanti, curve ad alta velocità e una serie di passaggi tecnici che potrebbero mettere a dura prova tanto i piloti quanto gli pneumatici. Tra i punti più attesi c’è naturalmente La Monumental, la curva 12 e vero simbolo del Madring: un lungo tornante semicircolare sopraelevato, caratterizzato da un banking del 24% e destinato a rappresentare uno dei passaggi più spettacolari dell’intero calendario. Il tracciato offre anche un lungo rettilineo di circa 839 metri, dove le monoposto potranno raggiungere velocità superiori ai 320 km/h, seguito da una delle principali zone di frenata e potenziale sorpasso.

Meteo. Venerdì ci sarà un cielo sereno a far da cornice alle monoposto e con un termometro che oscillerà intorno ai 30°C nel momento in cui le vetture saranno in pista per la prima giornata di attività. La situazione dovrebbe essere simile durante la giornata di sabato. Le temperature saranno costantemente sui trentadue gradi quando le vetture saranno in pista per delle qualifiche che potrebbero regalare tantissime emozioni. Saranno circa trentatré i gradi nel momento in cui le vetture saranno in pista per la gara di domenica. Dovrebbe essere esclusa la pioggia per correre nelle migliori condizioni possibili.

Pneumatici. Per il debutto del GP di Spagna sul nuovo circuito semi-urbano di Madrid (Madring), Pirelli ha scelto la gamma centrale di mescole slick: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft).

Quote Formula 1, GP di Spagna 2026

Tracciato nuovo per tutti ma i bookmakers non hanno dubbi sul favorito, Kimi Antonelli @2.75, col giovane bolognese che dovrebbe essere scontato sul podio @1.33. Il rivale principale di Kimi è Lando Norris @4.50 sui George Russell @5.50. Più staccate le Ferrari con Charles Leclerc @8.50 come Lewis Hamilton @8.50. In questo caso nemmeno il podio è scontato per i due piloti di Maranello che si giocano @2.50 per la top-3 di gara. Ad aprire i piloti in doppia cifra per la vittoria c’è Max Verstappen @11.00 su Oscar Piastri @12.00.

Per la pole nelle Qualifiche del sabato abbiamo sempre Antonelli @3 favorito, ma qui Norris @3.60 si avvicina sul giro secco, mentre Russell @4.75 è il terzo incomodo. Al sabato cala la quota per la pole di Leclerc @6.50 mentre sale quella di Hamilton @9, come sale quella di Verstappen @13 e di Piastri @17 che rimangono lontani. GP di casa per il mitico Fernando Alonso che non ha chance con la sua Aston Martin e si gioca @501 sia per la pole che per la vittoria in gara, e poche chance anche per l’altro iberico, Carlos Sainz, anche lui offerto @501 per pole e vittoria gara con la Williams.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP di Spagna 2026

Dopo aver incassato una bella quota @2 con Russell la settimana scorsa, giocando contro la Ferrari, questa settimana vi segnaliamo una quota su tutte per la nostra free pick, anche se a stake ridotto visto che la pista è nuova per tutti, per addetti ai lavori, analisti, tipster e ovviamente anche per i piloti. La pista è stata concepita per favorire lo spettacolo, vedremo se sarà davvero così. Sulla carta, la densità di curve e la richiesta di massimo carico aerodinamico premiano le caratteristiche tecniche viste finora in stagione su piste simili per Ferrari e McLaren, con la Mercedes che rimane la monoposto da battere, ma che dovrebbe essere più attaccabile. In particolare la scuderia di Woking ha dimostrato un’efficienza straordinaria sulle piste ad alto carico e ricche di curve ad alta intensità laterale (come Budapest e Zandvoort). Norris classificato tra i primi 2 @2.15 di quota non è male, ma su una pista completamente nuova è troppo rischioso. DI solito sui motori scegliamo la F1 per le nostre free pick, questa settimana facciamo il contrario, andando a scommettere sulla MotoGP che corre su un circuito a noi caro, e che invece conosciamo bene, Misano. CLICCA QUI per la free pick sui motori di questo weekend.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.